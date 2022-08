Course à la direction des conservateurs: Truss ouvre une avance de 34 points sur Sunak dans un nouveau sondage

Liz Truss mène désormais Rishi Sunak dans la course à la direction des conservateurs par 34 points dévastateurs, selon un nouveau sondage auprès des membres conservateurs qui choisiront finalement le prochain Premier ministre.

Bien que l’ex-chancelier ait obtenu le soutien de beaucoup plus de députés conservateurs au début de la compétition, les bulletins de vote décisifs sont envoyés cette semaine aux fidèles du parti les plus résolument de droite, qui ont longtemps favorisé le ministre des Affaires étrangères.

Un nouveau sondage de YouGov suggère maintenant que 60% des membres conservateurs ont l’intention de choisir Mme Truss pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre – contre seulement 26% qui veulent M. Sunak à Downing Street.

Le sondage, réalisé pour Les temps entre le 29 juillet et le 2 août – période au cours de laquelle deux premières des 12 campagnes électorales prévues pour le leadership ont eu lieu à Leeds et Exeter – indique que la ministre des Affaires étrangères a considérablement étendu son avance ces derniers jours.

VousGov trouvé que le soutien à Mme Truss a augmenté de 11% depuis un précédent sondage auprès des membres du parti, réalisé alors que la rivale à la troisième place Penny Mordaunt a été éliminée et que le couple a atteint la phase finale du concours. M. Sunak a perdu cinq points au cours de la même période.

Les résultats suggèrent également que le ministre des Affaires étrangères a pu influencer les membres auparavant indécis et ceux qui avaient auparavant l’intention de ne pas voter du tout – ces chiffres passant respectivement de 15 à 11% et de 6 à 2% depuis le dernier sondage de YouGov.

Cependant, le travail sur le terrain a été effectué en grande partie avant le premier faux pas majeur de la campagne de Mme Truss, qui s’est déroulée mardi sous la forme d’un demi-tour embarrassant sur une promesse de réduire les salaires du secteur public pour les travailleurs en dehors de Londres – à peine 12 heures après c’était annoncé.

Le résultat de la course à la direction n’est pas clair en raison du “bon nombre” d’électeurs indécis, selon un pair conservateur

La campagne du ministre des Affaires étrangères avait vanté 8,8 milliards de livres sterling d’économies potentielles si ses projets de commissions régionales de rémunération étaient étendus au-delà de la fonction publique à « tous les travailleurs du secteur public ».

Mais les plans ont été immédiatement critiqués par des collègues conservateurs comme “nivelant vers le bas et non vers le haut”, l’influent maire conservateur Ben Houchen l’appelant “absolument dingue” et une “bombe à retardement” qui aurait pu coûter au parti les prochaines élections générales.

Le maire de Tees Valley et l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock – tous deux partisans de Sunak – étaient parmi les divers conservateurs à comparer l’échec de l’engagement politique au fiasco de la «taxe sur la démence» jugé en partie responsable de l’échec de Theresa May à obtenir la majorité aux élections générales de 2017.

L’ancien whip en chef conservateur Mark Harper est allé plus loin en affirmant que feu le titan conservateur Margaret Thatcher “serait livide” à cause du trou de 8,8 milliards de livres sterling laissé dans les plans de Mme Truss après le demi-tour, et a exhorté le ministre des Affaires étrangères à “cesser de blâmer les journalistes” après elle a cherché à affirmer qu’elle avait été “déformée” dans des rapports tout à fait exacts de son communiqué de presse sur la politique.

Les conclusions de YouGov contrastaient également avec les sondages mystérieux – sujets à de nombreux débats mardi – qui suggéraient que la fortune de M. Sunak pourrait s’améliorer.

L’enquête auprès d’un peu plus de 800 membres conservateurs, réalisée par la société italienne Techne entre le 19 et le 27 juillet, a révélé que l’ex-chancelière n’avait que six points de retard sur Mme Truss, à 47 et 53% respectivement, en excluant les répondants qui ont déclaré qu’ils ” ne sais pas » pour qui voter.

Le sondage de YouGov a également eu lieu alors que M. Sunak cherchait à se repositionner dans une dernière tentative pour faire appel aux instincts des membres conservateurs et éviter une déroute, utilisant les rafles d’Exeter lundi soir pour se déclarer à plusieurs reprises un “radical” et effectuer quelque chose d’un U -se tourner avec le vœu de réduire l’impôt sur le revenu de 4 % d’ici la fin de la prochaine législature.

Cependant, c’est Mme Truss qui a peut-être obtenu l’approbation la plus bruyante du public conservateur lundi soir, alors qu’elle risquait une querelle politique avec Holyrood – et un soutien à l’Union – lorsqu’elle a décrit le premier ministre écossais Nicola Sturgeon comme une “attention- demandeur » qui devrait être ignoré.