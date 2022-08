Course contre la montre et collecte de fonds pour Adaptive Adventures à Kelowna

Pistolets à eau, guimauves, ballons de plage et nouilles de piscine.

La Community Recreational Initiative Society a organisé l’Adaptive Amazing Race à Kelowna le 24 août.

Capital News a capturé une partie de l’action.

La même course a eu lieu à Vernon le 23 août et une autre course est prévue à Penticton en septembre.

La course de Kelowna a permis d’amasser plus de 2 700 $.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

