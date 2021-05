Cours de mandoline, méditation, entraînement personnel: 3 entrepreneurs Covid

En tant que joueur de mandoline en herbe, j’ai passé des années à chercher des vidéos YouTube pour apprendre divers licks bluegrass, en tirant souvent des leçons d’un gars qui passe par Banjo Ben.

Au début de la pandémie, alors que nous cherchions tous des moyens de rester productifs et sains d’esprit tout en étant coincé à la maison, je me suis retrouvé à gratter plus fréquemment et à rencontrer plus souvent Banjo Ben. J’ai vite décidé qu’après environ deux décennies de nouilles sans direction, j’allais enfin apprendre à jouer de cet instrument.

J’ai arrêté le chargement et j’ai sauté chez Banjo Ben’s site Internet, où 25 $ par mois me donneraient accès à des centaines de leçons, des chansons et gammes de base aux techniques de picking avancées. Banjo Ben fait maintenant partie de mon programme quotidien de pandémie.

Ces histoires sont partout. L’année de travail à domicile tout en scolarisant nos enfants à la maison a conduit nombre d’entre nous à adopter des habitudes entièrement nouvelles, en comptant sur nos appareils et nos connexions Internet comme nous ne l’avions pas fait dans le passé.

En plus de Clark, il y a Sarah Kusch, un entraîneur personnel à Los Angeles, que j’ai appris de ma femme et dont les vidéos ont remplacé mon abonnement à la salle de sport. Et après avoir essayé et échoué à entrer dans la méditation à plusieurs reprises, j’ai testé Waking Up de Sam Harris et je ne suis jamais retourné en arrière.

Dernièrement, j’ai été curieux de connaître les personnes derrière ces applications. Comment leur vie a-t-elle été modifiée, personnellement et financièrement, par la pandémie? Et à quoi s’attendent-ils alors que la société rouvrira et que la vie reviendra à un certain sens de la normalité?

Alors j’ai tendu la main et ils ont tous accepté d’être interviewés.