Courrier des Sabres | Questions sur le camp d’entraînement, le patineur le plus rapide de l’histoire des Sabres et plus encore

En plus de Quinn, le vétéran Jason Zucker arrive au camp en tant que candidat pour une place parmi les six premiers. Le joueur de 32 ans n’en est qu’à un an d’une saison de 27 buts avec Pittsburgh, dont 25 à forces égales. Il existe une variété d’autres options, dont certaines seront abordées dans les deux prochaines questions.

Si Krebs est recruté, comment sera-t-il utilisé cette saison ? Aura-t-il des minutes parmi les neuf meilleurs joueurs de l’équipe ? Ou sera-t-il de nouveau sur la quatrième ligne ? – Joseph d’Oshawa, Ontario

Krebs est le seul joueur autonome avec restriction restant chez les Sabres, mais il n’est pas le seul dans le tableau général. Parmi les joueurs autonomes avec restriction restants dans la LNH, on compte Jeremy Swayman de Boston, Moritz Seider et Lucas Raymond de Detroit, ainsi que Cole Perfetti de Winnipeg, entre autres.

Quant à son rôle, Krebs a passé la majeure partie des deux dernières saisons à embrasser son travail de centre travailleur et vérificateur, mais le directeur général Kevyn Adams a déclaré que l’équipe voit de multiples possibilités pour le joueur de 23 ans à l’avenir.

« C’est encore un jeune joueur », a déclaré Adams. « Je pense qu’il a montré beaucoup de signes au cours de la dernière année, qu’il commençait à comprendre le côté défensif du jeu. C’est un jeune très, très compétitif, qui s’améliore de plus en plus dans différents domaines. Il a une excellente vision du jeu. Il a des compétences offensives. Nous le savons grâce à son palmarès avant que nous l’échangeions, et maintenant il va trouver sa voie. »

« Je pense qu’il a une chance, un avantage à être un joueur qui peut jouer plus haut dans l’effectif, que ce soit au centre, ce que nous pensons qu’il est, ou peut-être qu’il pourrait éventuellement glisser vers l’aile ? Oui, nous sommes ouverts à cela. »

Pensez-vous que l’un des meilleurs espoirs fera partie de la grande équipe, en tant que titulaire, cette année ? Si oui, quel(s) joueur(s) y parviendront ? – Greg de Bristol, Tennessee

La porte est toujours ouverte pour que les recrues puissent décrocher des rôles à temps plein. Nous l’avons vu avec Peterka et Quinn il y a deux saisons et encore lorsque Benson a été sélectionné dans l’équipe à la sortie du camp la saison dernière.

Bien sûr, la compétition pour les places dans l’effectif sera élevée étant donné les vétérans ajoutés pendant l’intersaison – Ryan McLeod, Jason Zucker, Nicolas Aube-Kubel et Beck Malenstyn à l’attaque ainsi que Dennis Gilbert en défense – qui ont tous été recrutés dans le but de rendre les Sabres plus difficiles à affronter.

Pourtant, un joueur comme Jiri Kulich ou Isak Rosen – tous deux des choix de première ronde avec deux saisons productives dans la LAH à leur actif – pourrait mériter une place grâce à un camp d’entraînement solide. Il en va de même pour le défenseur Ryan Johnson, qui a partagé sa première saison professionnelle entre Buffalo et Rochester.

Konsta Helenius, 14e choix au total cet été, sera un autre nom à surveiller. Il compte déjà deux saisons professionnelles à son actif en Finlande et a joué contre des talents de la LNH au Championnat du monde de cette année. Cette expérience, combinée à sa réputation de centre responsable en défensive, pourrait lui permettre de s’adapter plus rapidement en Amérique du Nord.

Même s’ils ne sont pas présents lors de la soirée d’ouverture, tous ces noms pourraient être pris en compte lors des rappels en cours de saison.

Je pense que les Sabres ont du mal à se forger une identité d’équipe. En me basant sur l’effectif actuel et en faisant venir Lindy comme entraîneur, quelle sera, selon vous, l’identité de l’équipe en 2024 ? – Dan d’Orchard Park

Ruff croit qu’il faut modeler l’identité d’une équipe en fonction de son personnel – faire d’un groupe de joueurs la meilleure version de lui-même, quel que soit son style. Repensez aux équipes que Ruff a entraînées lors de son précédent mandat à Buffalo. Les équipes de la fin des années 90 comptaient sur la défense et un excellent gardien de but. Les équipes du milieu des années 2000 étaient des mastodontes offensifs de haut vol (même si elles avaient aussi un très bon gardien de but).

Nous savons maintenant que l’éthique de travail sera une priorité pour l’équipe de Lindy Ruff. Il a déjà parlé des « non-négociables » – que ce soit le blocage des tirs ou la mise en échec – qui seront convenus entre les joueurs et les entraîneurs avant le début de la saison. Mais nous pouvons également nous attendre à ce qu’il encourage les Sabres à jouer selon leurs points forts, ce qui comprend un haut niveau de compétence à la fois à l’attaque et en défense.

L’ancien défenseur PK Subban décrit comment Ruff a entraîné un groupe tout aussi jeune et talentueux dans le New Jersey.

« Il voulait repousser les limites », a déclaré Subban. « Il voulait que ses joueurs talentueux prennent des risques et réalisent des jeux. Il ne voulait pas que les joueurs soient sur le terrain à tenir la crosse. Il voulait que les joueurs jouent de manière détendue et qu’ils exploitent leurs points forts. »

Qui dirigera l’équipe de jeu de puissance ? – Donna de Middleport, New York

Le jeu de puissance sera dirigé par l’ancien entraîneur-chef de Rochester, Seth Appert, qui a été promu au poste d’entraîneur adjoint à Buffalo cet été.

Appert et Ruff ont tous deux évoqué moyens potentiels pour améliorer le jeu de puissance au début de l’intersaison, en nommant l’augmentation du volume de tirs et la création de jeu depuis la position de pare-chocs (le joueur du milieu dans une configuration 1-3-1) comme objectifs possibles.

Quel Sabre actuel est le meilleur cuisinier à domicile ? – Mike de North Bay, Ontario

Si tous les attaquants devaient jouer en défense et vice-versa, qui serait selon vous le meilleur nouveau défenseur et le meilleur nouvel attaquant ? – Jessie d’Allen, Texas

Nous avons posé ces questions à Connor Clifton et Jack Quinn après une récente séance de patinage estivale. Leurs réponses :

Meilleur cuisinier : James Reimer (Cela semble être davantage une supposition basée sur son statut d’homme d’État âgé.)

Le défenseur qui serait le meilleur attaquant : Rasmus Dahlin

Attaquants qui seraient les meilleurs en défense : Alex Tuch (Clifton) et Sam Lafferty (Quinn)

En moyenne, combien de coups un joueur utilise-t-il par an ? – Stan de Cobourg, Ontario

Pour cette édition, nous avons fait appel à Dave Williams, le responsable de l’équipement des Sabres depuis longtemps. Il commande 96 bâtonnets pour chaque joueur avant le début de la saison, ce qui correspond à peu près au nombre de brownies dans la tribune de presse que cet écrivain consomme en une seule année.

Qui est le patineur le plus rapide de l’histoire des Sabres de Buffalo ? – Michael de Cleveland, Ohio

C’est un chiffre difficile à quantifier étant donné que la LNH n’a commencé à suivre la vitesse des joueurs qu’en 2021-22. Ces chiffres vous donnent une assez bonne idée du Sabre actuel le plus rapide : l’acquisition hors saison Ryan McLeod a enregistré la dixième vitesse maximale la saison dernière à 23,82 mph et a enregistré le neuvième plus grand nombre de « pointes » de 22 mph ou plus.

Pour distinguer le patineur le plus rapide Histoire des Sabresmais il nous faudra recourir au test visuel. Heureusement, nous avons Bill Wippert, qui a célébré sa 50e saison en photographiant l’équipe la saison dernière. Non seulement a-t-il vu presque tous les joueurs des Sabres, il les a observés depuis la patinoire – et a même joué contre certains lors de matchs improvisés cet été. Sa réponse :

« Alex Mogilny. Les premières foulées, plus rapide que n’importe qui. J’avais l’habitude de patiner avec ces gars-là l’été avant que tous les gars ne reviennent. Tout le monde a tellement de talent, de force et de vitesse – mais personne n’a une accélération aussi rapide qu’Alex ! »

Nous avons également posé cette question à Dave Williams, qui évolue chez les Sabres depuis 2005-2006 et qui a passé sept ans à Rochester avant cela. Il a mentionné Maxim Afinogenov, bien qu’il ait ajouté un deuxième nom pour les fans inconditionnels : Milan Bartovic, qui a joué 26 matchs avec Buffalo de 2002 à 2004.

Je crois qu’il est indéniable que Dominik Hasek et Gilbert Perreault sont deux des meilleurs Sabres de tous les temps. Cela dit, quels sont les deux Sabres – passés ou présents – qui complètent le « Mont Rushmore des Sabres de tous les temps » ? – Steve de Lockport

Je pense que la plupart des gens seront d’accord avec toi, Steve, quand tu dis que Hasek et Perreault sont les deux meilleurs joueurs des Sabres. Perreault est le premier choix de l’équipe au repêchage et le meilleur joueur de tous les temps en termes de matchs joués, de buts, de passes décisives et de points. Hasek a remporté le trophée Vézina à six reprises et le trophée Hart à deux reprises. Et, à mon avis, il a une liste de faits saillants aussi passionnante que dans le sport professionnel.

Il y a tellement de candidats méritants pour les deux autres places. Rick Martin et Rene Robert ont complété l’une des lignes les plus emblématiques de l’histoire de la LNH. Mogilny et Pat LaFontaine ont combiné leurs efforts pour réaliser la saison offensive la plus prolifique que la franchise ait jamais connue. Ryan Miller a été le visage de l’équipe pendant l’une de ses époques les plus mémorables. Vous pourriez nommer n’importe lequel d’entre eux – et quelques autres – et je ne le contesterais pas.

Pour mon Mount Rushmore, je vais toutefois tricher un peu et aller au-delà de la glace. Je vais donner une place à Ruff, qui, entre le jeu et l’entraînement, a participé à plus de 1 600 matchs des Sabres. Et mon autre place va à Rick Jeanneret, qui a eu un impact aussi important sur l’organisation et sur tous ceux d’entre nous qui ont regardé le hockey des Sabres que n’importe qui ayant chaussé les patins.