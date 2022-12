Couronnement terminé ! Lionel Messi réclame sa couronne alors que l’Argentine se réjouit

LUSAIL, Qatar – Lionel Messi a dû attendre, attendre et attendre. Il a dû attendre jusqu’à ce qu’il atteigne le coucher du soleil de sa brillante et glorieuse carrière. Il a dû attendre d’avoir déjà goûté à la piqûre de la défaite en finale de Coupe du monde. Il a dû attendre même après avoir semblé avoir inspiré l’équipe de football argentine à battre la France lors de la finale de cette année dimanche, d’abord en temps réglementaire, puis à nouveau en prolongation.

Il a dû attendre d’avoir marqué deux buts – mais Kylian Mbappé de France, son héritier présomptif sur la scène mondiale, en a obtenu trois, devenant le premier homme à réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde en plus d’un demi-siècle. Le temps réglementaire s’est terminé 2-2; prolongations terminées, 3-3 ; puis il y a eu les tirs au but, que l’Argentine a remportés 4-2, le dernier rebondissement de la finale la plus extraordinaire de la longue histoire de ce tournoi.

Ce n’est qu’alors que l’attente de Messi, son agonie, a pris fin. Ce n’est qu’alors qu’il pourrait enfin réclamer le seul prix qui lui avait échappé, le seul honneur qu’il désirait par-dessus tout, la seule réalisation qui pourrait encore consolider son statut de plus grand joueur à avoir joué au jeu : offrir un championnat de la Coupe du monde à l’Argentine, son troisième au classement général mais le premier depuis 1986.

Une énergie sauvage et brute avait tourbillonné autour de l’Argentine tout au long de ce tournoi. Il a parcouru les rues de Doha, remplies de dizaines de milliers de fans argentins le mois dernier. Il a coulé des tribunes lors de chacun des sept matchs du pays ici, une électricité palpitante et urgente.

Les joueurs l’ont détecté aussi, leur euphorie après chaque victoire un peu plus intense, juste un peu plus désespérée, la pression non seulement de mettre fin à l’attente de 36 ans de l’Argentine pour une troisième Coupe du monde, mais aussi d’assurer l’apothéose de la carrière de Messi qui les pousse et peut-être les pesant à parts égales. Messi, 35 ans, avait déclaré que ce serait sa dernière Coupe du monde, sa dernière chance de vivre une joie que lui et de nombreux fans n’avaient pas ressentie de leur vivant.

Messi a marqué le premier but de l’Argentine sur un penalty. Le crédit… Carl Recine/Reuters

Tout ce que l’Argentine a fait au Qatar était à l’extrême. Sa défaite contre l’Arabie saoudite a plongé l’équipe dans le désespoir. Chacune de ses victoires ultérieures a déclenché une joie de vivre fervente et effrénée.

Dimanche soir avait taquiné la délivrance. Avec seulement un peu plus de 10 minutes à jouer, l’Argentine était à la pointe. L’équipe de l’entraîneur Lionel Scaloni avait supporté le poids de l’histoire, le poids de l’attente, avec une admirable légèreté.

L’Argentine n’avait pas tant calmé Mbappé qu’il l’avait fait taire. Il avait pris les devants, 1-0, à la 23e minute, quand Ángel Di María a été victime d’une faute et Messi a mis le penalty. L’Argentine a déployé ses muscles à la 36e minute avec l’un des buts les plus somptueux de la finale de la Coupe du monde, un mouvement fluide orchestré par Alexis Mac Allister et terminé par Di María mais reposant sur une passe qui était un moment d’alchimie caractéristique de Messi, un toucher soyeux qui a transformé le matériau le plus basique en quelque chose d’or.

Pendant tout ce temps, l’avance 2-0 ressemblait à une navigation en douceur; L’Argentine aurait dû savoir que ça ne marcherait pas comme ça. En l’espace de deux minutes en fin de seconde période, la France a anéanti l’avantage de l’Argentine, tout son travail de fourmi s’effondrant en un clin d’œil : nouveau penalty, celui-ci transformé par Mbappé à la 80e minute, suivi presque immédiatement d’un violent volée, toujours par Mbappé.

Les joueurs argentins se sont effondrés, le souffle coupé de leurs poumons. Ils avaient été si proches. En un instant, c’était 2-2; ils étaient aussi loin que jamais.

Kylian Mbappe, à gauche célébré avec ses coéquipiers Eduardo Camavinga, à droite, et Marcus Thuram après avoir marqué le deuxième but de la France dimanche. Le crédit… Frank Augstein/Associated Press

La France sentait le sang ; L’Argentine ne pouvait rien faire d’autre que s’accrocher pour la prolongation. Messi s’est de nouveau réveillé, ramenant le ballon à la 108e minute après que le gardien Hugo Lloris ait fait un arrêt sur Lautaro Martínez.

Une fois de plus, Messi a été submergé par des coéquipiers en délire. Une fois de plus, il s’est tenu devant les fans argentins, pompant ses bras, une idole et ses adorateurs. Et une fois de plus, Mbappé ne serait pas démenti, n’accepterait pas un petit rôle dans l’histoire de quelqu’un d’autre. Nicolás Otamendi d’Argentine a commis une faute sur Randal Kolo Muani de France ; Mbappé a inscrit le penalty. Le jeu irait jusqu’au bout, jusqu’à la douce cruauté des penaltys.

Là, pour une fois, ce ne serait pas Messi — ou Mbappé — qui porterait le coup décisif. Ils ont tous les deux marqué. Mais peu importe comment les équipes essaient de manipuler l’ordre, de diriger le destin, les tirs au but sont, invariablement, un lieu pour les héros improbables et les méchants malheureux. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni ont manqué pour la France, laissant Gonzalo Montiel, un arrière droit méconnu, aux côtés de son pays et de l’héritage de Messi, sur ses épaules.

Le bruit que les supporters argentins ont émis lorsque le ballon a frappé le filet a semblé percer le ciel. L’attente de Messi, enfin, était terminée.

Dans les instants qui ont suivi son arrivée à ce qu’il a toujours considéré à la fois comme son destin et son devoir, Messi semblait incroyablement calme. Alors que ses coéquipiers couraient les uns vers les autres, vers la banque massive de supporters argentins derrière le but dans lequel le coup final et crucial avait été porté, la plupart d’entre eux ne pouvaient plus le supporter.

Pour la plupart, tout cet espoir, toute cette croyance, toute cette peur se sont brisés en même temps. Le visage de Di María était taché de larmes, sa poitrine se soulevant alors qu’il essayait de reprendre son souffle. Messi, d’autre part, a simplement souri, un front brièvement froncé d’une manière familière à tout parent harcelé alors qu’il essayait de comprendre comment sa femme, Antonela Roccuzzo, pourrait amener leurs trois enfants sur le terrain.

Ce n’est que lorsqu’il embrassa sa mère quelques minutes plus tard qu’il ne put plus garder son sang-froid, lorsqu’il laissa enfin sa joie, son soulagement, l’emporter. Messi a peut-être appris il y a longtemps qu’il ne serait pas facile d’imiter Diego Maradona, de faire de l’Argentine un champion du monde ; il n’aurait certainement pas pu imaginer que ce serait aussi difficile.

Après qu’il était clair que l’Argentine gagnerait, 4-2, aux tirs au but, la fête a commencé. Le crédit… Friedemann Vogel/EPA, via Shutterstock

Maintenant c’était fait. Il a félicité ses coéquipiers. Il les rejoignit, les bras en bandoulière, alors qu’ils dansaient et rebondissaient avec leurs éventails. Il retrouva sa famille, les serra fort.

Et puis il fut convoqué sur la scène qui avait été érigée au milieu du terrain. La FIFA aime dessiner ces choses ; avant que le trophée de la Coupe du monde ne soit remis, il doit passer par le jeune joueur du tournoi, le meilleur gardien, le meilleur buteur, le meilleur joueur. Ce prix final est allé, bien sûr, à Messi. Cette Coupe du monde était à propos de lui. Il a toujours été question de lui.

Il a récupéré sa statue de meilleur joueur auprès de Gianni Infantino, président de la FIFA ; serra la main des dignitaires réunis ; et descendit du podium. Le trophée auquel il tenait était assis là, doré et brillant, à ses yeux.

Il restait encore quelques minutes avant qu’il n’ait une médaille placée autour de son cou, un bisht de cérémonie drapé sur ses épaules et la chance de hisser le trophée dans les airs. Il a fallu une heure environ avant qu’il ne soit transporté sur le terrain sur les épaules de ses coéquipiers, une vaste foule de membres du personnel, de partenaires et d’enfants dans leur sillage, un hommage aux célébrations de Maradona en 1986, la dernière fois que l’Argentine a été championne du monde.

Il avait encore tout cela à venir. Il aurait son moment, bien assez tôt. Mais maintenant, il s’est arrêté à côté du trophée. Il l’a regardé. Et puis il se pencha, très légèrement, caressa son dôme lisse, et l’embrassa, une fois, deux fois. Messi avait assez attendu. Il ne voulait plus attendre.