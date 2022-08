Cours éducatif Taylor Swift offert aux étudiants de l’Université du Texas cet automne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Université du Texas à Austin propose un nouveau cours cet automne et il s’agit de l’icône musicale Taylor Swift.

Elizabeth Scala, une professeure d’anglais, enseignera la classe qui est nouvelle à l’université cet automne. Il sera enseigné aux étudiants de première année du programme de spécialisation en arts libéraux.

Le cours axé sur Taylor Swift s’intitule “Concours littéraires et contextes – Le recueil de chansons de Taylor Swift”.

Le cours “fournit une introduction aux études littéraires et aux méthodes de recherche qui utilisent l’écriture de chansons de @taylorswift comme base pour enseigner un large éventail de compétences”, selon un post Facebook du département d’anglais de l’UT.

“Swift est une compositrice intelligente et talentueuse, et ses talents d’écriture sont ce qui m’a fait me concentrer sur elle”, Scala a déclaré à l’homme d’État américain d’Austin.

Swift n’est pas le seul étudiant musicien célèbre à pouvoir étudier cette année dans le grand État du Texas. La nouvelle du nouveau cours Swift survient peu de temps après l’annonce d’un cours Harry Styles offert au printemps 2023 à la Texas State University intitulé “Harry Styles et le culte de la célébrité : identité, Internet et culture pop européenne”.

Swift, la chanteuse “Lover”, a assisté à la remise des diplômes de l’Université de New York en mai 2022, où elle a reçu un doctorat honorifique en beaux-arts et a prononcé un discours devant la promotion. L’Institut Clive Davis de l’université a lancé un cours sur Swift en janvier qui s’est déroulé jusqu’en mars.