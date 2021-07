course de qualification World Matchplay prête pour une conclusion palpitante à PDC Super Series 5 | Nouvelles des fléchettes

Le double champion du monde Adrian Lewis fait face à une tâche majeure pour sceller la qualification en Matchplay pour une 17e année consécutive

La Super Série PDC de cette semaine à Coventry représente la dernière chance pour les joueurs de sceller leur qualification en World Matchplay, et il y a une foule de grands noms toujours en lice pour réserver leur place dans la pièce maîtresse de cet été.

Le Matchplay retournera dans sa maison spirituelle de Winter Gardens après avoir été organisé à huis clos à Milton Keynes en 2020, avec 32 des meilleurs du monde s’affrontant pour le trophée Phil Taylor du 17 au 25 juillet, en direct Sports aériens.

Les anciens champions du monde Adrian Lewis, Raymond van Barneveld, Stephen Bunting, Steve Beaton et le double finaliste mondial Simon Whitlock sont parmi ceux actuellement en dehors des places de qualification provisoires, avec quatre épreuves restantes avant la coupure.

Téléchargez, abonnez-vous et évaluez

Bunting – demi-finaliste à Alexandra Palace en janvier – a atteint les demi-finales du Players Championship 14 à Super Series 4 le mois dernier, et « The Bullet » suit Madars Razma – qui occupe la dernière place de qualification – de seulement 500 £.

Van Barneveld, qui a marqué son retour dans le sport avec un premier titre Pro Tour en huit ans en mars, envisage une première apparition à Blackpool depuis 2018, mais le légendaire Néerlandais est actuellement à 5 000 £ de réduction.

L’ancien demi-finaliste Simon Whitlock et le finaliste de 2013 Lewis sont encore à la dérive, tandis que Steve Beaton risque de manquer la qualification en Matchplay pour la première fois en 21 ans, à moins qu’il ne profite de quatre jours sensationnels à la Ricoh Arena.

Raymond van Barneveld est à 5 000 £ de la qualification alors qu’il envisage un retour de conte de fées à Blackpool

« Il s’agit de savoir qui va gérer la pression », a déclaré Colin Lloyd – qui a produit un spectaculaire checkout de 170 pour remporter la gloire du World Matchplay en 2005.

« Vont-ils approcher l’oche en pensant : ‘Si je fais juste ceci ? Si je fais juste cela ?’ Si est le plus grand mot de la planète. Vous ne pouvez pas « si » », a-t-il déclaré au podcast Darts Show.

« Vous devez juste y aller et le faire. C’est facile à dire pour moi maintenant parce que je ne suis plus en compétition là-haut, mais quand vous commencez à analyser et à y penser, montez et jouez.

« Si vous montez et que vous avez une très bonne course – disons aller en demi-finale – vous allez vous dire: » Cela m’a fait du bien, une autre poussée demain « .

« La principale chose que j’ai dite tant de fois auparavant – vous ne pouvez contrôler que ce que vous faites. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les joueurs font autour de vous. 50 £ derrière lui ».

Téléchargez et abonnez-vous : podcast The Darts Show Nous serons en direct avec des mises à jour régulières du World Matchplay, ainsi qu’un aperçu complet en route bientôt

« Ne pensez pas comme ça, montez et jouez. Si vous entrez, fantastique. Vous allez passer un bon été.

« Si vous n’entrez pas, pensez à vous-même: ‘Je vais en tirer des points positifs, j’ai bien fait, je viens de rater quelque chose, mais j’espère que je suis en bonne position pour entrer l’année prochaine’.

Il pourrait y avoir jusqu’à huit débutants parmi la liste des qualifiés du Pro Tour, avec le finaliste du UK Open Luke Humphries, le finaliste du Grand Prix mondial Dirk van Duijvenbode et les vainqueurs du titre PDC Devon Petersen et Damon Heta tous pratiquement assurés de la qualification.

« Je pense que les joueurs qui sont dans ces 16 non-têtes de série seront probablement du plus haut niveau que nous ayons eu au Matchplay », a ajouté le commentateur de Sky Sports Darts, Rod Studd.

« Ce sont tous de très bons joueurs. Certains sont des vainqueurs de tournois, ou certainement des finalistes de tournois. »

Humphries est sur le point de faire ses débuts en Matchplay après avoir atteint trois finales de classement en 2021

La bousculade pour les positions parmi les têtes de série sera également fascinante. Il y a 12 grands gagnants du PDC parmi les 16 têtes de série provisoires, ce qui ouvre la possibilité de confrontations passionnantes au deuxième tour.

Dans l’état actuel des choses, le n°1 mondial Gerwyn Price devrait affronter son compatriote et champion de Premier League Jonny Clayton en huitièmes de finale – une éventualité que les deux voudront éviter.

« Ce tournoi va avoir des jeux de très haute qualité tout au long », a poursuivi Studd.

« Les 16 derniers pourraient figurer, dans le classement actuel – Michael Smith contre De Sousa, Aspinall contre Anderson, Van Gerwen contre Gurney, Cullen contre Wright et Price contre Jonny Clayton. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? »

Les fléchettes sont de retour sur votre Sports aériens écrans en juillet, avec neuf jours de couverture des emblématiques Winter Gardens et du World Matchplay – l’action commence le samedi 17 juillet.