Couronnement du roi: GG Simon sur la question de savoir si Charles pourrait s’excuser

La gouverneure générale Mary Simon dit qu’il est « difficile de dire » si le roi Charles III pourrait s’excuser pour l’héritage colonialiste de la Couronne, mais a souligné qu’elle était plus intéressée par des actions concrètes.

« Ces excuses sont très complexes », a-t-elle déclaré dimanche à Omar Sachedina, présentateur en chef et rédacteur en chef de CTV National News, en évoquant le couronnement du roi. « Et il nous a fallu de nombreuses années pour obtenir des excuses du gouvernement canadien. Des années de travail. La question des pensionnats a pris de nombreuses années avant que le pape ne présente ses excuses. Il est donc difficile de dire exactement s’il pourrait y avoir des excuses.

Simon était l’un des membres de la délégation canadienne à l’intérieur de l’abbaye de Westminster lorsque le roi a été officiellement couronné samedi.

Alors qu’elle observait les débats, elle a dit avoir réfléchi à la « nature historique de l’événement ».

« Et l’orgue et la chorale – la musique était tout simplement phénoménale, hors de ce monde, vraiment », a-t-elle déclaré. “Toute une expérience.”

Simon avait également joué un rôle central dans l’obtention d’une rencontre entre le roi Charles III et les dirigeants des Premières nations, des Inuits et des Métis quelques jours seulement avant le couronnement.

« Je réfléchissais à ce que nous pourrions faire pour entamer notre conversation avec le roi, et j’ai senti qu’il serait vraiment important que les trois dirigeants autochtones nationaux puissent le rencontrer », a-t-elle déclaré. « J’ai organisé un appel téléphonique avec Sa Majesté et je lui en ai parlé. Et il y était ouvert. L’étape suivante consistait donc à appeler chacun des dirigeants autochtones nationaux et à voir s’ils étaient disposés à avoir une conversation ou non avec le roi. Et tout le monde était d’accord pour dire que c’était une bonne idée.

La chef de l’Assemblée des Premières Nations RoseAnne Archibald, la présidente du Ralliement national des Métis Cassidy Caron et le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed étaient tous présents à la réunion de jeudi et ont assisté au couronnement de samedi.

Simon a déclaré que l’élan vers l’avant et les actions concrètes sont plus importants pour elle que les excuses.

« Des excuses sont des mots, et cela permet aux gens de se sentir bien et de gérer leur traumatisme dans une certaine mesure, mais si vous n’agissez pas après cela, cela reste statique », a-t-elle déclaré.



