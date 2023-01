Course au titre PSG vs Lens, quatre équipes en baisse

Le PSG a ouvert 2023 avec une défaite laide et méritée contre Lens, deuxième, qui menace de faire exploser la course au titre. Glenn Gervot/Icon Sportswire via Getty Images

Pour la première fois en 62 ans, la Ligue 1 a disputé un tour de matches le jour de l’An, et ça a fait beaucoup de bruit. La ligue l’a appelée sa “semaine de célébration” – en utilisant ce terme en français et en anglais – pour aider à commercialiser cette période exceptionnelle, qui a vu la ligue française organiser des matchs les 28 et 29 décembre pour la 16e journée, avant un tour le 1er et 2 janvier pour la 17e journée.

La majorité des fans ne semblaient pas l’aimer, donc la plupart des Ultras ont boycotté les matches et ceux qui y sont allés ont affiché des banderoles disant “le football, c’est pour le week-end”. Les supporters n’étaient pas les seuls à être mécontents : l’entraîneur rennais Bruno Genesio a dénoncé l’instance dirigeante de la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel (LFP), pour avoir importé l’idée des jeux de Noël d’Angleterre.

“J’espère [LFP executives] seront aux matches… et qu’ils ne seront pas à la plage en vacances, parce que ce sont eux qui ont eu cette idée géniale”, a-t-il déclaré aux médias. “Je ne pense pas que les joueurs soient exactement ravis . En Angleterre, oui, mais c’est une autre culture. C’est différent.”

Néanmoins, la Ligue 1 est de retour en force et 2023 devrait être une explosion. Voici à quoi s’attendre du reste de la saison 2022-23.

Avons-nous réellement une course au titre? Oui!

Le 1er janvier, Lens a commencé sa nouvelle année de façon incroyable avec une somptueuse victoire 3-1 sur le Paris Saint-Germain au Stade Bollaert. C’était un affrontement en haut de la table – Lens est deuxième, le PSG premier – et l’équipe locale en a pleinement profité. Non seulement ils se sont appuyés sur l’incroyable ambiance (plus de 38 000 spectateurs), mais ils ont profité des absences de Neymar (suspension) et de Lionel Messi (toujours en vacances) et de la complaisance des leaders de la ligue, qui n’étaient visiblement pas à la hauteur. pour le combat et a eu du mal à égaler l’intensité et le désir de Lens.

La première défaite du PSG en championnat de la saison – et, en fait, leur première en Ligue 1 depuis le 20 mars 2022 – signifie qu’il n’y a plus que quatre points entre les deux équipes et que la course au titre est en cours. . Les deux équipes n’ont perdu qu’une seule fois cette saison et sans participation européenne à leur calendrier, Lens a beaucoup plus de temps et de capacité pour se concentrer sur la ligue par rapport au PSG, pour qui la Ligue des champions est l’objectif principal cette saison.

Le résultat de dimanche signifie aussi que Marseille n’est pas loin non plus ! L’équipe d’Igor Tudor a huit points de retard sur les leaders, quatre de la deuxième place, et eux aussi ont la conviction et l’élan.

Lyon peut-il sauver sa saison ? Probablement pas

On n’est pas tout à fait à la mi-saison, mais ça fait assez longtemps pour voir à quel point Lyon est insignifiant dans cette campagne. La défaite 1-0 de dimanche contre Clermont à domicile, sur un penalty à la 87e minute, les a vus hués par leurs propres supporters. Ils sont huitièmes du classement, à douze points du troisième Marseille, avec autant de victoires que de défaites (7) cette saison. Leur différence de buts n’est que de +6 après 17 matches, et ils ont changé d’entraîneur – Laurent Blanc a remplacé Peter Bosz en octobre – et de propriétaire – John Textor complétant son rachat de Jean-Michael Aulas – cette saison également.

Ce qu’ils offrent avec le ballon varie de rien à juste assez. Malgré les retours d’anciennes stars Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, malgré le départ de Bosz, qui n’a jamais été à la hauteur du poste, et malgré les talents émergents de Rayan Cherki, Malo Gusto et Castello Lukeba, Lyon a été frustrant dans la moyenne. S’ils ratent à nouveau l’Europe, ce serait un désastre pour le club et le nouveau patron, l’homme d’affaires américain John Textor.

Nice est-il en difficulté ? Massivement!

Ils sont encore moins bons que Lyon au classement et leur saison a été encore plus catastrophique. Bien qu’elle appartienne à l’un des hommes les plus riches du monde, Sir Jim Ratcliffe, via sa société Ineos, Nice mène une campagne choquante. Ils languissent à la 11e place, à seulement huit points de la zone de relégation.

Cela a mal commencé avec le retour de Lucien Favre pour un deuxième passage sur le banc, cela s’est poursuivi avec une terrible fenêtre de transfert estivale avec des signatures anciennes / inférieures à la moyenne – Ross Barkley, Aaron Ramsay et Kasper Schmeichel, pour n’en nommer que trois – et les résultats n’ont pas été assez bons, avec seulement cinq victoires en 17 matchs.

Cette équipe a du talent, mais pas de direction et apparemment pas d’âme. Seule bonne nouvelle, ils ont réussi à attirer le directeur sportif Florent Ghislofi, de Lens, pour les aider à superviser leur reconstruction. Il est l’un des meilleurs d’Europe dans ce rôle et pour l’instant, il est le seul espoir de Nice pour un avenir meilleur.

La bataille pour rester éveillé va-t-elle être épique ? Oh oui, ça ira !

Pour la première fois dans l’histoire de l’élite française, il y aura quatre clubs relégués à la fin de la saison alors qu’ils passeront d’une ligue de 20 équipes et 38 matchs à une ligue de 18 équipes et 36 matchs. En conséquence, la lutte pour rester en place n’a jamais été aussi tendue ni aussi serrée, avec Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers actuellement coincés dans ces quatre positions.

Il n’y a que 10 points séparant Angers et Troyes, 13e, et seulement neuf points séparant Brest et Auxerre, respectivement 17e et 18e, et Clermont en neuvième place. Avec des marges aussi fines, deux ou trois victoires consécutives pourraient vous propulser de condamné à milieu de tableau.

Strasbourg, qui n’a pas encore gagné à domicile cette campagne, complète les quatre derniers, même s’il est probable que ce ne sera pas le quatuor à être relégué fin mai. Ils ont tous des problèmes et des styles différents, mais tout ce qu’ils veulent en ce moment, c’est entraîner les autres dans leur combat.