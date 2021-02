Des vagues de dépit, de ressentiment et de vengeance inutile rayonnent du siège de l’UE à Bruxelles.

Les mandarins du bâtiment du Berlaymont étaient déjà furieux que toute grande nation européenne devrait rechercher activement son indépendance, prendre ses propres risques et signer ses propres traités et accords commerciaux avec le reste du monde.

Puis, dans l’une des premières expressions de cette liberté, une Grande-Bretagne nouvellement libérée a devancé sans effort l’UE dans le développement, les tests et le lancement des vaccinations Covid.

La réponse n’a pas été le plaisir d’un succès majeur contre le virus, encore moins le désir d’en tirer des leçons en rendant l’UE moins centralisée et bureaucratique. C’était un ressentiment boudeur.

Le super-État européen et ses partisans dans ce pays aiment se faire passer pour les adultes sophistiqués dans leur relation avec le Royaume-Uni, qu’ils considèrent de plus en plus comme un fauteur de troubles bruyant, bruyant et mal élevé.

Pourtant, le comportement du bloc depuis notre départ en janvier a été tout sauf adulte, et de nombreux restes ont maintenant commencé à voir le vrai visage d’une organisation qu’ils admiraient autrefois.

Premièrement, il y a eu la suggestion ridicule d’une frontière dure sur l’île d’Irlande, pour nous rendre plus difficile l’importation de vaccins fabriqués dans l’UE, que nous avions contractés dans le cadre d’accords honorables et opportuns.

Cela a explosé dans les visages des dirigeants de l’UE, aliénant même le gouvernement de Dublin normalement très pro-Bruxelles et les nationalistes d’Irlande du Nord.

Mais loin de tirer les leçons de cette leçon, l’appareil de l’UE pose désormais de nouvelles difficultés à la Grande-Bretagne.

L’attitude est caractérisée par le célèbre arrachement de sandwichs au jambon aux chauffeurs routiers britanniques par les douaniers néerlandais, un abus de pouvoir absurde pour faire valoir un point insignifiant.

Mais de telles choses ne sont pas toujours mesquines. Le traitement que l’UE a réservé à notre industrie des mollusques et crustacés, que The Mail on Sunday décrit aujourd’hui en détail sombre, est particulièrement préjudiciable.

Les autorités soumettent les fournisseurs, qui vendent depuis des années leurs produits à des clients enthousiastes dans l’UE, à des réglementations conçues pour se protéger des commerçants peu scrupuleux ou peu hygiéniques.

Il en résulte soit des coûts élevés d’équipement neuf, qui peuvent mettre ces entreprises à la faillite, soit des retards inutiles qui empêchent les marchandises d’atteindre leurs acheteurs à temps.

La Grande-Bretagne insiste sur le fait que de tels problèmes ont été prévus et évités dans les négociations détaillées qui ont conduit à notre accord final, et peut produire des documents pour le prouver.

Et il faut se demander quel pourrait être l’intérêt de telles entraves au commerce, à l’exception des représailles et de la dissuasion contre toute autre nation qui pourrait envisager de prendre la voie de l’indépendance et de la souveraineté.

Ces actions nuisent aux entreprises et aux consommateurs dans l’UE, ainsi qu’en Grande-Bretagne.

Quant à l’imposition d’une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et le continent britannique, elle visait clairement à préserver les relations de l’Irlande avec le marché unique et à empêcher une frontière en Irlande même.

Il ne visait pas à ouvrir une brèche entre deux parties du Royaume-Uni.

Mais il semble qu’il soit maintenant interprété de cette manière.

Notre gouvernement est bien trop sensé pour riposter en nature à ce harcèlement borné.

Boris Johnson sait bien quel était l’esprit de l’accord sur le Brexit et il fera tout ce qu’il peut pour empêcher le déclenchement d’une guerre commerciale inutile entre nous et nos amis et voisins.

Mais la nouvelle équipe de Michael Gove et David Frost, désormais chargée de surmonter cela, doit insister pour que l’UE revienne au bon sens et à la courtoisie et arrête de jouer à ces jeux insensés et dommageables.