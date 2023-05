Course à la mairie de Philadelphie 2023 : ce qu’il faut savoir sur la primaire démocrate du 16 mai

Mardi, les électeurs de Philadelphie voteront dans une primaire à la mairie démocrate bondée qui ne décidera pas seulement qui sera probablement le prochain maire de la ville, mais offrira également aux démocrates nationaux de nouvelles données sur la direction idéologique qui résonne le plus avec les électeurs du parti. .

Compte tenu du biais bleu de la ville, celui qui sortira triomphant mardi devrait remporter les élections générales cet automne. À l’approche de la primaire, les sondages montrent une course serrée entre les cinq meilleurs candidats, dont les anciens membres du conseil municipal Helen Gym, Cherelle Parker et Allan Domb, l’ancien contrôleur municipal Rebecca Rhynhart et le propriétaire d’une épicerie Jeff Brown. L’étroitesse des sondages et le nombre élevé d’électeurs indécis indiquent que la course pourrait être particulièrement serrée – et cela pourrait même prendre des jours pour déterminer le vainqueur, selon le temps qu’il faut pour compter les bulletins de vote par correspondance.

L’élection est si proche qu’il est probable que le vainqueur ne recueillera qu’une minorité de voix. Pour cette raison, les experts ont mis en garde contre le fait de considérer le résultat comme un signal trop définitif sur les factions démocrates qui ont le plus d’élan à l’approche des élections de 2024. Les progressistes espèrent cependant que la course indiquera un fort soutien à leurs candidats et visent une autre victoire locale alors qu’ils se préparent à défier des chiffres plus modérés l’année prochaine.

Les progressistes nationaux – dont le sénateur Bernie Sanders (I-VT) et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) – soutiennent Gym, un ancien membre du conseil municipal, enseignant et organisateur communautaire qui a défendu le financement des écoles ainsi que une garantie d’emploi pour les moins de 30 ans. Ils espèrent que Gym pourra poursuivre une série de victoires progressistes à la mairie dans les grandes villes, y compris, plus récemment, l’ancien organisateur de l’éducation Brandon Johnson à Chicago.

« Si la candidate la plus progressiste de la course, Helen Gym, gagne avec une marge significative et si elle fait sortir de nombreux jeunes électeurs qui ont traditionnellement participé aux primaires municipales à Philadelphie, cela en dirait long sur une gauche énergique et militante », déclare Daniel Hopkins, professeur de sciences politiques à l’Université de Pennsylvanie.

La participation est un facteur important que les démocrates surveilleront, alors qu’ils essaient de garder les électeurs sous tension pour les élections de 2024 lorsque le siège du sénateur de Pennsylvanie Bob Casey est en place et que le président Joe Biden cherche à être réélu. Celui qui gagnera mardi aura un rôle majeur à jouer en tant que substitut de 2024, en raison du statut de la Pennsylvanie en tant qu’État du champ de bataille.

Les principaux problèmes pour les électeurs de la ville comprennent la violence armée, la sécurité publique et l’éducation, qui sont tous passés au premier plan pendant la pandémie. Les taux élevés de violence armée dans la ville, qui a enregistré un nombre record de 562 homicides en 2021, ont été une priorité pour les électeurs, selon les experts locaux. L’infrastructure physique des écoles et les effets du Covid-19 sur la réussite scolaire et la santé mentale des élèves sont d’autres préoccupations.

Notamment, le vainqueur de cette élection pourrait également entrer dans l’histoire. Selon le résultat, Philadelphie pourrait être sur la bonne voie pour élire sa première femme maire, sa première maire américaine d’origine asiatique ou sa première maire noire.

La primaire consécutive du maire de la ville, brièvement expliquée

La primaire démocrate de Philadelphie marque le dernier affrontement dans une grande ville entre différentes factions du parti et offrira des indices sur lequel les électeurs de la ville se sentent le plus alignés. Aux côtés de Johnson, d’autres progressistes comme Michelle Wu et Karen Bass ont également remporté d’importantes courses à la mairie à Boston et à Los Angeles ces dernières années, tandis que le modéré Eric Adams a battu ses rivaux plus progressistes à New York.

Comme l’a noté Hopkins, Gym est considéré comme l’option la plus progressiste, tandis que Rhynhart est considéré comme libéral, et Parker, Domb et Brown sont considérés comme plus modérés. La criminalité et la sécurité publique font partie des domaines où les lignes de fracture idéologiques des candidats sont évidentes.

Parker, Domb et Brown ont indiqué leur intérêt à augmenter le nombre de policiers dans la ville et à revenir à une version des politiques « stop and frisk ». Gym, quant à elle, a déclaré qu’elle soutenait plus de premiers intervenants qui répondent aux urgences de santé mentale, plus de détectives pour les crimes violents et le déplacement de la police existante vers des patrouilles à vélo et à pied, selon le Wall Street Journal. Rhynhart a déclaré qu’elle se concentrait sur la présence d’officiers de police et que la police pouvait répondre plus rapidement aux appels au 911 qu’elle ne le fait actuellement.

Gym, un ancien enseignant du primaire soutenu par les syndicats d’enseignants, est également un militant de longue date qui plaide pour un financement accru des écoles publiques et contre la prise de contrôle par l’État des écoles de Philadelphie. Rhynhart a mis l’accent sur son expérience en rendant le budget de la ville plus efficient et efficace en tant que contrôleur, tandis que Parker, une législatrice de longue date, a obtenu le soutien d’un certain nombre d’élus, y compris l’establishment noir de la ville, et a souligné ses références de « dureté contre le crime ». Domb, un ancien conseiller municipal également connu sous le nom de « roi des condos » pour ses importantes participations dans la propriété de la ville, a exhorté les investissements dans l’entrepreneuriat, tandis que Brown, propriétaire de plusieurs franchises Shop Rite, est associé à l’introduction d’entreprises dans les déserts alimentaires et a plaidé pour l’ajout d’agents de police dans la ville.

« En général, qu’est-ce [the race] dit à propos du Parti démocrate, c’est qu’il est très fragmenté », explique Richardson Dilworth, politologue de l’Université Drexel, à propos des positions idéologiques variées des candidats. « Il y a une lutte entre le Parti démocrate traditionnel et l’aile socialiste plus progressiste et démocratique. »

Au-delà du message idéologique que la course pourrait envoyer aux démocrates, elle a également des implications importantes pour l’élection présidentielle de 2024, lorsque la Pennsylvanie devrait à nouveau être un État tournant important.

Historiquement, Philadelphie et les banlieues environnantes ont été au cœur des victoires des démocrates dans l’État, il est donc crucial de maintenir un enthousiasme et une énergie élevés pour les électeurs. La course sera un test important du type de message qui résonne auprès des électeurs de la région alors que les candidats à l’échelle de l’État préparent leurs stratégies de campagne. En 2022, Philadelphie a vu sa participation chuter de manière significative, un signe potentiellement mauvais pour les démocrates qui comptent sur les électeurs de la ville.

Le maire de Philadelphie devrait jouer un rôle important pour maintenir l’enthousiasme des électeurs l’année prochaine, tout en agissant également pour désamorcer les attaques républicaines en cours contre les dirigeants démocrates de la ville. Ce faisant, ils devront affronter les problèmes locaux dans l’esprit des électeurs mardi – logement, impôts, criminalité et violence armée, ainsi que les défis persistants auxquels son système d’éducation publique a été confronté en raison du sous-investissement.