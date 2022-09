Cours de musique gratuits offerts à Savanna, Mount Carroll – Shaw Local

Jo Lyn Kruse, un ancien professeur de musique générale et vocale K-12 avec 25 ans d’expérience, propose ce mois-ci des cours de musique gratuits à Savanna et Mount Carroll.

Pendant les cours, les étudiants apprendront à compter les rythmes, à lire les notes et les bonnes techniques de chant. Ils découvriront également les compositeurs, les instruments de l’orchestre et chanteront divers styles de chansons telles que des chansons éducatives à rimes, des mouvements dans les chansons, des chansons folkloriques, des chansons de camp, des chansons de vacances et des chansons basées sur la foi.

Les cours sont disponibles pour tout élève, âgé de 2 ans et plus, inscrit à l’école ou scolarisé à domicile dans le comté de Carroll.

Les cours de savane auront lieu aux ponts du comté de Carroll, N. Main Street, à côté du Classy Closet, tous les mardis à partir du 13 septembre.

Les cours de Mount Carroll auront lieu à la First Lutheran Church sur Clay Street, à un pâté de maisons au nord de Dairy Queen, tous les mardis à partir du 15 septembre.

Les cours débuteront à 16h et dureront 45 minutes.

Kruse a participé en tant que juge au concours Solo et Ensemble et Organisation pendant plus de 17 ans et a été directeur de chorale d’église pour adultes pendant plus de 20 ans. Elle est autodidacte à la guitare et au piano et joue depuis plus de 50 ans. Elle est actuellement enseignante suppléante pour les écoles du comté de Carroll et musicienne d’église à la First Lutheran Church de Mt. Carroll.

Elle réside à Lanark avec son mari Brian et aime chanter et jouer une grande variété de musique et est connue pour partager ses talents lors des soirées à micro ouvert Bridges et First Lutheran.

Kruse a déclaré qu’elle avait hâte d’enseigner la musique en deuxième année dans le cadre du programme parrainé par Great River Outreach / Bridges.

Toute personne intéressée à faire participer son enfant aux cours peut contacter Kruse au 815-213-0330 ou envoyer un courriel à bjkruse2004@gmail.com. Veuillez inclure votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.

Les cours sont gratuits mais les dons sont acceptés sur le site Web de Great River Outreach/Bridges : https://greatriveroutreach.com.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois de septembre pour le premier semestre.