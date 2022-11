Course au métaverse : la lutte pour façonner l’avenir d’Internet | Actualités scientifiques et techniques

La semaine dernière, j’ai été invitée à me faire coiffer dans le métaverse.

Dans ce qui était l’e-mail de relations publiques le plus étrange que j’aie reçu depuis un certain temps, un fabricant de soins capillaires de premier plan m’a offert une place dans un salon virtuel, où mon avatar recevrait un traitement de luxe dont je ne pouvais que rêver.

En brouillant les frontières entre le physique et le numérique, l’idée est que cela deviendra un moyen pour les gens de “tester” de nouveaux looks sur eux-mêmes avant peut-être de choisir d’aller de l’avant. Bien que je ne m’imagine jamais demander à un coiffeur quelque chose de plus extravagant qu’un deux autour du dos et des côtés et un peu en haut, merci, le métaverse offre une opportunité sans risque d’expérimenter.

Et dans ce cas, le tout sans jamais attacher un casque encombrant.

Comme moi, il y a de fortes chances que lorsque vous pensez au métaverse, la première chose que vous lui associez est réalité virtuelle ou augmentée. Mais dans une semaine quand La tentative incessante de Mark Zuckerberg de mettre son empreinte sur le concept a été mis en relief par des milliers de suppressions d’emplois chez Metacette invitation bizarre était un rappel opportun que c’est bien plus que cela.

Image:

Le dernier casque de Meta, le Quest Pro, lancé le mois dernier pour 1 499 $



La place de Meta dans le métaverse

Lorsque Zuckerberg parle du métaverse, il parle principalement d’Horizon, qui est le monde virtuel que sa société a créé pour héberger diverses expériences – de la conversation avec des amis à la collaboration avec des collègues de travail – pendant que vous portez un casque Meta Quest. Depuis la sortie le mois dernier de son casque “Pro” à 1 500 $, vous aurez probablement vu des publicités Meta et des panneaux d’affichage présenter le métaverse comme la maison idéale pour ces types d’expériences.

Et il y a certainement des croyants.

Nicky Danino, maître de conférences en informatique à l’Université de Central Lancashire, se considère comme l’une de celles déjà à bord, affirmant que le métaverse offre “des opportunités et des possibilités incroyables” dans les contextes éducatifs et de formation en particulier. L’université utilise déjà des espaces virtuels pour placer les étudiants dans des situations et des environnements auxquels ils ne pourraient normalement jamais accéder, tandis que des institutions comme la RAF ont montré comment la réalité augmentée peut améliorer le travail de leurs équipes de maintenance d’avions de chasse.

Mais tout comme le changement de marque de Facebook en Internet Inc n’indiquerait pas la propriété du Web dans son ensemble, ne laissez pas Zuckerberg le renommer Meta vous faire penser que sa vision est tout ce qu’il y a en ce qui concerne le métaverse. Ce que Meta est en train de construire devrait vraiment être considéré comme une plate-forme au sein du métaverse, même s’il est vrai qu’une avec une somme d’argent étonnamment importante (des dizaines de milliards de dollars déjà) lui est jetée.

Mais il y en a beaucoup d’autres qui se déplacent dans l’espace – et vous en avez probablement entendu parler.

Image:

Meta a participé à un blitz marketing métaverse. Photo : Facebook



Par exemple, il y a Fortnite d’Epic Games. Ce n’est plus seulement un espace où 100 joueurs peuvent parachuter sur une île et s’entre-tuer, cela leur permet également de créer leurs propres jeux et même d’assister à des concerts – parmi ceux qui se sont produits, il y a de vraies mégastars comme Ariana Grande et Travis Scott , prenant la scène dans un rêve fébrile de synergie de marque qui voit des millions de fans capables d’apparaître comme n’importe qui, de la princesse Leia à Neymar.

En parlant de marques, c’est là que vous trouverez certains des plus grands défenseurs du métaverse. En décembre dernier, le géant des vêtements de sport Nike a acheté une société appelée RTFKT, qui a été lancée pour créer des biens numériques tels que des vêtements virtuels, des objets de collection et des NFT. Son premier produit post-acquisition était les Nike Cryptokicks, une paire de baskets numériques conçues pour être personnalisées et présentées en ligne.

Et puis il y a des espaces virtuels comme Decentraland, l’une des plus grosses tranches du gâteau métaverse jusqu’à présent, qui est probablement la plus proche que vous obtenez en ce moment pour vivre une vie entièrement séparée de votre vie réelle. Comme Sky News l’a découvert plus tôt cette annéeles habitants de Decentraland dépensent des milliers de livres sur des parcelles de terrain pour s’approprier.

C’est en quelque sorte la vision utopique ultime d’un métaverse décentralisé, où les gens possèdent ce qui leur appartient et peuvent tout monétiser eux-mêmes, l’emportant avec eux partout où ils vont – sans conditions ni seigneurs d’entreprise attachés. C’est une vision qui ne permettrait à aucune entreprise – pas même à une entreprise nommée d’après le métaverse lui-même – de dominer l’ensemble de la cour.

En effet, pour Tom Ffiske d’Immersive Wire, l’idée d'”interopérabilité” entre les plates-formes de métaverse est absolument essentielle à sa viabilité – il ne peut y avoir de métaverse pour les gouverner toutes.

“La course pour l’avenir d’Internet”

Maintenant, tout cela semble probablement absolument dingue pour beaucoup de personnes nées avant le tournant du millénaire. Qu’est-ce qui différencie Horizon de Second Life (un chat virtuel en ligne habité par des avatars) d’il y a 20 ans ? Pourquoi Ariana Grande voudrait-elle jouer dans un jeu vidéo ? Vous pourriez être perplexe quant à la raison pour laquelle les gens sont assez excités pour faire la queue pour des baskets dans la vraie vie, sans parler d’acheter des paires qu’ils ne peuvent même pas mettre sur leurs pieds réels.

Vous avez peut-être raison de penser que c’est complètement fou – la vérité est que nous ne le savons pas encore. La seule chose qui soit certaine, c’est que ces idées peut-être brillantes, peut-être déroutantes, sont là pour rester.

“La course au métaverse concerne la course à l’avenir d’Internet”, déclare le professeur Yu Xiong, directeur de la Surrey Academy for Blockchain and Metaverse Applications à l’Université de Surrey.

“Les domaines de la réalité virtuelle/augmentée, de l’intelligence artificielle et de la blockchain nécessitent tous un processus de maturation des compétences qui prend beaucoup de temps. Actuellement, le métaverse est confronté à des problèmes de contraintes de batterie, de connexions Internet lentes et de la disparition de la blockchain instable.

“Cependant, dans 10 ans, une fois que nous aurons fait des percées en matière de batterie, que nous utiliserons la 6G pour la transmission de données et que la blockchain aura mûri, je n’ai absolument aucun doute que le métaverse sera l’avenir. En conséquence, ces entreprises doivent comprendre que leurs investissements d’un milliard de dollars n’auront que peu ou pas de retour jusqu’à ce moment-là.”

Ce dernier commentaire est une pointe pointue vers Meta, qui a vu sa stratégie métaverse éviscérée par les analystes financiers alors qu’elle tente de forcer brutalement son chemin vers ce qui devrait être un changement radical à long terme dans la façon dont nous interagissons avec Internet.

La génération Z est la clé de tout cela

Même les partisans du métaverse s’accordent à dire que lorsqu’il s’agit de l’approche Go Big ou Go Home de Zuckerberg, c’est un cas extrêmement risqué d’essayer de courir avant de pouvoir marcher. Il a semblé considérer la pandémie comme un accélérateur – un saut dans le temps qui nous verrait adopter une décennie de changement technologique en un clin d’œil, et a élargi les ambitions de Meta en conséquence. Notre volonté de revenir au confort pré-COVID l’a pris par surprise.

“Ils se sont accumulés plus rapidement et ont dépensé plus que tout autre métaverse et n’ont probablement pas eu plus de traction”, est l’évaluation directe du fondateur de Cudo, Matt Hawkins, et pourtant il pense que le métaverse est “la prochaine étape naturelle” d’une transition qui est vu les jeunes générations grandir dans un monde de plus en plus numérique.

“La génération Z est devenue un monde purement numérique et accorde souvent plus de valeur aux actifs numériques qu’aux actifs du monde réel. L’idée est que vous pouvez l’emporter avec vous et le montrer au monde entier, donc si vous dépensez 1 000 £ sur une photo et placez-la sur le mur de votre chambre, personne ne la verra. Si vous achetez une version numérique, vous pouvez la montrer au monde entier.

Encore une fois, ce n’est pas un phénomène particulièrement nouveau. Des jeux en ligne comme World Of Warcraft permettaient aux joueurs de se montrer leurs animaux de compagnie exotiques et leur armure épique dès 2004. L’un des atouts de Fortnite est que les gens aiment pouvoir se déguiser en personnages de Star Wars, en super-héros Marvel et en stars mondiales du sport. , puis passer du temps avec leurs amis pour comparer les looks.

Image:

Fortnite est devenu une plaque tournante pour les événements en direct – et un endroit où les gens peuvent se déguiser et se montrer à leurs amis



La promesse du métaverse est de brouiller les frontières entre nos vies numériques et réelles, au point que la première pourrait être celle dont nous sommes le plus fiers. La même génération qui craint de ne jamais avoir assez d’argent pour monter sur l’échelle du logement peut décider l’argent est mieux dépensé dans une maison numérique pour appeler la leur.

Après tout, 5 000 £ iront un peu plus loin sur le marché du logement de Decentraland que sur Rightmove (même si, ironiquement, Spitfire Homes vient de devenir le premier constructeur de maisons britannique à créer une maison témoin dans le métaverse).

Image:

Pic: Maisons Spitfire



John Needham est le président des esports chez le géant du jeu Riot Games, et avant cela, il a supervisé un projet de réalité augmentée de Microsoft appelé Hololens, qui mélange les mondes méta et physique via un casque qui superpose des effets numériques et des objets dans un espace réel.

“La génération Y et la génération Z sont sur leurs téléphones toute la journée, leur présence est définie par leur présence numérique”, a-t-il déclaré.

“Le jeu a gratté ce que [the metaverse] ressemblera pendant longtemps, avec des MMO (jeux en ligne massivement multijoueurs) avec des jeux comme Les Sims. Je pense que faire cela, à l’échelle de la race humaine, va nécessiter une technologie bien meilleure que celle dont nous disposons actuellement.

“Mais vous voyez tous les signes que votre personnalité numérique devient de plus en plus importante, elle évoluera pour devenir la chose la plus importante. Je ne sais pas si c’est cette génération ou la prochaine génération, mais je pense que c’est inévitable.”

Image:

BAE Systems et la RAF travaillent avec AR pour améliorer la maintenance des avions



Qu’il s’agisse de l’éducation, de l’industrie ou simplement de danser avec des amis lors d’un concert en ligne, il est clair que nous plongeons de plus en plus collectivement dans les possibilités que le métaverse pourrait offrir.

Pour Matt Hawkins de Cudo, tout ce qui manque est un moment eureka. Comme l’accès à l’information et le commerce électronique ont poussé les gens vers Internet, et les connexions nous ont poussés vers les médias sociaux, qu’est-ce qui nous amène en masse vers le métaverse ?

Zuckerberg semble déterminé à en faire lui-même et semble prêt à faire ou défaire Meta pour le découvrir.