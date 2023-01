Couronnement du roi Charles III: le palais de Buckingham révèle les détails de la célébration de trois jours

Londres

CNN

—



Le palais de Buckingham a révélé samedi les détails du couronnement du roi Charles III, qui devrait être moins extravagant que la cérémonie de sa mère il y a 70 ans, reflétant la crise du coût de la vie que subissent de nombreux Britanniques.

Trois jours de fêtes auront lieu, avec le sacre le samedi 6 mai, un « Coronation Big Lunch » et un « Coronation Concert » le lendemain, et un jour férié supplémentaire le lundi. Le public sera invité le dernier jour à se joindre à “The Big Help Out” en faisant du bénévolat dans leurs communautés.

Le couronnement lui-même sera “un service religieux solennel, ainsi qu’une occasion de célébration et d’apparat”, dirigé par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, a indiqué le palais.

Il, a réitéré le palais, “reflétera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date”.

Cette ligne du palais a été interprétée par des experts comme un indice que le couronnement de Charles sera différent et plus modéré de celui que sa défunte mère a connu il y a sept décennies, avec une cérémonie plus courte et des modifications de certains des éléments féodaux du rituel. Le couronnement de la reine Elizabeth a été le premier événement royal télévisé en direct et a duré trois heures.

Charles et son épouse Camilla, la reine consort, arriveront à l’abbaye de Westminster en procession depuis le palais de Buckingham, connue sous le nom de « la procession du roi », et reviendront plus tard dans une procession cérémonielle plus importante, connue sous le nom de « la procession du couronnement », accompagnés d’autres membres. de la famille royale.

Le roi et la reine consort, aux côtés des membres de la famille royale, apparaîtront ensuite sur le balcon du palais de Buckingham pour conclure les événements de la journée.

À ce stade, le palais n’a pas précisé quels membres de la famille apparaîtront dans le cortège et sur le balcon, à la suite de l’exil continu du prince Andrew de la vie publique à la suite d’allégations d’abus sexuels historiques et de la publication des mémoires du prince Harry qui s’insurgeaient contre sa famille.

“Cela aiderait beaucoup Charles en termes d’image si Harry et Meghan étaient là”, a précédemment déclaré l’historienne royale Kate Williams à CNN. “Cela va particulièrement mal paraître pour lui si son fils n’est pas là parce que, bien sûr, Harry est toujours très haut placé sur le trône, tout comme ses enfants.”

Le jour suivant, le 7 mai, des milliers d’événements devraient avoir lieu à travers le pays dans le cadre du «Coronation Big Lunch», tandis que des «icônes mondiales de la musique et des stars contemporaines», encore inconnues, se réuniront pour un «Coronation Concert » qui s’est tenu sur la pelouse est du château de Windsor, a indiqué le palais.

Le concert sera suivi par un public composé de bénévoles des affiliations caritatives du roi et de la reine consort ainsi que de plusieurs milliers de membres du public sélectionnés par le biais d’un scrutin national organisé par la BBC.

Ils verront un “orchestre de classe mondiale jouer des interprétations de favoris musicaux dirigés par certains des plus grands artistes du monde, aux côtés d’artistes du monde de la danse… et une sélection de séquences de créations orales livrées par des stars de la scène et de l’écran”, a déclaré le palais. , ajoutant qu’un line-up serait publié en temps voulu.

Un groupe diversifié composé de chorales de réfugiés britanniques, de chorales du NHS, de groupes de chant LGBTQ + et de chorales sourdes, formera “The Coronation Choir” et se produira également lors du concert, aux côtés de “The Virtual Choir”, composé de chanteurs de tout le Commonwealth.

Des lieux bien connus à travers le pays seront également éclairés à l’aide de projections, de lasers, de drones et d’illuminations dans le cadre du concert.

Les célébrations se termineront le jour férié lundi avec “The Big Help Out” qui visera à “rassembler les communautés et à créer un héritage de bénévolat durable à partir du week-end du couronnement”.

