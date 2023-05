Couronnement du roi Charles : détails de la cérémonie canadienne

Alors que la cérémonie de couronnement historique du roi Charles III à l’abbaye de Westminster à Londres tire à sa fin, les événements de commémoration dans la capitale nationale vont tout juste commencer.

Le Canada a prévu une célébration d’une heure au centre-ville d’Ottawa à laquelle assisteront des invités de marque et qui comprendra une série de performances musicales et artistiques.

À partir de 10 h HAE à l’édifice Sir John A. Macdonald sur la rue Wellington à Ottawa, Patrimoine canadien a conçu le service comme un événement visant à « rassembler des artistes et des conférenciers qui reflètent les valeurs que partagent le Canada et Sa Majesté, comme la protection l’environnement, le service aux autres et la célébration de la diversité de notre pays. »

Bien que le roi Charles ait accédé au trône à la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022, les procédures post-britanniques sont une chance pour les Canadiens de marquer l’occasion.

Il s’agit du premier couronnement à avoir lieu en 70 ans, depuis la cérémonie de la reine Elizabeth II en 1953. En tant que monarchie constitutionnelle, le Canada a proclamé le roi Charles chef de l’État.

La célébration comprendra des performances du groupe algonquin Eagle River Singers, de la poétesse slam Sabrina Benaim, de l’auteure-compositrice-interprète Florence K, du Chœur régional des jeunes d’Ottawa et du groupe de musique traditionnelle Inn Echo.

Le muraliste Dominic Laporte produira une œuvre d’art en direct tout au long de l’événement, qui comprendra également des discours d’Albert Dumont, un conseiller spirituel algonquin, et de Farah Alibay, une ingénieure en aérospatiale.

Au cours de la cérémonie, Postes Canada devrait dévoiler le premier timbre canadien avec une image du roi Charles III pour marquer le couronnement et l’Autorité héraldique du Canada dévoilera des emblèmes mis à jour pour représenter le changement de règne.

Les célébrations du 6 mai se termineront par une salve de 21 coups de canon effectuée sur la Colline du Parlement. Un spectacle de la Musique centrale de la Sérénade des cordes des Forces canadiennes aura également lieu pour « souligner le lien de longue date du roi avec les Forces armées canadiennes ».

Des dignitaires du Tableau de préséance pour le Canada, y compris des membres du Conseil privé du roi pour le Canada, devraient assister à l’événement. Parmi les autres personnes présentes figurent des Canadiens éminents et des partisans de causes considérées comme importantes pour le roi.

Cela s’ajoute aux activités gratuites organisées à Rideau Hall et à la tour de la Paix ainsi que dans d’autres édifices fédéraux de la région de la capitale du Canada éclairés en vert émeraude tout au long de la fin de semaine.

La gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau et une délégation comprenant des leaders autochtones et des jeunes assistent au couronnement du roi Charles à Londres. La délégation canadienne comprend également l’astronaute porte-drapeau canadien Jeremy Hansen.

Cinq membres du Carrousel de la GRC participent à la procession de l’abbaye de Westminster au palais de Buckingham, et un contingent de 45 membres des Forces armées canadiennes, de la Marine royale canadienne, de l’Aviation royale canadienne, du Commandement des opérations spéciales du Canada et du Collège militaire royal participent à la parade militaire du sacre.



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira de CTVNews.ca