Cours de piégeage d’animaux gratuit offert au Sycamore Sportsman’s Club – Shaw Local

SYCOMORE – Les personnes intéressées à en savoir plus sur le piégeage des animaux peuvent participer à un cours gratuit le dimanche à Sycamore organisé par le Département des ressources naturelles de l’Illinois.

Selon un communiqué de presse, le cours aura lieu de 7 h 45 à 17 h au Sycamore Sportsman’s Club, 1773 Motel Road à Sycamore.

La classe offre l’occasion d’apprendre les lois et les techniques nécessaires pour attraper les animaux de manière humaine et efficace. Les personnes nées après le 1er janvier 1998 doivent suivre un cours certifié par le DNR pour obtenir un permis de piégeage.

Ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1998 doivent avoir une preuve d’avoir un permis de piégeage depuis les trois dernières années et ne sont pas tenus de suivre un cours.

Selon le communiqué, les trappeurs plus âgés ou plus expérimentés pourraient trouver utile de suivre le cours pour se tenir au courant des nouvelles règles et réglementations ou des nouveaux outils du métier.

La manipulation de la fourrure sera également abordée pendant le cours afin que les trappeurs puissent apprendre comment obtenir le meilleur prix pour la fourrure.

Les participants aux cours sont priés d’apporter le déjeuner de la journée.

Pour vous inscrire, appelez Dan Schweisthal au 630-851-7119 ou envoyez un courriel à danschweisthal@gmail.com.