Course au gouverneur de Floride : Matt Gaetz a évincé McCarthy. Et après?

Gaetz et Donald sont deux des républicains les plus éminents qui devraient succéder au gouverneur Ron DeSantis en 2026, une compétition lointaine qui attise déjà les conflits politiques aux niveaux national et étatique. Ils se sont positionnés différemment au Congrès : tous deux en tant que conservateurs sévères, mais avec Gaetz comme un taon rebelle et Donalds comme un partisan de la ligne dure plus conventionnelle, une dynamique qui a contribué à façonner la lutte contre le confinement.

Gaetz est devenu mardi, après avoir réussi à expulser McCarthy de la présidence, l’un des républicains les plus influents du pays – le chef du premier coup d’État réussi à la Chambre. Et alors qu’il envisage le poste de gouverneur de Floride, sa querelle fantôme pourrait rapidement transformer la dynamique de Washington en aliment pour une guerre de campagne à Tallahassee.

« Nous brisons la fièvre », a déclaré Gaetz devant le Capitole américain peu après le vote de mardi.

Sa décision a cependant suscité une réaction immédiate de la part de certains républicains de Floride, notamment du représentant républicain. John Rutherfordqui a critiqué Gaetz pour avoir « conduit notre nation au bord d’une nouvelle fermeture du gouvernement, tout cela pour des clics, de l’argent et une amélioration de son profil national ».

Donalds, dans une brève interview cette semaine au Capitole, s’est décrit comme « tactiquement différent » de Gaetz et a nié que leurs différences concernent réellement la course au poste de gouverneur, affirmant que 2026 est loin dans le futur et que « chacune de ces années est comme un chien ». années. »

Il a également confirmé qu’il souhaitait se présenter au poste de gouverneur, que Gaetz soit candidat ou non.

Mais les rivaux du Congrès ne constituent qu’un groupe parmi d’autres à la recherche du manoir du gouverneur de Floride. Gaetz et Donalds, qui ont tous deux soutenu l’ancien président Donald Trump, pourraient faire face à la concurrence d’au moins deux alliés de DeSantis, le lieutenant-gouverneur Jeanette Nuñez et Ashley Moody, procureur général de Floride.

Nuñez, qui est la Latina la mieux classée de Floride et a été colistière de DeSantis en 2018 et 2022, a soutenu le gouverneur à la présidence en mai. Et DeSantis a rendu la pareille, affirmant que Nuñez assurerait la continuité dans le bureau du gouverneur s’il remportait la présidence et prenait ses fonctions en 2025.

Les candidats potentiels sont complétés par le Rep. Mike Valse (R-Fla.) et Jimmy Patronis, directeur financier du GOP Florida.

Le fait qu’il y ait tellement d’intérêt pour la course témoigne du rôle démesuré de la Floride dans la politique nationale, où les compétitions locales peuvent avoir des implications nationales, y compris la fermeture du gouvernement. Au-delà des conflits au Congrès, diriger le troisième État le plus peuplé du pays donne aux gouverneurs une énorme plate-forme pour leurs politiques et leurs objectifs politiques – DeSantis est célèbre pour avoir bâti sa réputation nationale en gouvernant pendant la pandémie et en remodelant les écoles, le programme de santé et l’économie de l’État, contribuant ainsi à transformer La Floride est plus rouge. Et même si aucun gouverneur de Floride n’a été élu président, surnommé la « malédiction de l’homme de Floride « – six ont essayé au cours des 50 dernières années.

Une partie de la bousculade autour de la course peut être attribuée à Gaetz. L’allié pugiliste de Trump a été au centre de l’attention en janvier lors de la bataille de McCarthy pour la présidence de la Chambre, ce qui a laissé penser qu’il était essayant d’améliorer son profil à l’avance d’une éventuelle candidature au poste de gouverneur.

Cela n’a fait qu’augmenter au cours des dernières semaines alors que Gaetz a mené la révolte conservatrice de la Chambre contre McCarthy et a fait campagne pour la fermeture du gouvernement. Les républicains de base de la Chambre considèrent les récentes mesures de Gaetz, en partie, comme une tentative de renforcer sa position politique dans son pays.

Mais Gaetz a rejeté le battage médiatique autour de sa possible candidature au poste de gouverneur en 2026, déclarant dans une brève interview plus tôt cette semaine qu’il n’avait « pas l’intention de se présenter au poste de gouverneur », tout en admettant qu’il pensait que « Tallahassee est beaucoup plus belle que Washington ».

Au cours d’une chat en direct en août, Gaetz n’a pas résisté lorsque Donald Trump Jr. et sa petite amie, Kimberly Guilfoyle, ont déclaré qu’ils le soutiendraient tous les deux comme gouverneur.

« J’apprécierais certainement tellement ce travail », a répondu Gaetz. « Je ne le quitterais jamais si jamais j’en avais l’opportunité. »

Et Gaetz passe plus de temps en Floride, a déclaré un ancien agent du GOP, qui a accordé l’anonymat pour protéger ses relations de travail.

« Il se présente à plus d’événements en Floride que nous ne l’avons vu au cours des six dernières années – des matchs de football, le [Florida] Capitole – nous ne l’avons pas vu depuis des années et tout d’un coup, il est à nouveau présent », a déclaré la personne.

Donald Trump a également accru cet intérêt lorsqu’il a été interrogé sur l’éventuelle candidature de Gaetz lors d’un entretien avec le journal conservateur National Pulse, louant le législateur comme un « gars formidable, une personne merveilleuse ». La campagne Biden s’est rapidement emparée du commentaire et Posté sur les réseaux sociaux. Fidèle à son habitude, Gaetz a répondu au message de la campagne Biden sur X en disant : « Arrêtez… vous me faites rougir, les gars. »

Tout en soutenant finalement la fermeture, Donalds a rompu avec Gaetz lors de la lutte pour le financement en septembre, lorsque Donalds a fait pression pour un budget de dépenses à court terme qui aurait réduit la plupart des dépenses hors défense et n’incluait notamment pas l’aide à l’Ukraine. Donalds a également rejeté la tentative d’évincer McCarthy, affirmant que ce n’était pas le bon moment et que les républicains devaient rester unis afin de sécuriser la frontière et de réduire les dépenses.

Si les manœuvres du Congrès ont révélé les divisions entre les candidats, leur allégeance à Trump et DeSantis l’a également été. Les républicains du Congrès ont tous soutenu Trump à la présidence, tandis que Moody et Nuñez sont étroitement liés à DeSantis. Patronis, qui a été nommé pour la première fois à son poste par l’ancien gouverneur de Floride. Rick Scottn’a pas encore soutenu la course à la présidentielle.

La campagne de Trump n’a pas répondu aux questions sur ce qu’il pensait de la course au poste de gouverneur de Floride. Mais son influence en Floride remonte à plusieurs années, jusqu’à la course au poste de gouverneur de DeSantis en 2018, lorsque le soutien de Trump a fourni une impulsion cruciale vers la victoire de DeSantis à la primaire.

« La dernière fois que c’était important, c’était vraiment important », a déclaré le représentant. Carlos Gimenez (R-Fla.), faisant référence au soutien de Trump à DeSantis. Il a prédit qu’une victoire de Trump en 2024 aurait une énorme influence sur la course en Floride, et a déclaré que son soutien donnerait toujours un coup de pouce significatif à tout candidat, même s’il perdait.

Mais il en va de même pour DeSantis. Brett Doster, un consultant républicain basé à Tallahassee qui a travaillé sur la course au poste de gouverneur de l’ancien gouverneur Jeb Bush et comme conseiller principal en Floride pour Mitt Romneycampagne présidentielle de 2012, a déclaré que DeSantis serait toujours dans une position de pouvoir en tant que gouverneur s’il revenait chez lui après la campagne électorale de 2024.

« Il aura un intérêt démesuré pour son héritage », a prédit Doster.