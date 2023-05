Couronnement du roi Charles: la police britannique fait face à des réactions négatives suite aux arrestations de manifestants

Un haut ministre du gouvernement britannique a défendu les actions de la police métropolitaine lors des manifestations anti-monarchie à Londres samedi, affirmant que les officiers avaient dû faire des « appels difficiles » lors du couronnement du roi Charles III au cours d’une journée qui a vu 52 arrestations.

Cela survient après que la police métropolitaine tant décriée a été critiquée pour ce que beaucoup ont qualifié d’approche brutale envers les manifestants. Plusieurs députés de l’opposition et des groupes de défense des droits de l’homme ont condamné les actions de la police.

Cependant, la secrétaire britannique à la culture, Lucy Frazer, a déclaré que, si le droit de manifester reste « vraiment important » dans une démocratie, les tactiques des manifestants ont changé ces dernières années pour interrompre les gens dans leur vie quotidienne.

Elle a déclaré à la BBC que les officiers devaient faire des « appels difficiles » au cas par cas, tout en tenant compte de l’importance de l’occasion de samedi.

Frazer a déclaré que la police était chargée d’équilibrer le droit des gens à manifester avec la supervision d’un événement international sur la scène mondiale.

Les critiques de la police métropolitaine, la plus grande force du Royaume-Uni, surviennent dans un contexte d’inquiétude croissante face à l’augmentation des pouvoirs de la police pour étouffer la dissidence en Grande-Bretagne, à la suite de l’introduction récente de textes législatifs controversés.

Dans les jours qui ont précédé l’événement historique, la force a déclaré que sa « tolérance pour toute perturbation, que ce soit par le biais de protestations ou autrement, sera faible », ajoutant : « Nous traiterons vigoureusement toute personne ayant l’intention de saper cette célébration ».

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans le centre de Londres pour célébrer cette occasion unique en une génération. Mais cela a également attiré des manifestants, des manifestants portant des T-shirts jaunes huant et criant « Pas mon roi » tout au long de la matinée.

Republic, le plus grand groupe anti-monarchie de Grande-Bretagne, a déclaré samedi à CNN que la police – sans donner de raison – avait arrêté les organisateurs de la manifestation anti-monarchie.

Vers 7 heures du matin (2 heures du matin HE), la police a arrêté six des organisateurs de Republic et leur a dit qu’ils les détenaient et les fouillaient, a déclaré le directeur de Republic, Harry Stratton.

« Ils n’ont pas dit pourquoi ils les arrêtaient. Ils ne leur ont pas dit ni à nous où ils les emmenaient. C’est vraiment comme quelque chose qui sort d’un État policier », a déclaré Stratton.

Graham Smith, le directeur général de Republic, faisait partie des personnes détenues. Il a ensuite été libéré de sa garde à vue.

« On m’a souvent dit que le monarque était là pour défendre nos libertés. Maintenant, nos libertés sont attaquées en son nom », a déclaré Smith sur Twitter.

Le législateur travailliste Chris Bryant a posté sur Twitter samedi: « La liberté d’expression est le fil d’argent qui traverse une monarchie constitutionnelle parlementaire. »

Jess Phillips, également député travailliste, a déclaré sur Twitter: « Notre nation et notre roi ne sont pas si fragiles qu’ils ne peuvent pas protester inoffensivement d’un point de vue différent. »

La directrice britannique de Human Rights Watch, Yasmine Ahmed, a décrit les actions de la police comme alarmantes et « quelque chose que l’on s’attendrait à voir à Moscou, pas à Londres ».

Le Met a déclaré que des arrestations avaient été effectuées samedi pour des infractions telles que rixe, atteintes à l’ordre public, atteinte à la paix et complot en vue de causer une nuisance publique.

Défendant les actions de la force, la commandante Karen Findlay a déclaré que, bien qu’elle « comprenne parfaitement l’inquiétude du public », la police « a également le devoir d’intervenir lorsque la manifestation devient criminelle et peut causer de graves perturbations ».

Des membres du groupe d’activistes écologistes Just Stop Oil ont également été arrêtés sur le centre commercial à l’extérieur du palais de Buckingham, a rapporté l’agence de presse britannique PA Media, ajoutant qu’un grand groupe de manifestants avait été vu menotté.

Selon PA, Animal Rising a déclaré que certains de ses partisans avaient été appréhendés samedi lors d’une séance d’entraînement « à des kilomètres du couronnement ». Un porte-parole du groupe de campagne, Nathan McGovern, a décrit les arrestations comme « rien de moins qu’une répression totalitaire de la liberté d’expression et de toutes les formes de dissidence ».