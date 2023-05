Couronnement du roi Charles : Top 5 des moments viraux

Le couronnement du roi Charles s’est officiellement conclu samedi, inaugurant un nouveau règne de la monarchie.

Le couronnement, qui n’était qu’un élément du week-end de fête de trois jours, a été plein de moments viraux.

La princesse Anne bloque le prince Harry pendant son couronnement

Malgré les frictions palpables au sein de la famille royale, le prince Harry s’est présenté pour soutenir son père, le roi Charles. En tant que membre non actif de la famille royale, Harry n’était pas autorisé à porter sa tenue militaire, bien que ses médailles aient été ornées sur son costume.

Harry était assis derrière sa tante et son oncle : le prince Edward, duc de Kent et Anne, princesse royale. Les téléspectateurs passionnés ont remarqué que la vue de Harry était partiellement obstruée, en raison de l’ensemble d’Anne, qui comportait une plume rouge vif qui sortait de son bicorne traditionnel.

Les médias sociaux ont éclaté en hystériques, remarquant ce qu’ils croyaient être un mouvement stratégique pour bloquer Harry.

Une personne a écrit sur Twitter, « La plume du chapeau de la princesse Anne protège la vie privée de Harry », faisant référence au départ du prince du Royaume-Uni et à sa séparation de la famille royale.

« Cela devait être délibéré, ils sont si mesquins », a écrit un autre utilisateur.

L’écrivaine Kathryn Hall s’est moquée du visuel en écrivant : « La princesse Anne mérite une médaille pour avoir porté ce chapeau aujourd’hui. »

Malgré l’agitation que cela a provoquée en ligne, le prince Harry et la princesse Anne ont été vus en train de profiter d’un moment chaleureux ensemble à l’intérieur de l’abbaye de Westminster.

Les bouffonneries du prince Louis

Les manigances du prince Louis, 5 ans, se sont poursuivies alors que le roi Charles était couronné roi.

Adoptant son meilleur comportement, le jeune prince a eu plusieurs manques de sang-froid, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Avant leur arrivée à l’abbaye de Westminster, le prince Louis et ses frères et sœurs, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince George, 9 ans, montaient dans un char avec leurs parents, le prince et la princesse de Galles.

À l’intérieur, Louis a fait une adorable démonstration de confusion, d’ennui et de dédain.

On se souvient de l’histrionique passée du prince Louis lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth, alors que la famille royale élargie est apparue sur le balcon du palais de Buckingham après le couronnement du roi.

« Je ne suis pas royaliste, mais le prince Louiss est hystérique », a posté une personne sur Twitter, ajoutant un émoji qui pleure et rit. « Ils doivent redouter ses années de « terrible ado » à venir ! »

« Le prince Louis vole toujours la vedette », a écrit une autre personne.

Katy Perry ne trouve pas sa place

Une vidéo de la pop-star Katy Perry assistant au couronnement montrait la juge « American Idol » faisant les cent pas dans l’abbaye de Westminster, essayant désespérément de localiser son siège.

Les images sont devenues virales, les gens se rendant sur les réseaux sociaux pour commenter la lutte de Perry.

« Elle ne peut pas le trouver parce que son chapeau la gêne. Pauvre Katy », a écrit un utilisateur sous une vidéo de la star.

« QUELQU’UN TROUVE SON SIÈGE À CETTE FILLE », a fait remarquer un autre.

Perry, qui doit se produire au concert du couronnement dimanche, était parfaitement conscient de la moquerie en ligne. Entrant dans la blague, elle a effrontément tweeté à ses followers, « ne vous inquiétez pas les gars, j’ai trouvé ma place. »

Le prince William embrasse le roi Charles dans un rare moment d’affection

Nous voyons rarement des démonstrations publiques d’affection entre les membres de la famille royale, mais après avoir prêté allégeance à son père, le roi Charles, le prince William a embrassé le roi sur la joue.

Le moment est venu juste après que le prince William, s’agenouillant et serrant les mains de son père, a récité : « Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté et la foi et la vérité que je vous apporterai, en tant que votre lige de la vie et de l’intégrité physique. Alors aidez-moi Dieu. »

Avant d’embrasser le roi Charles, William s’est levé et a touché la couronne de son père.

Un utilisateur a écrit à propos de l’échange sur Twitter : « Moment inestimable. Mon moment préféré de la cérémonie. Meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi. »

Mère et fille assorties

Catherine, princesse de Galles, et sa jeune fille Charlotte ont toutes deux lancé de magnifiques diadèmes pour le couronnement.

Au lieu de porter des diadèmes archivés ou symboliques, les deux portaient des diadèmes de feuilles nouvellement créés par Alexander McQueen en partenariat avec Jess Collet, par Harper’s Bazaar.

Les coiffes étaient faites de lingots d’argent et de cristal.

« La petite princesse Charlotte est si belle et j’adore que sa coiffe soit assortie au diadème de sa mère », a écrit une personne sur Twitter.

Le couronnement du roi marque la première fois que la princesse Charlotte est photographiée portant un diadème.