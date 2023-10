MEXICO : Le triple champion du monde Max Verstappen a donné le ton lors des premiers essais du Grand Prix de Mexico vendredi avec son coéquipier Red Bull Sergio Perez troisième plus rapide devant son public.

Verstappen, à la recherche d’une 16e victoire record de la saison et sa cinquième lors des six dernières éditions de la course, a bouclé l’Autodromo Hermanos Rodriguez avec un meilleur temps d’une minute 19,718 secondes.

Alex Albon de Williams a terminé deuxième, partageant les Red Bulls avec un temps 0,095 plus lent que Verstappen vers la fin de la séance. Perez était à 0,297 du rythme.

Charles Leclerc de Ferrari a terminé cinquième et dans un sandwich McLaren, avec Lando Norris quatrième et Oscar Piastri sixième.

Carlos Sainz a terminé septième pour Ferrari et Daniel Ricciardo huitième pour AlphaTauri, sa voiture ayant perdu un peu de carrosserie dans la ligne droite principale.

Lewis Hamilton de Mercedes n’était que 11ème, mais le patron de l’équipe, Toto Wolff, a expliqué qu’en disant que le septuple champion du monde avait testé divers éléments avec “de nombreuses mesures sur la hauteur de caisse et l’usure des planches”.

Hamilton a été disqualifié dimanche dernier au Texas pour usure excessive de la planche sous la voiture.

“Lewis a fait une erreur dans son tour rapide et aurait été aux alentours de la P2 ou de la P3, donc ce n’est pas grave”, a ajouté Wolff.

Cinq jeunes pilotes ont remplacé les habitués de la course pour la séance dans le cadre de l’obligation pour les équipes de donner du temps de piste aux rookies, le pilote britannique de la Ferrari Academy Oliver Bearman étant le mieux classé 15e pour Haas.

Isack Hadjar a terminé 17e pour AlphaTauri, Jack Doohan 18e pour Alpine, Frederik Vesti 19e pour Mercedes et Theo Pourchaire 20e pour Alfa Romeo après avoir échoué à réaliser un tour lancé en raison de problèmes de freins.

Les équipes ont également testé les pneus d’essai Pirelli à certains moments au cours de la séance, les équipes revenant au travail de configuration normal après deux week-ends de sprint successifs avec un seul essai au lieu des trois habituels.

(Écrit par Alan Baldwin à Londres, édité par Ken Ferris)

