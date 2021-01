Au grand désarroi de ceux qui ne lui pardonneront jamais le Brexit, Boris Johnson démontre à nouveau sa capacité à réussir là où d’autres échouent ou n’osent pas.

La vaccination de masse contre Covid, elle-même le fruit d’une science britannique brillante, apporte maintenant espoir et réconfort à des millions de personnes – espoir pour ceux qui aspirent à la libération, réconfort pour ceux qui craignent le virus.

Il s’avère qu’il est parfaitement possible, sous un leadership fort et une direction intelligente, pour la machine gouvernementale de livrer un projet majeur, dans les délais et de manière efficace.

Espérons que les leçons seront apprises pour l’avenir et que d’autres projets étatiques suivront cet exemple.

Il est bien entendu tout à fait juste que le programme de vaccination ait ciblé en premier les plus vulnérables, et cela devrait certainement continuer jusqu’à ce que toutes ces catégories aient été protégées.

Vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson assiste à une conférence de presse sur les coronavirus au 10 Downing Street, Londres

Mais ce moment sera l’occasion d’une initiative nouvelle et ingénieuse, que The Mail on Sunday exhorte aujourd’hui M. Johnson et ses collègues à envisager activement.

Un groupe d’écoles de haut niveau dans le secteur privé et public s’est réuni pour faire une offre publique spectaculaire.

Ils suggèrent que le gouvernement utilise leurs locaux et leur personnel qualifié pour créer des dizaines de centres de vaccination supplémentaires. Et puis, une fois les cas médicaux prioritaires traités, ils proposent un programme audacieux pour vacciner les enseignants et autres personnels de l’école à temps pour la seconde moitié du trimestre en cours. À tout le moins, cela devrait permettre de rouvrir les écoles primaires et les années d’examens des écoles secondaires. D’un seul coup, cela balayerait de nombreuses objections à la réouverture de l’école et rétablirait l’une des parties les plus importantes de notre vie nationale.

Les syndicats d’enseignants, qui proclament à juste titre l’importance de leur profession pour notre économie et notre société, apprécieraient sûrement cette reconnaissance qu’ils ont raison?

En vérité, il y a peu de tâches plus urgentes que de trouver un moyen de faire rouvrir les écoles – puis les universités.

Les écoles remplissent bien plus de fonctions que la simple éducation. Ils fournissent à leurs étudiants une expérience routinière et précoce de bonnes habitudes de travail. Ils fournissent l’interaction sociale qui fait la différence entre la vie et l’existence solitaire. Ils fournissent des repas appropriés aux enfants des foyers où de telles choses sont malheureusement rares. Ils permettent parfois aux enseignants de repérer à la maison des problèmes graves qui ne se manifesteraient peut-être jamais autrement. Et, bien sûr, ils libèrent les parents pour qu’ils vont travailler pendant les heures de classe.

De nombreuses écoles ont très bien relevé le défi de l’apprentissage à distance, et ce journal félicite ceux qui l’ont fait.

L’infirmière Hannah Flynn administre le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19 à un patient dans un centre de vaccination temporaire du stade Keepmoat de Doncaster

Mais d’autres ont moins bien réussi – notamment en raison de la grave pénurie d’ordinateurs dans les foyers les plus pauvres, qui rend l’idée d’apprentissage à distance plus ou moins impossible pour certains jeunes.

Mais en général, il est vrai que le verrouillage des écoles a frappé beaucoup plus durement les enfants des pauvres que les enfants des classes moyennes aisées.

Dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle, que le premier ministre s’est publiquement engagé à combler, cet écart est intolérable et doit être comblé. L’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir est de rouvrir complètement les écoles, dès que raisonnablement possible.

Dans le même esprit avec lequel il a abordé le programme de vaccination, M. Johnson devrait maintenant accepter cette suggestion généreuse et réfléchie.