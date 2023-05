Couronnement du roi Charles III: Louis, Charlotte et George photographiés

Alors que tous les regards se tournent vers le roi Charles III pour son couronnement historique, ses petits-enfants pourraient finir par voler la vedette.

Des mois après la mort de sa défunte mère, la reine Elizabeth II, le couronnement de Charles III a commencé à Londres samedi matin, en commençant par la procession royale du palais de Buckingham suivie d’un service à l’abbaye de Westminster, l’église où chaque couronnement a eu lieu depuis 1066. .

Au milieu de toute la pompe et des circonstances qui accompagnent une cérémonie séculaire comme le couronnement, les photographes ont déjà capturé quelques moments mémorables de certains des plus jeunes membres de la famille royale.

Il y a des photos du prince George, maintenant âgé de neuf ans, l’aîné des enfants du prince et de la princesse de Galles, au garde-à-vous à l’abbaye de Westminster – dont l’un des pages d’honneur avec la langue tirée – et un moment tendre entre son frères et sœurs plus jeunes, la princesse Charlotte et le prince Louis, se tenant la main à l’intérieur de l’église.

Le prince George, deuxième à gauche, se tient à l’abbaye de Westminster pour assister à la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, à Londres, le 6 mai 2023. (Toby Melville, Pool via AP)

Catherine, princesse de Galles, le prince William, prince de Galles, la princesse Charlotte de Galles et le prince Louis de Galles lors du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. (Photo de Gareth Cattermole/Getty Images)

Catherine, princesse de Galles et le prince William, prince de Galles avec la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. (Photo par Andrew Milligan – Piscine WPA/Getty Images)

Il y a cette photo plus tôt de la princesse Charlotte, portant une couronne blanche qui correspond à celle de sa mère, donnant ce look lors d’un voyage dans la voiture d’État.

La princesse Charlotte de Galles voyageant dans la voiture d’État lors du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. (Photo de Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Et comme l’a montré le prince Louis, la perspective d’assister à une liturgie de deux heures peut défier même les meilleurs d’entre nous.

En bas de gauche à droite, le prince William, prince de Galles, la princesse Charlotte, le prince Louis, Catherine, princesse de Galles, le prince Edward, duc d’Édimbourg. En haut de gauche à droite, James, comte de Wessex, Lady Louise Windsor, le prince Richard, duc de Gloucester et Birgitte, duchesse de Gloucester assistent au couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla à l’abbaye de Westminster le 6 mai 2023 à Londres, Angleterre. (Photo de Yui Mok – Piscine WPA/Getty Images)

Le prince William, prince de Galles (deuxième à gauche), Catherine, princesse de Galles (à gauche) et la princesse Charlotte de Galles (deuxième à droite) regardent le prince Louis de Galles bâiller à leur arrivée à l’abbaye de Westminster dans le centre de Londres le 6 mai 2023, avant les couronnements du roi Charles III et de la reine consort Camilla. (Photo par Odd ANDERSEN / AFP) (Photo par ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

La princesse de Galles portait une robe en crêpe de laine ivoire de son créateur de robes de mariée Alexander McQueen, la même maison de couture britannique qui a confectionné la robe et la cape portées par la princesse Charlotte.

Avec des fichiers de l’Associated Press