Rencontrez les Parisiens qui suivent des cours de sport clandestins pour préserver leur santé mentale au milieu des restrictions COVID-19.

Ce cours d’arts martiaux se déroule dans le sous-sol d’un magasin de meubles à Paris.

La France a actuellement mis en place un couvre-feu nocturne à l’échelle nationale, à partir de 18 heures. Cela signifie que les Français peuvent encore faire du sport à l’extérieur pendant la journée au moins. Les salles de sport sont fermées depuis plusieurs mois.

« Nous savons que nous enfreignons la loi car nous ne sommes pas autorisés à faire [the classes] et clairement je m’en fiche car pour moi la loi est stupide », a déclaré Sophie.

« On porte des masques, on met du gel hydroalcoolique, on n’a jamais plus de six ans et c’est toujours la même chose avec qui on s’entraîne. »