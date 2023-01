Couronnement du roi Charles III : Nouveaux détails publiés par le palais de Buckingham, dont un concert étoilé

Le palais de Buckingham a publié samedi de nouveaux détails sur la célébration du couronnement d’un week-end du roi Charles III en mai, qui comprendra un concert télévisé étoilé au palais de Windsor.

Les festivités débuteront par les couronnements de Charles et de la reine consort Camilla à l’abbaye de Westminster le matin du 6 mai (où ont eu lieu les funérailles de la reine Elizabeth II), qui seront dirigés par l’archevêque de Cantorbéry. Le palais l’appelait un “service religieux solennel, ainsi qu’une occasion de célébration et d’apparat”.

“Comme annoncé précédemment, le service reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date”, a déclaré le palais dans un communiqué.

On s’attend à ce que ce soit un événement plus allégé par rapport au couronnement de la défunte reine en 1953.

Le roi et la reine consort arriveront du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster lors de la « procession du roi » et reviendront ensuite au palais lors de la plus grande « procession du couronnement » qui comprendra des membres de la famille royale.

La famille royale apparaîtra ensuite sur le balcon du palais de Buckingham pour conclure les événements de la journée.

Le palais n’a donné aucune information sur la question de savoir si le prince Harry, qui fait la promotion de son livre “Spare”, très critique à l’égard de la famille royale, ou Meghan Markle assistera au couronnement ou à l’un de ses événements environnants.

Harry a refusé de dire s’il accepterait une invitation au couronnement dans une récente interview, disant : “Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d’ici là. Mais la porte est toujours ouverte. La balle est dans leur camp.”

Le samedi 7 mai, “des icônes mondiales de la musique et des stars contemporaines” seront les têtes d’affiche d’un concert de couronnement produit par la BBC au château de Windsor. Le palais n’a pas précisé qui se produirait au spectacle.

Le concert est ouvert au public et comprendra des bénévoles des œuvres caritatives du roi et de la reine consort. Grâce à un scrutin national, plusieurs milliers de Britanniques recevront des billets gratuits pour le spectacle.

Le concert aura également un orchestre, des danseurs, une chorale du couronnement composée de chorales communautaires de tout le pays et “des séquences de créations orales livrées par des stars de la scène et de l’écran”.

Pendant le spectacle, des monuments emblématiques à travers le Royaume-Uni seront allumés pour “Éclairer la nation”.

Dimanche, les gens de tout le pays sont invités à prendre un repas ensemble pour les Coronation Big Lunches, un acte national de célébration et d’amitié. “D’une tasse de thé avec un voisin à une fête de rue, un Coronation Big Lunch amène les célébrations dans votre quartier et est un excellent moyen de mieux connaître votre communauté”, a déclaré le palais.

Le Big Help Out, une initiative de bénévolat, se tiendra le lundi 8 mai et “encouragera les gens à essayer de faire du bénévolat pour eux-mêmes et à se joindre au travail entrepris pour soutenir leur région”.

Charles et Camilla “espèrent que le week-end du couronnement sera l’occasion de passer du temps et de célébrer avec des amis, des familles et des communautés à travers le Royaume-Uni, les royaumes et le Commonwealth”, indique le communiqué. “Leurs Majestés se réjouissent de marquer l’occasion avec le public tout au long de 2023.”