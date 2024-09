Courrier des Maple Leafs, partie 1 : sacrifier l’attaque, évaluer Conor Timmins et plus

Alors que le camp des recrues des Maple Leafs de Toronto doit s’ouvrir mercredi, puis le camp d’entraînement complet le 18 septembre, les prochaines semaines à Toronto s’annoncent intéressantes.

Nous avons récemment lancé un appel à questions pour le courrier des lecteurs, et il y en a eu tellement de très bonnes qu’il me faudra au moins deux articles pour en traiter les meilleures. Merci pour vos questions et pour votre patience pendant que nous les examinons.

Allons-y.

Cette équipe des Leafs a eu du mal à marquer en séries éliminatoires. Cette intersaison, ils ont largement investi dans leur défense. Cela signifie-t-il qu’ils ont le sentiment que leurs attaquants ont sacrifié l’offensive pour compenser une défense faible ? – Brandon S.

Je pense que c’est plutôt une question d’incapacité à résoudre tous les problèmes liés à l’agence libre, compte tenu des dollars dont ils disposaient et de tous les trous à combler. Le directeur général Brad Treliving a clairement ciblé l’amélioration de la ligne bleue des Leafs dès son arrivée à Toronto, et ce processus a été mitigé la saison dernière, avec les ajouts de John Klingberg, Joel Edmundson, Simon Benoit et Ilya Lyubushkin.

Il est indéniable qu’ils sont meilleurs à l’arrière pour la première saison des nouveaux contrats de Chris Tanev et Oliver Ekman-Larsson. La question de savoir si ce sacrifice à l’avant vaut la peine de passer à la vitesse supérieure sera au cœur de l’intrigue toute la saison.

Trois arguments en faveur d’une attaque plus légère pour commencer l’année :

1. Il sera probablement plus facile d’ajouter un ailier marqueur avant la date limite dans le cadre d’un échange qu’un défenseur du top 4. Encore une fois, nous avons vu les problèmes rencontrés en essayant de renforcer l’arrière-garde en milieu de saison l’année dernière. Cela n’a finalement jamais vraiment eu lieu, du moins pas dans la mesure où Treliving l’espérait. Ils ne pouvaient tout simplement pas payer le prix d’acquisition de joueurs comme Nikita Zadorov et Tanev.

2. Ils ont signé beaucoup d’attaquants et il y aura probablement une concurrence immense pour les postes (surtout à l’aile gauche) au camp d’entraînement. En ne dépensant pas d’argent pour, disons, un Tyler Bertuzzi ou un David Perron, ils ont laissé un espace ouvert pour qu’un Easton Cowan ou quelqu’un en congé de maternité surprenne et décroche un poste. Même avec la réticence inconsidérée de Nick Robertson.

Il est logique d’étudier de plus près les Cowans, Bobby McMann et Pontus Holmberg, etc. en début de saison. Et s’ils ne font pas le travail, c’est là que vous commencerez à penser à les échanger.

3. Si les Leafs ont quelque chose à donner la saison dernière, c’est en termes de buts. Je parle évidemment de la saison régulière, et je reviendrai sur les séries éliminatoires dans une seconde, mais Toronto était deuxième de la ligue en attaque avec 3,63 buts par match en 2023-24.

Perdre les 21 buts de Bertuzzi n’est pas rien, mais il a également joué un rôle extrêmement important, ses coéquipiers les plus fréquents à effectif égal étant, dans l’ordre, John Tavares, William Nylander, Max Domi, Auston Matthews et Mitch Marner. Si vous mettez quelqu’un d’autre dans ces minutes, il va produire.

Et vous espérez plus de buts de la part de certains titulaires (Matthew Knies, Domi, Calle Järnkrok, etc.) et peut-être de certains jeunes pour combler le vide.

Vous espérez également obtenir plus d’offensive de la part de l’arrière avec l’ajout d’OEL. Les Leafs n’ont eu qu’un seul défenseur qui a produit plus de 28 points la saison dernière. Seulement quatre en ont eu plus de 10. Il est donc logique de dépenser pour obtenir un peu plus de punch de la part de l’arrière afin de diversifier l’attaque.

Comment tout cela les aide-t-il dans les séries éliminatoires, où le score est un problème depuis des années ?

1. Vous essayez d’ajouter un joueur ayant un plus grand impact à la date limite, en attaque, que vous ne l’avez fait la saison dernière, car théoriquement, vous êtes fixé sur D.

2. Peut-être qu’une personne émerge parmi le groupe d’attaquants qui produit plus que ce que vous attendiez parce que vous lui avez donné plus d’opportunités.

3. En fin de compte, votre attaque est toujours construite autour du Core Four. Ils ont marqué 55 % des buts de l’équipe la saison dernière ; quoi que vous fassiez, vous ne gagnerez pas les playoffs s’ils ne sont pas productifs.

Tout cela pour dire : je peux comprendre pourquoi ils se sont concentrés sur l’ajout de deux défenseurs vétérans et d’un gardien de but en tandem avec leurs dollars pendant l’intersaison, et je ne suis pas sûr que cela ait quelque chose à voir avec le fait que les attaquants compensaient la faiblesse de la défense dans le passé.

Pour être clair, je ne suis pas d’accord avec l’ajout d’OEL pour aider à l’attaque, surtout avec les termes de son contrat, mais je peux comprendre pourquoi ils l’ont fait. Ils n’ont vraiment perdu que Bertuzzi à l’avant, donc la baisse offensive ne devrait pas être dramatique, à moins que pour une raison quelconque les changements d’entraîneur ne fonctionnent pas ou qu’ils aient beaucoup plus de blessures qu’il y a un an.

Et ils ont encore le temps de voir ce qu’ils ont et de remédier à d’éventuelles lacunes offensives plus tard dans l’année.



Matthew Knies est le jeune joueur le plus prometteur de l’effectif des Leafs. (Photo : Elsa / Getty Images)

En dehors de Matthew Knies, qui est votre choix de révélation pour cette année ? – Brandon S.

Je pensais que ce serait plus facile que ça ne l’est. Mais quand on regarde la liste, combien de noms plausibles y a-t-il ? C’est une équipe très expérimentée et bien établie. Nous savons ce que sont la plupart de ces joueurs à ce stade.

Je pense que Robertson aurait été le choix le plus simple s’il avait été recruté. À moins que Cowan ou un autre prospect ne fasse réellement partie de l’équipe, ce qui est peu probable, qui peut réellement percer ?

Choisir l’un des deux gardiens semble être la solution la plus logique. Aucun des deux n’a fait ses preuves. Tous deux ont de bons antécédents dans des échantillons de petite taille. Et on ne sait jamais avec les gardiens de but.

Alors, Anthony Stolarz, réponse finale.

Rétrospectivement, que pensez-vous des commentaires de la direction selon lesquels tout était sur la table pendant l’intersaison ? Je ne pense pas qu’une seule personne ait compris que cela ne signifiait pas que des efforts sérieux seraient faits pour transférer un membre du Core Four et probablement Marner, mais d’après ce que l’on sait, cela n’a jamais eu lieu. La direction cherchait-elle à apaiser une base de fans en colère à l’époque (en espérant que nous nous calmerions au cours de l’été après une énième défaite en séries éliminatoires) ou pensez-vous qu’ils ont vraiment vu cela comme une voie viable et se sont retrouvés face à des difficultés inattendues ? Si c’est la première option, qu’est-ce que cela dit de la gestion des fans à ce stade du Shanaplan ? – Fraser T.

« Tout est sur la table » est devenu un cliché lors des conférences de presse de fin de saison. Mais je pense qu’ils avaient ce sentiment à l’époque.

La réalité, cependant, est que Matthews et Nylander étaient bloqués et Tavares et Marner n’avaient aucune intention de renoncer à leurs clauses de non-mouvement. On peut ergoter sur le fait qu’ils auraient pu ou non essayer de forcer la situation avec Marner ; ils ne voyaient pas cela comme une option réaliste pour réussir, étant donné que son camp était catégorique sur l’utilisation de la NMC dès le début de l’intersaison.

Ils ont donc changé d’entraîneur, changé de capitaine, changé de ligne bleue et ajouté un gardien de but qui ne peut probablement pas jouer pire qu’Ilya Samsonov la saison dernière. très similaire, donc ils devraient pouvoir au moins revenir à la 10e place qu’ils occupaient l’an dernier. Peut-être un peu plus haut avec une certaine croissance interne et un meilleur gardien de but.

Ce n’était certainement pas une intersaison audacieuse, cependant, et c’est quelque chose sur laquelle nous nous pencherons si les mêmes problèmes les font à nouveau sombrer au printemps prochain.

Y a-t-il une chance que Fraser Minten et Easton Cowan fassent partie de l’équipe ? – Kris B.

Les deux ? Aucune chance.

Ils sont dans des situations différentes ici. Minten a 20 ans et peut jouer dans la LAH avec les Marlies de Toronto, ce qui est le bon endroit pour lui. S’il excelle, vous pourrez le rappeler ici et là pour remplacer des blessés et lui faire goûter à nouveau à la vie dans la LNH. C’est la saison recrue parfaite étant donné où il en est dans sa courbe de développement.

Cowan n’a que 19 ans, alors ses options sont la LNH ou les juniors, où il a écrasé la Ligue de l’Ontario la saison dernière avec 96 points en 54 matchs. C’est dommage que des jeunes comme lui ne puissent pas passer plus de temps dans une meilleure ligue, compte tenu de l’entente avec la LCH, mais c’est comme ça.

Si Robertson ne vient pas au camp, il y aura un trou supplémentaire à l’avant. Je sais que les Leafs cherchent des contrats à durée déterminée pour certains ailiers vétérans, alors peut-être que cela disparaîtra, mais si Cowan joue à merveille tout au long du camp et de la pré-saison, peut-être qu’il aura droit à une mini-audition avec Toronto comme Minten l’a fait l’année dernière.

Mais encore une fois, ce sera un pari risqué compte tenu du nombre d’attaquants qu’ils ont signés et de leur marge salariale disponible :

Selon vous, quel Leaf aura le plus de mal à s’adapter au style d’entraînement de Craig Berube ? En d’autres termes, qui passera le plus de temps dans la niche de Berube ? – Mitchell E.

Malheureusement, je pense que la réponse évidente pourrait être Timothy Liljegren. Il semble qu’ils vont commencer avec OEL ou Jake McCabe sur le côté droit, ce qui signifie qu’ils vont reléguer Liljegren à la troisième paire.

Si Berube n’aime pas ce qu’il voit de ce duo, il pourrait vraiment limiter leur temps de jeu. Et je ne le vois pas avoir autant de temps de jeu en PP.

Cela dit, ce n’est pas comme s’il y avait une rangée de défenseurs pour pousser Liljegren à gagner du temps, donc il est difficile d’imaginer qu’il vivra dans la tribune de presse. Et ils l’ont signé pour deux ans à 3 millions de dollars.

Ce contrat, cependant, est particulièrement lourd en termes de bonus de signature, les deux tiers de l’accord étant versés à l’avance, donc s’il y a des problèmes avec la relation avec Berube, cela pourrait le rendre plus facile à transférer en milieu de saison.

Conor Timmins a été injustement calomnié. Si vous le comparez à Rasmus Sandin et à Liljegren au même nombre de matchs joués, les chiffres sont similaires. Il est comme Robertson dans le sens où chaque fois qu’il est dans l’alignement, il génère des points et se fait ensuite expulser deux matchs plus tard parce qu’il a des défauts à corriger. Pourquoi les Leafs n’ont-ils pas la même patience pour le développer que les deux autres ? Il est certainement le plus gros des trois. S’ils ne le font pas, il va simplement connaître une série de saisons à 40 points ailleurs. – Ben P.

Timmins aura 26 ans la semaine prochaine, date à laquelle le camp d’entraînement s’ouvrira, et il n’a disputé que 91 matchs dans la LNH. De toute évidence, les blessures ont joué un rôle important dans son parcours, mais pour moi, il n’est pas vraiment semblable à Sandin (24 ans et 227 matchs) et Liljegren (25 et 196).

Le problème de Timmins, au-delà de ses antécédents de blessures, c’est qu’il est sujet à des erreurs assez médiatisées et que les entraîneurs ne lui font jamais confiance dans les moments clés. Il a du talent, c’est sûr, et c’est un joueur de calibre LNH, mais peut-il battre n’importe qui de cette formation en termes de minutes de jeu? Peut-il jouer un rôle plus élevé qu’un rôle de troisième paire, même dans une équipe faible?

Il sera intéressant de voir ce que les Leafs feront de lui. Timmins n’a jamais été soumis au ballottage. Mais si Jani Hakanpää se présente au camp et peut jouer, son contrat de 1,5 million de dollars (qui n’a pas encore été signé pour des raisons de genou) semblerait repousser Timmins hors de la charte et de la feuille de cap. Il est également possible que les Leafs signent un attaquant en vertu d’un PTO ou réclament quelqu’un au ballottage, et cela pourrait aussi signifier la fin de Timmins.

Je pense que c’est probablement à 50-50 qu’il soit réclamé par une autre équipe, étant donné le peu de temps qu’il a joué, mais il a un bon pedigree et les tirs droits sont toujours en demande. Et s’il y a des blessures en défense en pré-saison, ou s’ils n’ajoutent pas quelqu’un à l’avant, les Leafs ont techniquement l’espace sous le plafond salarial pour garder Timmins dans la galerie de presse pendant de longues périodes comme option de profondeur.

À ce stade, il serait logique de le garder, de voir comment le camp se déroule et de l’utiliser pour des missions ponctuelles. Mais je ne m’attends pas à ce qu’il marque 40 points, à Toronto ou ailleurs.

Je pense que cela va devoir se terminer pour cette version du Mirtbag, mais je reviendrai dans un avenir proche. Si vous avez d’autres idées d’histoires que vous aimeriez voir abordées dans les histoires du mois prochain, faites-le moi savoir dans les commentaires.

(Photo du haut de Conor Timmins : Bruce Bennett / Getty Images)