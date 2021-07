Course de 20 km hommes – Rahul Rohilla

Rahul Rohilla est un athlète indien qui participera à l’épreuve de marche de 20 km aux Jeux olympiques de Tokyo. Originaire de Bahadurgarh, dans l’Haryana, Rahul a commencé à faire de la course à pied à l’âge de 17 ans. Le jeune homme de 24 ans vient d’un milieu modeste et a connu une crise financière en grandissant. Son père travaillait comme électricien et sa mère est femme au foyer. En raison de la maladie de ses parents, Rahul avait cessé de poursuivre son rêve de devenir marcheur de course pendant un certain temps. Les dépenses en médicaments de ses parents étaient d’environ 10 000 à 12 000. Il a reçu un don de 5 lakh du gouvernement UP à titre d’aide.

En février 2017, il se fait recruter dans l’armée en quota sportif, et reprend sa pratique. Il a supporté pas mal de difficultés et a quand même réussi à affiner son potentiel.

Il a commencé à pratiquer la course à pied avec son cousin Ashish en 2013. Actuellement, son frère Ashish est son entraîneur personnel. Rahul a été un athlète dévoué tout au long de sa carrière. Pendant le verrouillage, il pratiquait sur la route de division du secteur de la ville d’Omaxe. Il fixait une marque de 500 mètres et marchait de 15 à 20 km tous les jours.

Rohilla a commencé son voyage en 2016 avec des marches de 10 km, mais son objectif était les Jeux olympiques et en un an, il est passé à la catégorie 20 km en 2017.

Malgré une année sans compétition, Rohilla a pu améliorer ses temps de 1:21:59 à 1:20:26 et remporter une place olympique. C’était son rêve d’enfant de participer aux Jeux olympiques.

Âge – 25

– 25 Sport/Discipline – Marcheur de course

– Marcheur de course Classement de travail – N / A

– N / A Premiers Jeux Olympiques – Jeux olympiques de Tokyo, 2021

Réalisations majeures

Jeux Nationaux

Argent – ​​20 km de marche, Compétition nationale junior, 2014 Vijaywada

Argent – ​​Coupe de marche senior 20 km, Ranchi 2019

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Rahul a obtenu sa place pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Il a remporté la médaille d’argent en marchant 20 km en 1 heure 20 minutes 26 secondes lors de la compétition nationale ouverte de marche.

Il a non seulement remporté l’argent dans cette compétition, mais s’est également qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en février 2021 grâce à cette victoire.

Il attend avec impatience son premier match olympique et se sent déterminé à rendre l’Inde fière lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo, 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici