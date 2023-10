Le dernier jour, le titre de HCL Tech a ouvert à ₹1240.8 et fermé à ₹1231.45. Le titre a atteint un sommet de ₹1270,5 et un minimum de ₹1234.95. La capitalisation boursière de la société est ₹344 241,99 crores. Le plus haut sur 52 semaines pour le titre est ₹1311 et le plus bas de 52 semaines est ₹1011.6. A l’ESB, le titre représentait un volume de 64.797 actions.

Avertissement : il s’agit d’un blog en direct généré par l’IA et n’a pas été édité par le personnel de LiveMint.