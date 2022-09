La course est lancée!

Bien qu’il ait d’abord semblé que le maire de Salmon Arm pourrait être acclamé cette année, deux candidats ont ajouté leur nom au scrutin au cours des deux derniers jours de la période de nomination.

Le candidat sortant Alan Harrison, ainsi que l’ancien maire Nancy Cooper et le nouveau venu Luke Norrie, se présentent à la réélection en tant que maire de Salmon Arm.

Treize candidats sont en lice pour six postes de conseillers – cinq titulaires et sept nouveaux arrivants.

Les titulaires candidats à la réélection sont : Debbie Cannon, Kevin Flynn, Tim Lavery, Sylvia Lindgren et Louise Wallace Richmond.

Les nouveaux candidats au poste sont : Daniel Bardy, Cathy Burton, Brian Fletcher, David Gonella, Deb Haukedal, Robert Johnson, Greg Schmor et Kristine Wickner.

À Sicamous, cinq candidats courent après le fauteuil du maire, le titulaire Terry Rysz et quatre autres : la conseillère Colleen Anderson, Brenda Dalzell, Larry Emery et Mike Sheehan.

Onze candidats briguent les six sièges de conseiller : les titulaires Ryan Airey, Gord Bushell, Bob Evans et Malcolm Makayev. Les cinq autres candidats sont Ian Baillie, Matt Baumgartner, Pam Beech, Tammy Brown, James Deugau, John Flynn et Siobhan Rich.

Dans le district régional de Columbia Shuswap, les candidats seront acclamés dans les zones électorales A, B et G car une seule personne a présenté sa candidature.

La candidate dans la zone électorale A (Rural Golden-Columbia) est la directrice sortante Karen Cathcart; en B (Rural Revelstoke/Columbia/Trout Lake), le titulaire David Brooks-Hill; dans la zone G (Sorrento, Blind Bay, Notch Hill), Natalya Melnychuk.

Dans la zone électorale C (Eagle Bay, White Lake, Tappen, Sunnybrae), Marty Gibbons et Nicholas Najda sont en lice pour le poste de directeur.

Dans la zone électorale D (Falkland/Salmon Valley/Deep Creek/Ranchero), c’est le directeur sortant Rene Talbot et Dean R. Trumbley.

Dans la zone électorale E (Rural Sicamous-Malakwa), quatre candidats briguent le poste d’administrateur unique : la titulaire Rhona Martin, Leslie Johnson, Dan Letendre et Natalie G. Sorkilmo.

Dans la zone électorale F (North Shuswap-Seymour Arm), deux candidats se sont présentés : le titulaire Jay Simpson et Eugene Eklund.

Dans le district scolaire 83 de North Okanagan-Shuswap, dans la zone électorale 1 (ville d’Armstrong, district de Spallumbheen / CSRD zone D), une personne a proposé son nom pour le poste unique, le titulaire Tennile Lachmuth. De même, une seule personne est répertoriée pour le poste représentant la zone électorale 2 (ville d’Enderby/CSRD zone E/district de Sicamous/RDNO zone F), Brent Gennings.

Trois personnes se présentent pour le poste dans la zone électorale 3 (zones CSRD C, F et G) : Linda Brett, Corryn Grayston et Gina S. Johnny.

Dans la zone électorale 4 (Salmon Arm), trois candidats se disputent deux postes : les titulaires Amanda Krebs et Marianne VanBuskirk ainsi que Samantha Leins.

La durée de tous ces postes est de quatre ans, d’octobre 2022 à octobre 2026.

Le jour des élections en Colombie-Britannique est le samedi 15 octobre 2022.

Les règles électorales municipales stipulent qu’un électeur éligible, un autre candidat à un poste ou le directeur général des élections peut contester la nomination d’un candidat éventuel s’il estime que les documents de candidature sont incorrects ou que la personne n’est pas autrement éligible à être nommée à un poste.

Les documents de candidature peuvent être consultés par le public à partir du moment où ils ont été soumis jusqu’à 30 jours après la proclamation des résultats des élections. La date limite pour contester une candidature est le 13 septembre à 16 h. Un candidat potentiel contesté recevra un avis dans les 24 heures. La date limite pour retirer une candidature est le 16 septembre à 16 h.

