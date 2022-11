Course au conseil dans la ville du Michigan réglée par deux morceaux de papier

ROGERS CITY, Michigan (AP) – L’élection pour occuper un siège au conseil municipal d’une ville du Michigan a été réglée en tirant deux morceaux de papier dans un bol, quelques jours après une égalité 616-616.

Le nouveau membre du conseil de Rogers City : Timeen Adair, dont le journal disait « élu ».

Le journal de Brittany VanderWall disait « non élu ». Il y a eu des câlins par le couple lundi – et sans rancune, a rapporté The Alpena News.

“J’ai dit aux gens, de toute façon, Rogers City gagne”, a déclaré VanderWall avant le tirage au sort.

Adair a déclaré que l’égalité le jour du scrutin signifiait que la ville du nord du Michigan, qui compte 2 800 habitants, devrait être satisfaite des deux candidats.

“Les gens ont parlé, et ils ont dit:” Eh, l’un ou l’autre “”, a déclaré Adair.

VanderWall envisage déjà les prochaines élections.

“Félicitations”, a-t-elle dit à Adair. « Faites du bon travail. Je te verrai dans deux ans.

The Associated Press