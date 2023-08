Course de canards en caoutchouc au profit de la nature dans le comté de DuPage – Shaw Local

Les amis du district de la réserve forestière du comté de DuPage invitent les amateurs de sensations fortes à acheter une chance de gagner 500 $ en parrainant un canard en caoutchouc dans une course sur un tronçon restauré de Spring Brook à Ferme Saint-James Forest Preserve à Warrenville le 7 septembre.

Le gagnant de la première place recevra un prix en espèces de 500 $ parrainé par le Wheaton Lions Club. La deuxième place gagnera deux billets (d’une valeur de 200 $) pour l’événement « Une nuit pour la nature » des Amis le 14 septembre, également à St. James Farm. La troisième place rapportera à la maison un package exclusif de butin Forest Preserve District (d’une valeur de 50 $) pour montrer leur soutien à la préservation de la faune et des zones sauvages du comté de DuPage.

Les supporters âgés de 18 ans et plus peuvent parrainer des canards en ligne sur dupageforest.org/amis à partir du 12 juin. Les canards coûtent 25 $ chacun ou cinq pour 100 $, et seulement 250 sont disponibles. Vous n’avez pas besoin d’être présent à la course pour gagner. Les ventes en ligne se termineront le 4 septembre à 19h30

La compétition débutera à 10 h du pont est de la réserve le long de la voie de service au nord du manège couvert. En fonction de la météo, il faut environ une heure aux canards pour descendre le tronçon de 0,5 mile de la rivière restaurée. Les spectateurs sont les bienvenus et doivent se garer dans le lot principal de la réserve à côté de Winfield Road. Ils peuvent suivre le chemin des canards jusqu’à la ligne d’arrivée au pont ouest par la rive du ruisseau ou le sentier.

Les photos et les résultats de la course seront publiés sur la page Facebook des amis du district de la réserve forestière à facebook.com/dupageforest/amis à 17 h le 8 septembre.

La course de canards en caoutchouc promet d’être un événement exaltant qui non seulement captive les spectateurs, mais soutient également la restauration d’habitats fauniques cruciaux et la préservation de la beauté naturelle de la région. En participant à cette course emblématique, les sponsors contribuent à la noble mission des Amis du district de la réserve forestière 501(c)(3), en veillant à ce que les générations futures puissent continuer à chérir et à profiter de la nature remarquable que le comté de DuPage a à offrir.