Couronnement du roi Charles III : Qui est Penny Mordaunt ?

Une politicienne britannique fait la une des journaux pour son rôle cérémoniel de porte-épée lors du couronnement du roi Charles III samedi.

Penny Mordaunt, chef de la Chambre des communes et lord président du Conseil privé, a joué un rôle de premier plan lors du service de couronnement à l’abbaye de Westminster à Londres, où Charles III a été couronné à 74 ans après la mort de sa défunte mère, la reine Elizabeth II, en septembre.

En tant que Lord Président du Conseil privé, Mordaunt a échangé la plus grande épée d’État, une lame en acier avec une poignée en vermeil qui symbolise l’autorité royale, contre l’épée d’offrande ornée de bijoux, que l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a ensuite placée au droit du roi. main.

Mordaunt a ensuite racheté l’épée en offrant 100 pièces de 50 pence nouvellement frappées et a porté l’épée devant le roi pour le reste du service.

Selon les médias, Mordaunt est la première femme à présenter l’épée d’offrande à un monarque britannique.

« Si je peux être si audacieux, au nom de toutes les femmes qui font partie du Conseil privé du roi, la très honorable @PennyMordaunt, Lord Présidente du Conseil et chef de la Chambre des communes, porteuse de l’épée ornée d’offrandes, absolument servi avec son look aujourd’hui », a déclaré la députée conservatrice canadienne Michelle Rempel Garner. tweeté samedi matin.

Elle a ajouté dans un autre tweet qu’elle espère que d’autres femmes qui voient Mordaunt envisageront courir pour le bureauaussi.

QUI EST PENNY MORDAUNT ?

Mordaunt est député de Portsmouth North dans le sud de l’Angleterre depuis 2010.

Sa mère travaillait comme éducatrice spécialisée, tandis que son père servait dans le régiment de parachutistes de l’armée.

Mordaunt a été la première femme à occuper les postes de ministre des Forces armées et de secrétaire d’État à la Défense.

Elle a été nommée Lord Présidente du Conseil privé et leader de la Chambre des communes en septembre 2022.

Mordaunt s’est présenté sans succès pour devenir le chef du Parti conservateur britannique après les départs de Boris Johnson et de Liz Truss.

Elle est déjà apparue dans l’émission de télé-réalité britannique « Splash », où des célébrités apprennent à plonger.

ÉPÉE D’OFFRANDE

Symbolisant la protection du bien et la punition du mal, l’épée ornée de joyaux a été utilisée comme épée d’offrande lors de la cérémonie de couronnement de George IV en 1821.

Il n’apparaîtra plus lors d’une cérémonie de couronnement avant 1902 pour Edward VII et il a été présenté à tous les couronnements ultérieurs depuis.

L’épée comporte de l’acier partiellement bleui et doré décoré sur les deux faces d’emblèmes nationaux, notamment des roses, des chardons et des trèfles, tandis que la poignée et le fourreau sont décorés de nombreux bijoux tels que des diamants, des rubis, des saphirs et des émeraudes.



Avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters

