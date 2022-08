Cours STU pour explorer “le financement de la police”

Sulaimon Giwa a des opinions bien arrêtées sur le maintien de l’ordre moderne grâce à des années d’expérience vécue et académique.

Il n’a cependant pas de réponse précise sur ce que signifie le financement de la police.

“C’est une question à laquelle j’ai essayé de répondre”, a-t-il déclaré. “Utilisons-nous réellement le langage correct pour définir et avoir des conversations significatives sur cette question de la brutalité policière et cette question du budget de la police?”

C’est l’une des principales questions que Giwa posera à ses étudiants dans le cadre d’un nouveau cours offert à l’Université St. Thomas cet automne.

« Defunding the Police : Rhetoric vs. Reality » est un cours de criminologie de quatrième année qui examinera à quoi ressemble le financement au niveau de la police et de la communauté, et quelles sont les implications de cet appel à l’action pour les communautés racialisées et autochtones.

“En fin de compte, je veux que les étudiants aient une conversation approfondie sur ce que nous entendons réellement lorsque nous parlons de financer la police”, a-t-il déclaré. “Qu’est-ce qui est perdu et qu’est-ce qui est gagné lorsque nous utilisons ce langage, et en utilisant ce langage rendons-nous un mauvais service au mouvement lui-même en termes de ce qu’il préconise?”

Giwa dit qu’il veut que les étudiants réfléchissent à ce que signifie vraiment « définancer la police » et si c’est le bon langage pour discuter de la brutalité policière et des budgets de la police. (Soumis par Sulaimon Giwa)

Quelle que soit la terminologie utilisée pour décrire le phénomène, Giwa a déclaré que c’était depuis longtemps un sujet de discussion et de débat. La conversation est devenue plus bruyante, cependant, après le meurtre par la police de George Floyd en 2020.

“Avec les événements que nous avons vus ces derniers temps, mais qui durent certainement depuis longtemps en termes d’abus de pouvoir de la police, de maintien de l’ordre dans les communautés racialisées et de leur sous-protection, cela a créé le climat pour ce genre de discours autour du financement de la police. ,” il a dit.

Giwa est un professeur agrégé d’origine nigériane à l’Université Memorial qui enseigne sur la perturbation de la blancheur et les inégalités systémiques. Il est titulaire de diplômes en travail social et en criminologie et justice pénale. Il détient également un diplôme en éducation policière et a travaillé avec plusieurs organisations policières et avec Service correctionnel Canada.

La vie et l’expérience académique de Giwa ont formé ses opinions sur la police, mais il n’imposera pas une perspective particulière aux étudiants, a-t-il déclaré. Il facilitera plutôt les conversations critiques.

En espérant des conversations critiques

“Il est vraiment difficile d’entrer dans cet espace dans un sens neutre, car je me visualise comme un homme noir et gay, et ce sont des réalités pour moi ainsi que pour vous au quotidien”, a-t-il déclaré.

“Mais je pense qu’il est vraiment, vraiment important que je n’entre pas dans cet espace avec mes propres valeurs et croyances et que les étudiants prennent nécessairement ces positions.”

Giwa connaît certains cours postsecondaires similaires aux États-Unis, mais n’en a pas entendu parler au Canada.

Black Lives Matter New Brunswick aimerait voir ce changement. Le directeur exécutif du groupe, Matthew Martin, appuie pleinement le cours STU et a déclaré qu’il a sa place dans tous les établissements postsecondaires.

Matthew Martin, le directeur général de Black Lives Matter New Brunswick, aimerait que tous les établissements postsecondaires offrent des cours sur les enjeux liés au définancement de la police. (Soumis par Matthew Martin)

“Ce devrait être quelque chose qui n’est pas seulement un choix … Je pense que cela devrait être ancré dans tout programme visant à traiter avec des groupes communautaires racialisés”, a-t-il déclaré. “Plus les individus sont conscients et informés des injustices auxquelles sont confrontés les membres des communautés autochtones, noires et racialisées, plus ils peuvent comprendre cela.”

Martin a déclaré que le groupe avait contacté diverses organisations policières de la province au sujet du mouvement de financement. Il a déclaré que la plupart des chefs de police étaient ouverts à la discussion mais n’y donnaient pas suite.

“Beaucoup de conversations ont eu lieu, mais encore une fois, il n’y a jamais eu ce pas en avant pour que quiconque dise:” Faisons ce saut “ou” Ayons un véritable plan stratégique de ce à quoi cela ressemblerait dans notre municipalité “”, a-t-il déclaré. .

L’Université St. Thomas s’attend à ce qu’il y ait une demande importante pour une place dans le cours. Selon le porte-parole Jeffrey Carleton, les cours de criminologie atteignent généralement leur capacité assez rapidement.

Prévoit une forte demande de sièges

Il s’attend à ce que l’actualité du sujet pique l’intérêt de nombreux étudiants du cycle supérieur.

“C’est une excellente occasion pour ces étudiants de tirer parti de ce qu’ils ont déjà appris, de voir ce qui se passe dans la société, puis d’y apporter un éclairage scientifique et d’approfondir ces questions avec un universitaire dont l’expertise est dans ce domaine”, il a dit.

Carleton a déclaré que l’université était ravie d’avoir Giwa comme titulaire de la chaire de dotation en criminologie et justice pénale pour le trimestre d’automne.

La police régionale de Fredericton n’a pas répondu à une demande d’entrevue de CBC News.