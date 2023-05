Course au titre de la Super League féminine: tout ce que vous devez savoir sur le rodage alors que Chelsea, Man Utd et Arsenal se dirigent vers la gloire | Nouvelles du football

Trois équipes – Manchester United, Chelsea et Arsenal – se battent toujours pour remporter le titre WSL alors que la saison approche de ses deux dernières semaines.

Dans une campagne à l’envers, trois des plus grands clubs du pays ont une chance de remporter le titre WSL le 27 mai, avec six points séparant le trio.

Chelsea, deuxième, a triomphé du leader de la ligue Man Utd lors de la finale de la FA Cup dimanche, mais reste à un point de ses rivaux avant une finale épique de la campagne WSL.

Chelsea soulève le trophée de la FA Cup aux dépens du finaliste Man Utd





Arsenal, quant à lui, a cinq points de retard sur Chelsea – les deux équipes ayant joué un match de moins que Man Utd – ce qui en fait les outsiders dans la chasse au titre mais pas complètement hors course.

Les Gunners sont à égalité de 44 points avec Man City mais ont un avantage de jeu crucial et une différence de buts bien supérieure, éliminant essentiellement l’équipe de Gareth Taylor du peloton concurrent.

Alors, quelle équipe a les meilleures chances de se frayer un chemin vers le premier prix ? Nous examinons l’offre de chaque challenger…

Manchester United

Position : 1er

Joué : 20

Points : 50

GD : +42

Calendrier WSL restant : Man City (H) – 21 mai*, Liverpool (A) – 27 mai

* En direct sur Sky Sports

Manchester United a mené la charge depuis une position inconnue cette saison. Pour la première fois en tête, cette saison a été une saison de croissance significative pour l’équipe de Marc Skinner, n’ayant jamais figuré aussi lourdement dans l’image du titre WSL.

Jusqu’à très récemment, United avait surclassé tous ses rivaux les plus proches tout en en concédant le moins. Une poussée tardive de Chelsea, qui a vu 13 buts marqués en deux matchs dévastateurs, a mis fin à cela, mais les progrès sont néanmoins évidents.

Faits saillants du match de Super League féminine entre Manchester Utd et Tottenham.



Cela pourrait bien être considéré comme une campagne proche mais pas tout à fait pour les nouveaux arrivants, malgré une tendance marquée à l’amélioration et à l’avancement. En effet, la balle est désormais dans le camp de Chelsea, mais un rebondissement tardif reste possible.

« Man United est une équipe de football merveilleuse », a abandonné la patronne de Chelsea, Emma Hayes, après le triomphe de la finale de la FA Cup dimanche. « Nous sommes un club qui va loin », a déclaré son homologue Skinner, tout en reconnaissant également l’héritage footballistique bien supérieur des Blues.

United refusera naturellement d’être radié jusqu’à la fin amère, mais toute erreur dans le derby de Manchester ce week-end contre Man City, en direct sur Sports du ciel, sera fatale. L’équipe de Skinner est férocement poursuivie par l’implacable Chelsea de Hayes, qui est maintenant à portée de main – un seul point sépare le premier et le deuxième du classement.

Si United s’occupait des affaires de son côté en battant City puis Liverpool le dernier jour, il appartiendrait à Chelsea de répondre en nature. Ils ont un avantage de jeu, avec neuf points possibles à récolter, mais cela inclut une rencontre avec Arsenal.

C’est étonnamment serré et merveilleusement prêt pour la semaine de crise !

Chelsea

Position : 2e

Joué : 19

Points : 49

GD : +42

Appareils restants : West Ham (A) – 17 mai*, Arsenal (H) – 21 mai, Reading (A) – 27 mai

*en direct sur Sky Sports

Nous sommes maintenant à la fin de la saison et c’est la ligue de Chelsea à perdre. Un trophée dans le sac, un encore en liberté.

La liste des matches est en leur faveur. En plus de leur match en cours sur Man Utd, les Blues ont déjà négocié avec succès des matchs contre le terrain en compétition – il ne reste qu’une confrontation avec les outsiders d’Arsenal, avec deux de leurs trois matches restants contre des équipes dans la moitié inférieure du tableau.

Faits saillants du match de Super League féminine entre Chelsea et Everton.



Aucun jeu n’est un cadeau. Mais une fois que Chelsea est lancé, il y a très peu de choses qui peuvent les arrêter. Demandez simplement à Everton, qui était à la fin d’une récente raclée 7-0. Ou Leicester, qui a été battu 6-0 dans un Kingsmeadow humide et venteux.

Le retour de l’impérieuse Pernille Harder après un séjour de six mois sur la touche n’a fait que renforcer le cas de Chelsea. Elle a changé la donne contre Man Utd à Wembley, posant le ballon pour que Sam Kerr se transforme en une victoire 1-0.

Peu de joueurs ont eu un impact plus significatif sur le déroulement de la campagne de Chelsea que Kerr – mais attendez-vous à ce que Harder ait son mot à dire avant la fin de la saison. Ensemble, la paire est imparable.

Faits saillants de l’affrontement WSL entre Chelsea et Leicester.



Harder a été directement impliqué dans 10 buts (sept buts, trois passes) en seulement 328 minutes d’action en championnat cette saison – avec une moyenne d’un but ou d’une passe toutes les 39 minutes, le meilleur taux de tous les joueurs.

La direction de la course est à Chelsea à contrôler. La WSL reste sous leur charme. Comme le dit Hayes, « nous sommes maîtres de notre propre destin ».

La manager de Chelsea, Emma Hayes, a déclaré que son équipe était dans un « bon rythme » avant le rodage de la WSL, mais admet que les joueurs doivent améliorer leurs deux dernières performances.



Arsenal

Position : 3ème

Joué : 19

Points : 44

GD : +34

Appareils restants : Everton (A) – 17 mai*, Chelsea (A) – 21 mai, Aston Villa (H) – 27 mai

* En direct sur Sky Sports

Les références du titre reposent sur la promesse que les joueurs clés restent en forme et tirent. Arsenal n’a pas eu cette chance.

En vérité, ils sont sur le pied arrière depuis les blessures au genou de fin de saison des attaquants vedettes Vivianne Miedema et Beth Mead vers Noël, ce qui a menacé de faire dérailler leur campagne avant même qu’elle n’ait atteint son point médian.

Faits saillants de l’affrontement de la Super League féminine entre Brighton et Arsenal.



La salle de traitement est devenue considérablement plus occupée depuis lors, Arsenal devant inclure cinq adolescents dans son équipe lors de sa dernière victoire 4-0 contre Brighton. Ils ont été paralysés par des blessures.

Si rien d’autre, cette victoire sert d’espoir. Arsenal a encore trois matchs à disputer, mais aurait besoin d’un gigantesque coup de main d’autres équipes pour avoir une chance de gloire WSL. Ils ont six points de retard sur United et cinq sur Chelsea. Il faudrait un peu un miracle.

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, dit qu’il a été obligé d’en prendre



Leur mot à dire dans la chasse au titre va cependant au-delà de leur propre programme. Les Gunners ont le potentiel de faire basculer la course en faveur de Man United s’ils parviennent à prendre le dessus sur Chelsea dimanche.

Jonas Eidevall a clairement indiqué qu’il avait l’intention de terminer la campagne en force. Alors, que reste-t-il dans le tank d’Arsenal ? Et combien de bouleversements sont-ils encore capables de produire ?

