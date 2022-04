Cours particuliers en ligne ou en présentiel : quelle option choisir ?

Les cours particuliers peuvent s’avérer être d’une grande utilité pour combler de potentielles lacunes d’un élève. Lorsque celles-ci s’accumulent, la moyenne de l’élève peut baisser, tout comme sa motivation et ses chances de réussir ses examens de fin d’année. Le mieux reste donc de travailler régulièrement auprès d’un professeur compétent et très qualifié dans son domaine. Cela représente un investissement, car les cours sont à la fois chronophages et coûteux pour la plupart.

Néanmoins, il a été démontré que les cours particuliers sont bien souvent la solution à un retard ou à des difficultés et que vous en tirerez forcément des enseignements. Puisque l’on n’a pas toujours le temps de se déplacer ou d’accueillir un professeur particulier chez soi, on peut toutefois être réfractaire. Dans ce cas, les cours particuliers en ligne constituent une alternative intéressante, puisqu’ils sont souvent moins chers et vous prennent moins d’énergie.

Notre but ? Vous montrer que les heures et les billets que vous accordez à ces séances sont loin d’être vains ! Nous souhaitons aussi vous aider à prendre une décision quant à la manière de prendre vos cours. De plus, on vous facilite le travail en vous présentant la plateforme des Sherpas , qui vous aidera à trouver un professeur de qualité.

Des avantages dans les deux camps

Les cours en ligne, une alternative intéressante

Un cours particulier dure en moyenne une à deux heures. Si on considère qu’un élève a besoin d’en moyenne deux cours par semaine pour progresser visiblement et durablement, cela fait en tout 4 à 8 heures hebdomadaires de cours particuliers pour s’améliorer rapidement dans une matière.

S’ajoutent à cela du temps supplémentaire pour le transport, aller comme retour. La plupart du temps, soit le professeur particulier se déplace jusqu’à chez l’élève ou inversement, soit ils décident de se retrouver dans un lieu public tel qu’un café ou une bibliothèque. Vous l’aurez compris, lorsque vous prenez une heure de cours, vous en avez souvent plus que pour une heure ou deux.

L’alternative parfaite ? Les cours en ligne. De plus en plus démocratisé, ceux-ci vous permettent de bénéficier de tous les avantages des cours particuliers, tout en restant chez vous. Vous n’aurez besoin que d’un ordinateur et d’une caméra, et le tour est joué.

L’avantage ? Vous pouvez profiter du temps que vous ne passez pas dans les transports pour préparer vos supports de travail, réviser la séance précédente… Sans mentionner que vos cours seront moins chers, puisque le professeur particulier ne vous facturera pas son déplacement. De nombreux avantages qui vous feront progresser à coup sûr !

Les cours à domicile, une expérience humaine

Ce qui est bien connu avec les cours à domicile, c’est qu’ils apportent une expérience humaine indéniable, très propice à l’apprentissage et au progrès de l’élève. En effet, même si les cours en ligne sont d’une grande praticité, la distance entre l’élève et le professeur peut constituer un frein à la confiance de l’élève, aussi bien envers lui-même que son enseignant.

De plus, même si ce dernier la demande presque systématiquement, la caméra de l’élève peut rester éteinte et cela peut jouer sur sa concentration, d’autant plus s’il est sur un ordinateur.

Rien ne vaut, donc, une séance en face à face dans les conditions d’un cours en classe normal. De cette manière, pas de distractions, et une concentration à toute épreuve pour un apprentissage optimal !

Vous avez le choix !

Vous l’aurez compris, si le choix entre cours particuliers en ligne et à domicile n’est pas nécessairement obligatoire. Pas besoin de vous torturer l’esprit ! De nombreux professeurs offrent la possibilité à leurs élèves de prendre des cours aussi bien à distance qu’en présentiel. Ainsi, si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée de faire vos cours à domicile toutes les semaines, vous pouvez proposer un plan d’attaque hybride pour garder votre motivation. Le pire serait d’y aller à reculons, puisque vous risquez de compromettre vos chances de progresser.

Les cours particuliers, une pratique reconnue pour être efficace

Une progression garantie

Choisir l’option des cours particuliers, c’est opter pour un suivi personnalisé et efficace. Contrairement aux cours en classe entière qui peuvent être plus perturbants qu’autre chose, dans la mesure où ils se concentrent sur une progression globale plus qu’individuelle, les cours particuliers sont bien plus ciblés sur les besoins d’un seul individu. Ainsi, puisque vous travaillez coude à coude avec votre professeur, vous pouvez vous permettre de poser toutes les questions que vous souhaitez.

Bien sûr, vous aurez des réponses rapides et tout à fait à la hauteur de vos attentes, puisque votre professeur particulier est là pour vous conseiller et vous guider dans votre apprentissage. La recette des cours particuliers est simple : un suivi personnalisé, un travail de fond ciblé sur vos lacunes et vos difficultés, et enfin, la bienveillance et les compétences d’un professeur qualifié. Vous aurez bientôt le niveau que vous attendez depuis longtemps !

Vos besoins sont centraux

L’avantage des cours particuliers, c’est qu’ils ont pour objectif de combler vos lacunes et de s’attaquer à vos difficultés. Pour cela, faire le bon choix de professeur est primordial. Une bonne entente entre vous et votre enseignant fera sûrement des étincelles.

Grâce au système de critères et de filtrage de la plateforme de mise en relation entre professeurs et élèves des Sherpas, vous êtes sûr de trouver chaussure à votre pied. En effet, vous aurez un large choix de critères parmi lesquels faire votre sélection, celle-ci s’affinant jusqu’à vous proposer la perle rare. Matière, niveau d’études, zone géographique, tarif, il ne reste plus qu’à renseigner vos obligations et à prendre vos premiers cours offert avec l’un de leurs milliers de professeurs.

Vous l’aurez compris, des horaires jusqu’aux objectifs en passant par le profil du professeur particulier, vous avez tout le loisir de choisir le professeur qui vous correspond en tout point. Vous verrez que l’investissement en vaut largement la peine, vos progrès seront visibles dès les premières séances. Avec une confiance à toute épreuve et des résultats impeccables dans les matières qui vous posaient problème autrefois, vous êtes fin prêt à réussir vos examens et entrer sereinement dans la vie active.