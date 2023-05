Course au titre WSL : Chelsea dépassera-t-il Manchester United ?

C’est le moment critique de la Super League féminine et à moins de deux semaines de la saison, le sort des quatre meilleures équipes du tableau n’a pas encore été décidé, le titre et les places de qualification pour la Ligue des champions étant toujours en jeu.

Arsenal et Chelsea ont encore trois matches à jouer, et ont donc chacun un match en moins contre Manchester United et Manchester City, mais United est en tête du classement avec un point d’avance sur le champion en titre Chelsea. Arsenal et City ont cinq points de retard sur Chelsea, la différence de buts séparant les deux équipes alors qu’elles se battent pour la troisième et dernière place européenne.

En commençant par les leaders United, voici ce qu’il faut surveiller dans les quatre premiers – et une prédiction sur la façon dont chacun finira finalement.

MANCHESTER UNIS

En seulement leur quatrième saison dans l’élite, United a déjà amélioré son total de points précédent de 47 de 2020 à 21 alors qu’il est en tête du classement avec 50 points avec deux matchs à jouer. Ils sont presque assurés du football de la Ligue des champions la saison prochaine avec un loin plus grande différence de buts (+42) que City en quatrième position (+25).

Cependant, les Red Devils n’auront pas la vie facile lors de leurs deux derniers matchs de la saison et après avoir organisé un derby de Manchester, ils devront voyager pour affronter une équipe de Liverpool qui a déjà battu Chelsea et City à Prenton Park.

Bien qu’ils aient six points de mieux que leurs rivaux de l’autre côté de la ville, United n’a jamais battu City en championnat, mais a réussi jusqu’à présent des matchs nuls très crédibles au cours de sa courte existence. En entrant dans celui-ci à la suite d’une défaite en finale de la FA Cup contre Chelsea, les Red Devils seront encore plus incités à prendre le maximum de points, mais c’est un match qui entraînera probablement un match nul.

Après City, United doit affronter Liverpool le dernier jour de la saison et, selon le déroulement de l’avant-dernière ronde de matches, ils pourraient bien jouer pour le titre. Les Reds, malgré leur position dans le tableau (septième), se sont révélés être une opposition délicate ce jour-là et si United n’était pas sur une chanson, ils pourraient facilement tomber sur une défaite le dernier jour. Cependant, je peux voir cette équipe finir fort et prendre les trois points sur Merseyside.

Fin prévue : La deuxième place

Maya Le Tissier et Manchester United peuvent-ils tenir tête à l’équipe de Chelsea de Sam Kerr dans la course au titre WSL ? Mike Hewitt/Getty Images)

CHELSEA

Les champions en titre ont certainement lutté pour leur meilleur football cette saison, mais se sont maintenus en lice par la force de la volonté et de la confiance en soi, comme ils l’ont démontré à Wembley ce week-end lorsqu’ils ont remporté leur troisième FA Cup consécutive.

Travaillant toujours sur son arriéré de matchs, Chelsea devra affronter West Ham United avant d’accueillir Arsenal, puis de terminer la saison au dernier club de Reading. À seulement un point de United avec 49, Chelsea les a poursuivis et a mangé toute leur différence de buts – se mettant au niveau de +42 avec le dernier coup de pied lors de la victoire 6-0 de la semaine dernière contre Leicester City.

West Ham est dans un triste état cette saison; ils n’ont pas gagné de match dans la WSL depuis décembre. Même contre une équipe fatiguée de Chelsea, les Hammers auront probablement du mal mercredi comme ils l’ont fait la dernière fois qu’ils se sont rencontrés lorsque les Blues ont humilié 7-0 en Coupe de la Ligue.

Après West Ham, Chelsea se heurtera à des ennemis familiers, Arsenal, qui eux-mêmes se battent pour quelque chose de cette saison. Dans un état similaire de matchs en milieu de semaine à passer, les deux équipes sont susceptibles d’entrer dans leur affrontement avec des jambes lourdes et des joueurs aux prises avec différents niveaux de forme physique et de préparation.

Mais Chelsea, avec sa meilleure profondeur d’équipe et plus de joueurs revenant de blessure – contrairement à Arsenal semble avoir du mal avec les choses qui vont dans l’autre sens pour eux en ce moment – ​​aimera leurs chances contre leurs rivaux londoniens. Cependant, juste pour garder le week-end dernier épicé, je prédis un deuxième match nul en championnat entre les deux cette saison.

Enfin, Chelsea se rendra au Select Car Leasing Stadium pour affronter Reading, qui lutte contre la relégation – les Royals pourraient même avoir confirmé la relégation au moment de leur coup d’envoi samedi prochain. Chelsea pourrait également avoir déjà confirmé un autre titre d’ici le 27 mai, mais est beaucoup plus susceptible d’entrer dans le match en ayant besoin des trois points, ce qui devrait être une formalité.

Fin prévue : Champions

ARSENAL

Après avoir commencé la saison à un rythme effréné, les blessures ont quelque peu fait dérailler la campagne d’Arsenal. Bien qu’ils soient toujours mathématiquement dans le coup pour le titre avec 44 points, ils auraient besoin d’une série de résultats extraordinaires pour terminer en tête du peloton.

Avec un premier voyage en milieu de semaine à Everton, les Gunners retourneront ensuite à Londres pour affronter Chelsea avant de terminer la saison à domicile contre Aston Villa, l’actuel « meilleur du reste » de la WSL à la cinquième place avec 33 points. Bien que les Toffees aient montré des moments brillants cette saison, ils ont lutté pour la cohérence et leur dernière sortie – un 7-0 contre Chelsea – met en évidence certains des problèmes auxquels le manager Brian Sorensen est confronté.

Alors que personne ne s’attend à ce qu’Everton marque à nouveau sept buts, Arsenal devrait prouver trop pour les hôtes mercredi et devrait revenir dans la capitale avec les trois points. Comme leur opposition du week-end, Arsenal aura le match supplémentaire en milieu de semaine dans ses jambes, bien que contrairement à Chelsea, les Gunners se soient reposés le week-end. Mais, pour rééquilibrer la balance, Arsenal aura un voyage dans le Merseyside et de retour dans ses jambes au moment où il s’alignera à Kingsmeadow dimanche.

Deux équipes qui s’ennuient probablement un peu à se voir maintenant, je peux voir celle-ci se terminer par un match nul pour mettre en place une tribune le dernier jour des rencontres. Enfin, Arsenal affrontera Aston Villa, ce qui ne sera pas une tâche facile, notamment avec une qualification européenne en jeu. Une équipe têtue qui a bien avancé cette saison, Villa fournira un mal de tête tardif à Arsenal, mais les Gunners peuvent s’appuyer sur un solide record à domicile et sont susceptibles de l’emporter pour remporter les trois points.

Fin prévue: Troisième place

MANCHESTER CITY

Un sac mitigé cette saison, City a montré des moments brillants mais a trop souvent échoué à capitaliser sur sa domination dans les matchs et a laissé la porte ouverte, les laissant se diriger vers la fin de la saison en dehors de la qualification de la Ligue des champions avec un sous-pair différence de buts.

Avec 44 points, City est à égalité avec Arsenal, mais est quatrième du tableau en raison d’une différence de buts inférieure (+25) aux Gunners (+34) 44 points. City devra produire deux très bonnes performances lors de ses deux derniers matchs de la saison, mais pourrait déjà être hors course si les choses tournent mal lors de leur match ce week-end contre Manchester United. Ayant déjà disputé des matchs classiques contre leurs voisins, City a l’avantage que le jeu soit presque un coup franc. Beaucoup les ont déjà radiés pour une place parmi les trois premiers, la plupart de la pression étant exercée sur leur adversaire.

C’est peut-être la clé pour que City déterre une partie de son meilleur football et plonge dans sa solide histoire de ligue contre United, mais un match nul semble le résultat le plus probable. Enfin, City accueillera Everton, qui a lui-même eu un mois très chargé et qui entrera probablement dans le jeu avec un peu plus de fatigue et se concentrera davantage sur la fin de la saison plutôt que sur un éclat de gloire. avec peu à jouer pour.

A l’inverse, pour la saison tumultueuse qu’ont connue les Citizens, ils voudront terminer en force et devraient reprendre trois points sur leur dernière sortie de campagne.

Fin prévue : Quatrième place