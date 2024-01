Course à double pont ; Kansas; Piétiner; Matisyahu

Seven Days Out est votre guide des événements de divertissement, des concerts, des festivals et des activités dans les comtés d’Escambia et de Santa Rosa.

LUNDI

Blues du lundi soir

19 heures lundi 22 janvier. Quartier de Séville, 130 E. Government St. Le quartier de Séville et la Blues Society du nord-ouest de la Floride ramènent le « blues » dans le quartier des divertissements du quartier de Séville. L’événement propose de la musique blues en direct et des plats et boissons spéciaux « BBQ and Bud ». Plus d’informations : 850-434-6211 ou seville quarter.com.

MARDI

Sac Marron Opéra

Mardi 30 janvier à midi. Pensacola Opera, 75 S. Tarragona St. Partagez votre pause déjeuner avec Pensacola Opera. Une fois par mois pendant la saison, les artistes du studio Jan Miller interprètent des airs et des pièces de théâtre musical pendant que vous savourez votre déjeuner, dans cette série de récitals décontractés. Plus d’informations: pensacolaopera.com.

Piétiner

19 h 30 les mardi et mercredi 30 et 31 janvier. Théâtre Saenger, 118 rue S. Palafox. La sensation internationale des percussions a récolté de nombreux prix et critiques élogieuses et est apparue dans de nombreuses émissions de télévision nationales. La troupe de huit membres utilise tout sauf les instruments de percussion conventionnels – boîtes d’allumettes, poteaux en bois, balais, poubelles, briquets Zippo, enjoliveurs – pour remplir la scène de rythmes magnifiques. Le retour du hit percussif apporte également de nouvelles surprises, avec certaines sections du spectacle désormais mises à jour et restructurées et l’ajout de deux nouvelles routines à grande échelle. Billets : 89 $. Plus d’informations : 850-595-3880 ou pensacolasaenger.com.

MERCREDI

Matisyahu

19h, portes ; 20h, spectacle ; Mercredi 31 janvier. Vinyl Music Hall, 2 S. Palafox St. Pendant près de deux décennies, Matisyahu a entretenu son esprit créatif en faisant évoluer son son, en fusionnant les genres et en testant les limites des traditions musicales qui l’ont inspiré. Son dernier album, “Hold The Fire”, et son premier single “Fireproof” s’inspirent d’un rêve de feu inspiré de la religion de l’Ancien Testament de Matisyahu, qui a tant compté pour sa vie spirituelle et créative depuis le début de sa carrière d’enregistrement en 2004 et son Le morceau phare “King Without a Crown” a explosé dans les charts Billboard en 2005. L’émission présente des invités spéciaux Cydeways et AKiVA. 33,50 $. Pour tous les âges. Plus d’informations et achat de billets : vinylemusichall.com.

JEUDI

La radio n’est pas morte !

Du jeudi au dimanche, du 1er au 4 février. Divers endroits. Jeudi donne le coup d’envoi de l’événement avec Radio LIVE ! avec WUWF et Sandcastle Radio VIP Party de 17h à minuit au Musée du Commerce. Vendredi, il y aura des émissions de radio en direct et une soirée salsa de 16 h à minuit au 321 N. DeVilliers St. Samedi, il y aura l’émission de radio Marco avec Marc Woodward de 13 h à 15 h au Gordon Community Art Centre au 306 N. DeVilliers St., et la Saturday Night House Party avec DJ Pete Perez et Manic’s Madhouse avec D-Manic de 20h à 1h du matin au Belmont, 500 W. Belmont St. Le dimanche clôture l’événement avec le Gospel Brunch avec Debz et Kenneth Tice de 10h à midi au Five Sisters Blues Café, 421 W. Belmont St. Plus d’informations : sandcastleradio.org.

VENDREDI

Mercredi en concert

18 heures vendredi 2 février. The Handler, 319 rue N. Tarragona. Mercredi, il se produit en concert au guidon avec des invités spéciaux Hotline TNT et They Hate Change. 18$ à l’avance; 22$ à la porte. Plus d’informations: lehandlebar850.com.

“Le curieux incident du chien pendant la nuit”

19h30 du jeudi au samedi et 14h30 du dimanche 2 au 18 février. Pensacola Little Theatre, 400 S. Jefferson St. Située à Swindon et à Londres, l’histoire est racontée visuellement à travers l’esprit d’un jeune de 15 ans. Christopher John Francis Boone, un génie mathématique atteint d’un trouble du spectre autistique non précisé. Le spectacle est un mystère entourant la mort de Wellington, le chien de son voisin, après que Christopher ait trouvé le chien transpercé avec une fourche de jardin. Gagnant du Tony 2015 de la meilleure pièce. Basé sur le livre du même nom. Réalisé par Joe Nierle. 27 $ pour les adultes ; 10 $ pour les étudiants. Le jeudi au théâtre est à moitié prix pour toutes les places adultes. Plus d’informations: pensacolalittletheatre.com.

Kansas : Another Fork In The Road – Tournée du 50e anniversaire

19 h 30, vendredi 2 février. Saenger Theatre, 118 S. Palafox St. Le groupe de rock progressif prééminent d’Amérique, Kansas, se lance dans une série de 50 représentations marquantes dans certains des théâtres et centres des arts du spectacle les plus importants d’Amérique et du Canada. . La tournée « Another Fork In The Road » célèbre les 50 ans de l’illustre histoire musicale du groupe avec des concerts comprenant deux heures complètes de succès mémorables, de favoris des fans et de morceaux profonds rarement joués en live. Les billets commencent à 55 $. Plus d’informations : 850-595-3880 ou pensacolasaenger.com.

SAMEDI

Course à double pont de Pensacola

7 h samedi 3 février. Vince J. Whibbs Sr. Community Maritime Park, 301 W. Main St. Surnommée « la course avec vue », la Publix Pensacola Double Bridge Run est l’une des principales courses de 15 km du pays. Le parcours transporte les coureurs sur deux ponts traversant la baie de Pensacola et le détroit de Santa Rosa. La course commence au centre-ville de Pensacola et suit un itinéraire pittoresque à travers le quartier historique, le long de Bayfront Parkway, sur le pont « Three-Mile », à travers Gulf Breeze et se termine sur la promenade de Pensacola Beach sur Pensacola Beach. Une after-party avec récompenses, musique, nourriture et boissons permet aux coureurs de célébrer leurs exploits sur le magnifique sable blanc de Pensacola Beach. Inscription : 80 $ pour le 15 km et 65 $ pour le 5 km. Plus d’informations: pensacolasports.org.

Exposition communautaire de camélias et vente de plantes

9 h samedi 3 février. Bibliothèque publique de l’ouest de la Floride, 239 N. Spring St. Apportez des fleurs de camélia pour apprendre à préparer les fleurs pour l’exposition, remplissez les formulaires d’inscription et découvrez ce que les juges recherchent dans une fleur gagnante. Des prix seront décernés dans diverses catégories. L’entrée à Bloom aura lieu de 9h à 11h30 avec un jugement à 11h30. Les gagnants seront vus de 13h à 15h gratuitement. Plus d’informations: pensacolacamelliaclub.com.

Navarre Krewe of Jesters 38e défilé annuel du Mardi Gras

13 heures samedi 3 février. Boulevard du Golfe, Navarre. Rejoignez la Krewe of Jesters pour célébrer 38 ans de divertissement familial et amical, de chars et de rythmes du Mardi Gras. Les chars entreront sur Gulf Boulevard depuis Indiana Street et se déplaceront vers l’est jusqu’au feu de circulation. L’after-party officielle du défilé aura lieu au Andy D’s Beachside Restaurant & Deck Bar. Plus d’informations: nkoj.org.

Une soirée sous les étoiles

17 h samedi 3 février. Parc d’État de Big Lagoon, 12301 Gulf Beach Highway. Le parc d’État de Big Lagoon et l’association des astronomes amateurs d’Escambia invitent tout le monde à passer une soirée à contempler le ciel. Si le ciel est dégagé, des télescopes et des jumelles seront installés pour capturer des vues de la lune, des planètes et d’autres objets célestes. Tous les participants doivent entrer dans le parc avant le coucher du soleil. Plus d’informations: floridastateparks.org.

Josh Turner : la tournée des plus grands succès

19h30 samedi 3 février. Saenger Theatre, 118 S. Palafox St. Avec des chansons intemporelles telles que « Long Black Train » et « Why Don’t We Just Dance », la portée mondiale de Josh Turner a dépassé les 5,8 milliards de streams mondiaux. , 6,5 millions de ventes d’albums et près de 12 millions de titres vendus dans le monde. Les cinq singles n°1 de Turner incluent « Your Man », dont le clip officiel a dépassé les 223 millions de vues. L’album de Turner “Long Black Train” a fait ses débuts il y a 20 ans et a été certifié platine par la RIAA avec près de 1,5 million d’albums vendus, 1,3 million de téléchargements de titres et près de 315 millions de streams à ce jour. Les billets commencent à 39 $. Plus d’informations : 850-595-3880 ou pensacolasaenger.com.

