Course au titre WSL: Marc Skinner pense que Man Utd mérite plus de crédit | Emma Hayes détendue à propos du décideur du titre | Nouvelles du football

Marc Skinner pense que Manchester United Women mérite plus de crédit pour ses réalisations cette saison, et dit qu’ils garderont un œil sur le voyage de Chelsea à Reading le point culminant intrigant de samedi à la saison de Super League féminine.

Bien que leurs chances de remporter un premier titre WSL soient peut-être hors de leur contrôle, United se dirige toujours vers la finale de samedi avec une chance extérieure de soulever le trophée.

Ils ont deux points de retard sur Chelsea et, si les Blues perdent à Reading, vivent Sports du cielet l’équipe de Skinner battait Liverpool, ils seraient sacrés champions.

Mais même s’ils doivent terminer deuxièmes, ce fut une saison remarquable pour le côté rouge de Manchester. Ils ont réussi à perturber les «trois grands» traditionnels de la WSL, ont atteint leur première finale de coupe majeure et ouvrent la voie dans un certain nombre de catégories statistiques.

Pourtant, Skinner ne pense pas que son équipe ait reçu la reconnaissance qu’elle mérite malgré des améliorations significatives lors de la dernière saison – ainsi que la proximité de Chelsea dans deux des trois compétitions nationales.

« Nous avons été exceptionnels cette année, et je ne pense pas que nous recevions assez de crédit », a-t-il déclaré.

« Il y a toujours une mise en garde quant à la raison pour laquelle nous réussissons, c’est-à-dire les blessures des autres équipes, les autres équipes n’ayant peut-être pas la course qu’elles voulaient, la Ligue des champions et je comprends cela. C’est un facteur que nous devrons examiner, mais les joueurs ont été exceptionnels cette saison.

« Il ne s’agit pas de savoir où nous terminons dans la ligue en ce moment, ce n’est pas le facteur primordial. Si vous regardez ce que nous avons fait cette année statistiquement, même avec les audiences télévisées, nous sommes l’équipe la plus regardée.

« Nous grandissons sous les yeux du public, alors que d’autres équipes l’ont déjà fait. Cette équipe, dans un chaudron sous pression, a non seulement bien performé, mais elle a également remporté des matchs de football.

« Peut-être que nous sommes toujours en lice pour le gagner et si nous ne le faisons pas, nous finirons deuxièmes, mais faire cela et perturber les trois premiers historiques – c’est une grande saison, peu importe ce qui se passe ailleurs.

« Je veux donc que les gens accordent à cette équipe et à ces joueurs le crédit qu’ils méritent. »

« Nous devons garder un œil sur Reading vs Chelsea »

Les yeux seront rivés sur Prenton Park et le Select Car Leasing Stadium samedi, avec beaucoup d’enjeux pour trois des quatre équipes impliquées.

Skinner dit que Manchester United suivra les développements dans le match respectif de Chelsea, mais doit d’abord faire son propre travail en battant Liverpool.

« Je pense que nous devons garder un œil sur Reading vs Chelsea », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas que nous l’écouterons avec autant d’intention, mais nous aurons une compréhension du score et de la façon dont le match se déroule.

« Il y a des facteurs qui pourraient affecter notre jeu, mais la réalité est que nous n’allons pas commencer de cette façon, nous devons gagner le match malgré tout.

« Je pense que ce sera plus des communications intra-auriculaires plutôt que de regarder le [Chelsea] jeu. Je ne suis pas vraiment dérangé par leur performance. Ce sera une demande difficile pour Reading, Chelsea a été excellent cette saison, en particulier vers les dernières étapes. Ce sera très difficile pour Reading, mais nous pouvons tous espérer.

« Pour nous, vous devez construire le succès, ils ne nous donneront rien avec la façon dont ils défendent également. Nous avons besoin d’énergie – nous l’avons eu toute la saison et il n’y a aucune raison de la laisser tomber maintenant. Tout ce que nous peut essayer de faire est de gagner le match. Si cela a besoin de connotations différentes, nous devons nous adapter à cela, mais nous devons essayer de gagner le match.

« Nous devons être agressifs dans nos objectifs de transfert »

Une fois le match de samedi terminé – quel que soit le résultat – l’attention se tournera vers l’examen des objectifs d’été ainsi que d’éventuelles activités de transfert.

Ona Batlle et Alessia Russo seront deux joueuses sous les projecteurs alors que United se bat pour conserver ses meilleurs talents, Skinner se concentrant également sur le recrutement de joueurs capables d’améliorer son équipe de chasseurs de titres.

Il a déclaré: « La beauté de cette année est que j’ai pu décharger certaines de ces conversations [around transfers] à l’équipe commerciale car il faut la séparer pour que je puisse gérer une équipe efficacement.

« Cela nous a permis, sur le terrain, de faire ce que nous faisons – gagner des matchs de football, battre des records et réaliser ce que nous essayons de réaliser. Nous devons être occupés, cela ne fait aucun doute.

« Il y a plusieurs façons de voir les choses et je pense que c’est la clé – tout le monde regarde les noms de classe mondiale que vous apportez. Mais je regarde toujours l’histoire de la façon dont ce joueur de classe mondiale est devenu un joueur de classe mondiale Était-ce l’occasion de jouer ? Était-ce presque là, mais ils avaient besoin de temps ? Ou le bon entraîneur ou le bon contexte ?

Image:

Ona Batlle a été lié à un départ de Man Utd cet été





« Il y a aussi un équilibre entre connaître l’équipe qui nous a amenés là où nous sommes, qui peut et ne peut pas continuer ce voyage, mais aussi célébrer qu’ils nous ont amenés là où nous sommes basés sur les niveaux.

« Je pense donc que nous avons déjà des joueurs qui peuvent atteindre le niveau de classe mondiale, mais il ne fait aucun doute que nous devons entrer dans cette fenêtre et être agressifs dans nos objectifs et essayer d’ajouter des talents supplémentaires à cette équipe déjà talentueuse. »

WSL en hausse Selon les statistiques de la FA, la fréquentation de la WSL a augmenté de 173% cette saison par rapport à la dernière, avec une moyenne de 2022-23 à 5 272 contre 1 931.

La fréquentation cumulée pour la campagne WSL actuelle s’élève à 664 211 – les trois plus hautes foules WSL ont été atteintes ce trimestre.

Hayes : les affaires comme d’habitude

Détenant une avance de deux points au sommet, Chelsea, quintuple champion, remportera le titre pour une quatrième année consécutive – pour compléter un doublé en championnat et en FA Cup – s’ils battent Reading.

Alors que l’équipe de Hayes, actuellement sur une séquence de six victoires consécutives au cours desquelles elle a marqué 24 buts et en a encaissé un, est certainement bien placée pour le faire, elle affronte des adversaires qui se battent pour leur vie en WSL.

Les Royals au plus bas de Kelly Chambers ont besoin d’une victoire pour avoir une chance de survie, avec eux deux points de retard sur Leicester, 11e.

« En fin de compte, c’est ce à quoi nous sommes préparés. Nous n’avons jamais gagné la campagne que par quelques points au mieux, c’est comme d’habitude pour nous », a expliqué Hayes.

« Je pense que tout le monde investit un niveau d’argent et a des joueurs qui sont des professionnels de haut niveau, inévitablement il y aura une réduction de l’écart, ce que nous avons vu chaque année.

« La différence cette année est que plus d’équipes ont été à un niveau supérieur. Ce n’est pas comme si nous avions gagné des ligues confortablement dans le passé, rien n’est difficile de notre point de vue. »

’90 minutes d’un autre titre’

Image:

Chelsea a devancé ses rivaux au titre Man Utd 1-0 à la mi-mai pour se mettre aux commandes de la gloire de la WSL





Reading a remporté une victoire choc 1-0 à domicile contre Chelsea la saison dernière, avant de perdre 5-0 et 3-2 lors des rencontres suivantes à Kingsmeadow, et de se lancer dans ce concours sur une série de cinq défaites, après avoir concédé 16 fois à travers leur quatre derniers matchs.

« Nous ne pensons pas à la défaite de la saison dernière – nous sommes exactement là où nous voulons être », a poursuivi Hayes. « Je veux un premier départ, mais cela ne veut pas dire que j’obtiens ce que je veux.

« J’ai hâte de voir une solide base de fans de Chelsea. Nous en avons besoin. Je dois continuer à rappeler à l’équipe que nous sommes à 90 minutes de remporter le titre et toute mon énergie est concentrée là-dessus. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était nécessaire pour que l’élan autour de la croissance et de la popularité du football féminin se poursuive, Hayes a ajouté : « En nous appuyant sur ce que nous avons déjà fait. Plus de matchs dans les stades masculins, une fréquentation croissante – personne ne veut jouer devant une maison vide. Le produit doit continuer à s’améliorer au fur et à mesure que les joueurs s’améliorent. Il s’agit d’améliorations progressives, pas de changements sismiques.

