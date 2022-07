Course à la direction des conservateurs: Tom Tugendhat éliminé alors que Truss gagne sur Mordaunt

Tom Tugendhat a été éliminé de la course à la direction des conservateurs alors que la course pour succéder à Boris Johnson est réduite à seulement quatre candidats.

Rishi Sunak reste en tête avec 115 partisans conservateurs au troisième tour du scrutin, tandis que Penny Mordaunt reste deuxième avec le soutien de 82 députés.

Cependant, Liz Truss a comblé l’écart et recueilli le soutien de 71 députés après avoir été approuvée par la candidate éliminée au deuxième tour, Suella Braverman.

Kemi Badenoch reste dans le concours, ayant remporté 58 voix.

Plus tôt lundi, M. Johnson a affirmé que son parti “s’unirait bientôt dans la loyauté” autour d’un nouveau chef – mais a également laissé entendre qu’il s’exprimerait bientôt contre les rebelles conservateurs qui l’avaient chassé de ses fonctions.

Un débat sur Sky News qui devait avoir lieu mardi soir a été annulé en raison de préoccupations concernant des attaques de plus en plus amères « bleu sur bleu ». Rishi Sunak et Liz Truss ont refusé de participer après que les précédentes campagnes télévisées se soient transformées en matchs d’argot publics.

