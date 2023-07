Course Big Wheel de Joliet à but non lucratif – Shaw Local

1. Noël en juillet : 18 h jeudi, Towne Center Park, Shorewood. Le marché artisanal se déroule de 18h à 21h. La fête dans le parc démarre avec DJ Leo à 18h30 et « The Grinch » sera diffusé à la tombée de la nuit.

Pour information, visitez vil.shorewood.il.us/Events.

2. « Beaucoup de bruit pour rien »: 19 h le vendredi et le samedi et 14 h le dimanche, scène calcaire au centre du canton de Lockport, 1463 S. Farrell Road, Lockport. Production de Shakespeare à grande distribution dans sa langue d’origine. Situé dans une version Technicolor du Far West, ce jeu comique d’identité erronée et de rumeur se déroule dans une version Technicolor du Far West.

Pour des billets et des informations, appelez le 815-905 2789 ou visitez calcairestage.org.

3. Foire Royale : 10 h à 14 h samedi, Bibliothèque publique de Joliet, 3395 Black Road, Joliet. Rencontrez des faucons, devenez chevalier, montrez vos talents de tireur à l’arc et profitez de jeux et d’activités pour tous les âges. Les costumes d’époque sont encouragés. Gratuit. Tous ages.

Pour information, visitez jolietlibrary.org.

4. Trucs sur le marché aux puces de Bluff : 10 h à 16 h, samedi, Billie Limacher Bicentennial Park Theatre, 201 W. Jefferson St., Joliet. Chasse au trésor dans le parc pittoresque le long de la rivière. Stationnement gratuit au sud de Jefferson Street. Entrée libre.

Pour information, composez le 815-724-3761 ou visitez bicentennialpark.org.

[ Joliet nonprofit is hosting 3rd annual Great American Big Wheel Race on July 22 ]

5. Grande course de grandes roues américaines : 18 h, samedi Joliet Memorial Stadium, 3000 W Jefferson St, Joliet. Encouragez votre équipe préférée alors qu’elle collecte des fonds pour les organisations à but non lucratif Joliet. Les courses commencent à 18 h dans un format à double élimination jusqu’à ce que les équipes de première, deuxième et troisième places soient couronnées.

Pour les billets et informations, visitez ucp-cds.org ou composez le 815-744-3500, ext. 220.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!/.