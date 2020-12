FORT LAUDERDALE, Floride: Le stade Inter Miamis sera bientôt une salle de classe dans une université.

Le club MLS a annoncé lundi son partenariat avec l’Institut mondial du sport sur ce qui deviendra le premier campus de l’école en Amérique du Nord, qui ouvrira en juin. Des diplômes de maîtrise en affaires et en gestion du sport avec des cours dans le stade seront proposés à l’école, une extension du campus universitaire britannique du football.

L’école a également des campus au stade de Wembley à Londres et au stade Etihad à Manchester, entre autres centres. Le premier programme prévu sur le site d’Inter Miamis: une classe de master en direction sportive.

Nos installations sont construites avec la flexibilité à l’esprit pour servir de moteur économique à long terme et attirer plus d’affaires, de compétitions internationales et de tourisme dans nos communautés, a déclaré Jorge Mas, président d’Inter Miami.

Le stade Inter Miamis a ouvert ses portes en mars et l’équipe vient de terminer sa première saison MLS. L’icône du football David Beckham est le président du club et fait partie du groupe de propriété.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports