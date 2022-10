Course à l’espace pour connecter les satellites aux téléphones avec Apple, SpaceX, AT&T

La course pour fournir l’Internet haut débit à partir de satellites est bien engagée, mais une autre compétition, plus ambitieuse, consistant à se connecter directement depuis l’espace à des appareils tels que les smartphones, a véritablement commencé plus tôt cette année. Le marché potentiel inexploité – qui repose sur l’envoi d’un texte via l’espace, mais s’étend au-delà – suscite l’histoire de deux stratégies : ceux qui installent des antennes spécialisées dans les téléphones, par opposition à ceux qui installent des antennes de haute puissance sur les satellites eux-mêmes. Pour certaines entreprises, cela signifie des milliards dépensés pour ce qui pourrait finir par être une approche perdante. “L’industrie du satellite est vraiment une niche et – s’ils peuvent exploiter la connexion de milliards de smartphones – ils peuvent commencer à parler de tailles de marché bien plus importantes qu’ils n’ont jamais été en mesure d’aborder auparavant. Caleb Henry, analyste principal de la société de recherche boutique Quilty Analytics, a déclaré à CNBC. Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC. Une multitude de projets et de partenaires – de Pomme , Iridium SpaceX, T Mobile et AT&T , entre autres – se sont imposés en 2022, à différents stades de développement pour se connecter directement aux smartphones. Cela a longtemps été un rêve pour les visionnaires des communications par satellite, mais les téléphones satellites encombrants, spécialisés et généralement coûteux n’ont pas réussi à séduire le grand public. Selon Patricia Cooper, fondatrice de Constellation Advisory et ancienne vice-présidente de SpaceX pour les affaires gouvernementales satellitaires, une évolution de la technologie réorganise la course aux communications spatiales parfaites. “L’une des différences [from earlier generations] est la capacité des satellites d’aujourd’hui en orbite terrestre basse, ce qui signifie qu’ils pourraient être en mesure de fournir plus qu’un simple type de texte fin, ou presque comme un service de téléavertisseur », a déclaré Cooper.

Technologie divergente

SpaceX cet été a annoncé un partenariat qui permettrait aux utilisateurs de T-Mobile d’envoyer des messages depuis des endroits inaccessibles par les tours cellulaires terrestres, en utilisant la deuxième génération de satellites Starlink de SpaceX. Le PDG Elon Musk a déclaré que les satellites Starlink plus grands et améliorés comporteraient de larges antennes qui pourraient transmettre directement à un appareil mobile, T-Mobile espérant éventuellement ajouter des appels vocaux via les satellites. Alors que SpaceX a lancé plus de 3 000 satellites de première génération jusqu’à présent, l’ajout d’un service de téléphonie directe nécessitera des milliers d’autres. Le partenariat est similaire à ceux conclus par AST SpaceMobile . Le mois dernier, la société a mis en orbite son deuxième satellite de test et a conclu des accords avec les télécommunications mobiles, notamment AT&T , Vodafone et Rakuten. La société satellite est devenue publique via un SPAC l’année dernière et a levé près de 600 millions de dollars à ce jour. Le réseau d’AST serait composé de moins de satellites que la constellation Starlink, mais nécessite toujours le déploiement de près de 250 satellites pour une couverture mondiale. L’entreprise privée Lynk Global vise également à fournir une tour cellulaire dans l’espace à partir de satellites, avec des plans pour une constellation de plusieurs milliers dans quelques années. Lynk a levé environ 25 millions de dollars depuis sa création en 2017. Jusqu’à présent, cinq satellites de test ont été mis en orbite. La société a annoncé avoir envoyé “le premier SMS au monde depuis un satellite en orbite vers un téléphone portable standard au sol” au début de 2020. Et tandis que certains construisent des réseaux satellites, d’autres acteurs majeurs envisagent des innovations terrestres, avec des systèmes dépendant d’une antenne spécialisée dans les téléphones. Pomme – le principal fournisseur de communications par satellite pour smartphones jusqu’à présent, bien que dans une capacité limitée au démarrage – a récemment annoncé une fonctionnalité d’urgence des modèles d’iPhone 14 qui tire parti de la technologie. En partenariat avec Globalstar la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer des messages texte compressés depuis l’iPhone 14 via des satellites. Apple devrait dépenser plus de 400 millions de dollars pour utiliser la majorité du réseau de Globalstar et y ajouter plus de satellites. Iridium , un fournisseur de longue date de communications par satellite vers des téléphones spécialisés, n’a pas encore annoncé de partenaire pour un service direct vers smartphone. Mais le mois dernier, le PDG Matt Desch a déclaré à CNBC lors de la conférence World Satellite Business Week 2022 que son entreprise “travaillait sur cette opportunité”. Iridium prévoit de finaliser un contrat avec un partenaire smartphone d’ici la fin de 2022, Desch ayant déclaré que “notre service sera mondial dès le premier jour” lors de son lancement.

Un chemin à parcourir