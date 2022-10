Course au Sénat de l’Utah: référendum sur la direction dans laquelle Trump a dirigé le GOP

SALT LAKE CITY (AP) – Quelques semaines à peine avant le vote du 8 novembre, le sénateur principal de l’Utah, le républicain Mike Lee, reconnaît maintenant une réelle menace de réélection de la part d’Evan McMullin, un indépendant anti-Donald Trump et ancien républicain qui le défie dans le plus grand nombre de l’État. course compétitive au Sénat depuis des décennies.

La campagne de Lee insiste sur le fait qu’elle est confiante à l’approche du jour des élections, mais il y a des signes indubitables d’anxiété dans une course qui se présente comme un référendum sur la direction que Trump a prise pour le Parti républicain.

Lee a récemment envoyé des e-mails de collecte de fonds avec pour objet : “Je perds”. Lors d’une apparition dans l’émission Fox News de Tucker Carlson, Lee a supplié l’autre sénateur républicain de l’État, Mitt Romney, de « monter à bord » et de l’approuver. Et s’adressant aux journalistes après un débat, le sénateur à deux mandats a déclaré ce que sa campagne avait auparavant évité de dire : “C’est proche”.

Dans l’Utah républicain de manière fiable, l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021 est devenue un problème majeur après que le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute a publié les SMS de Lee avec le chef de cabinet du président Trump, Mark Meadows.

Dans l’échange, Lee a discuté des moyens de contester les résultats de 2020 dans les jours et les semaines suivant les élections. Lee a affirmé qu’il faisait simplement preuve de diligence raisonnable et il note qu’il n’a pas rejoint les républicains du Congrès qui se sont opposés aux résultats lorsqu’ils ont été certifiés le 6 janvier, le jour de l’insurrection. Lee ne s’est pas penché sur les allégations de fraude électorale généralisée et de manipulation des machines à voter lors des élections de 2020 qui ont été démystifiées par des audits répétés, des affaires judiciaires et le propre ministère de la Justice de Trump.

Peu de temps après la publication des SMS, les démocrates de l’Utah, soucieux de ne pas diviser le vote anti-Lee, ont décidé de soutenir McMullin plutôt que de nommer un démocrate. Alors que Lee a tenté de catégoriser McMullin comme démocrate, McMullin, qui s’est présenté à la présidence en 2016 en tant qu’indépendant et a remporté le vote de Lee en signe de protestation contre Donald Trump, a déclaré qu’il ne rejoindrait pas le caucus de l’un ou l’autre des partis s’il était élu au Sénat.

“Je ne vais pas à Washington pour jouer au jeu du pouvoir du parti”, a-t-il déclaré.

Laura Knowlton, une républicaine du comté de Davis, à droite, cite les SMS comme l’une des raisons pour lesquelles elle a voté pour McMullin. Elle est certaine qu’ils indiquent une plus grande implication de Lee dans les efforts pour renverser l’élection.

Knowlton ne comprend pas comment les électeurs pourraient ignorer cela. Pourtant, dans une année électorale où de nombreux républicains restent captivés par Trump et les allégations de fraude électorale à la base de sa poursuite pour annuler le résultat de 2020, elle prédit que certains – y compris dans sa famille – voteront pour Lee sans allégeance au parti. “Ce sera un test”, a-t-elle déclaré. “Pouvez-vous simplement excuser les choses que nous savons sur Lee et voter aveuglément pour lui parce qu’il a un ‘R’ à côté de son nom?”

McMullin a tenté d’utiliser les textes pour percer la réputation que Lee a travaillé à cultiver en tant que conservateur de principe profondément attaché à la Constitution. McMullin les a présentés comme la preuve de la façon dont la transformation de Lee d’ancien critique de Trump en partisan loyal le met en désaccord avec les électeurs de l’Utah qui aspirent à une alternative à la direction que Trump a prise pour le Parti républicain.

McMullin soutient que l’impasse partisane de longue date du pays et les menaces plus récentes à la démocratie sont des symptômes entrelacés d’une culture politique qui a viré vers les extrêmes.

Lui et ses alliés de campagne tels que le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., ont exhorté les électeurs à mettre de côté leurs opinions sur l’avortement, les dépenses gouvernementales et d’autres questions afin qu’ils puissent s’unir contre ce qui est décrit comme les menaces existentielles à la démocratie posées par Trump. et des loyalistes comme Lee.

“J’aimerais avoir le luxe d’être à nouveau en désaccord sur des questions. Nous allons discuter des impôts pour toujours. Mais en ce moment, nous nous battons pour la survie de ce pays », a déclaré Kinzinger, l’un des deux républicains du comité du 6 janvier de la Chambre, à un public applaudissant lors d’un événement de campagne pour McMullin jeudi au centre-ville de Salt Lake City, l’un des Les régions les plus libérales de l’Utah.

Lee a essayé de concentrer la course sur des problèmes de poche tels que le coût de la vie. Il vise à faire appel à la majorité républicaine de l’Utah, en expliquant à quel point il pense qu’il est important pour le parti de reprendre le Sénat lors d’un débat la semaine dernière, il a cité ce qu’il a dit être son record de vote libertaire et sa volonté de rompre avec Atout.

Le sénateur a déclaré que “sérieusement divertir l’idée de soutenir un taon opportuniste soutenu par le Parti démocrate pourrait créer une conversation intéressante à table. Mais ce n’est pas une année ordinaire.

L’électeur républicain Bill Lee, un partisan de longue date de Lee qui n’est pas lié à lui, a déclaré que McMullin avait été contraint d’obscurcir ses véritables positions sur certaines questions afin de maintenir ensemble la coalition disparate de républicains, démocrates et indépendants dont il a besoin.

“Il joue un jeu de ligne fine, où il essaie de recueillir suffisamment de votes de trois groupes différents pour se regrouper autour d’une sorte de marge de victoire”, a déclaré Bill Lee. “Mais s’il parle trop de sa position réelle, il aliénera probablement l’un de ces groupes, donc son plan de jeu a été de rester aussi silencieux que possible.”

L’Utah est un État profondément conservateur, où la culture politique emprunte beaucoup à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une majorité de la population – y compris Lee et McMullin – sont membres. Le soutien de la foi aux réfugiés et à la culture qui enseigne la maîtrise de soi se heurte souvent à la direction que Trump a prise pour le GOP.

Les membres de la foi républicaine maigre, mais les sondages ont montré que Trump bénéficie d’un soutien moins solide parmi eux que d’autres politiciens éminents du GOP.

Trump n’a pas réussi à gagner le soutien d’une majorité d’électeurs de l’Utah en 2016 et Joe Biden a perdu mais a mieux performé avec les électeurs de l’Utah en 2020 que n’importe quel démocrate depuis 1964.

Les remarques de Lee en 2020 comparant Trump au capitaine Moroni, un héros scripturaire du Livre de Mormon, ont aliéné certains membres de la foi et font l’objet d’une récente publicité d’attaque de McMullin.

Contrairement à d’autres courses au Sénat compétitives où les républicains ont tenté de minimiser et de repousser les efforts des démocrates pour faire de l’avortement une question centrale, les deux candidats de l’Utah s’identifient comme anti-avortement. McMullin se dit “pro-vie” mais s’oppose aux politiques extrêmes qui criminalisent les femmes. Lee a déclaré lors du débat qu’il était “profondément ravi” de la décision de la Cour suprême en juin d’annuler Roe v. Wade.

Bien que l’avortement soit un problème clé pour elle cette élection, Jenny Bech, l’une des nombreuses démocrates venues voir McMullin et Kinzinger à Salt Lake City, a déclaré qu’elle prévoyait de voter pour McMullin.

“Je pense qu’il y a un sentiment de désespoir chez les électeurs”, a-t-elle déclaré. “Je suis thérapeute et je peux vous dire que les gens sont très anxieux.”

___

Sam Metz, Associated Press