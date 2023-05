Couronnement du roi Charles : détails de la cérémonie canadienne

Alors que la cérémonie de couronnement historique du roi Charles III à l’abbaye de Westminster à Londres tire à sa fin, les événements de commémoration dans la capitale nationale commencent.

Le Canada a prévu une célébration d’une heure au centre-ville d’Ottawa à laquelle assisteront des invités de marque et qui comprendra une série de performances musicales et artistiques ainsi que des dévoilements spéciaux.

Commençant à 10 h HAE à l’édifice Sir John A. Macdonald sur la rue Wellington à Ottawa, l’événement a été planifié dans le but de mettre en évidence les principales priorités communes du Roi et du Canada.

Patrimoine canadien a conçu le service comme un événement visant à « rassembler des artistes et des conférenciers qui reflètent les valeurs que partagent le Canada et Sa Majesté, telles que la protection de l’environnement, le service aux autres et la célébration de la diversité de notre pays ».

Bien que le roi Charles ait accédé au trône à la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022, les procédures post-britanniques sont une chance pour les Canadiens de marquer l’occasion.

Il s’agit du premier couronnement à avoir lieu en 70 ans, depuis la cérémonie de la reine Elizabeth II en 1953. En tant que monarchie constitutionnelle, le Canada a proclamé le roi Charles chef de l’État.

COMMENT SE DÉROULERA L’ÉVÉNEMENT DU COURONNEMENT DU CANADA

Les célébrations de samedi réuniront des dignitaires du Tableau de préséance pour le Canada, y compris des membres du Conseil privé du roi pour le Canada. Parmi les autres personnes présentes figurent des Canadiens éminents et des partisans de causes considérées comme importantes pour le roi.

Parmi ceux qui ont confirmé leur présence figurent les présidents de la Chambre des communes et du Sénat, les anciens gouverneurs généraux Michaëlle Jean et David Johnston, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, la commissaire des Territoires du Nord-Ouest Margaret Thom, et quelques dizaines d’autres anciens et actuels politiciens fédéraux.

D’anciens récipiendaires de l’Ordre du Canada, ainsi que les hauts-commissaires de pays du Commonwealth, dont le Royaume-Uni, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Bahamas, le Nigéria et le Rwanda, seront également présents.

La sous-ministre adjointe des sports à Patrimoine canadien, Emmanuelle Sajous, et le directeur de l’appareil gouvernemental au Bureau du Conseil privé, Donald Booth, animeront l’événement, et le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, prononcera une allocution au nom du gouvernement du Canada.

La célébration comprendra une performance de cercle de tambours par le groupe algonquin Eagle River Singers, le chant d’O’Canada par le Chœur régional des jeunes d’Ottawa et un intermède instrumental « optimiste et triomphant » par le groupe de musique Inn Echo.

La poète slameuse Sabrina Benaim interprétera également une pièce intitulée « To A Dreamer In A Modern World », et l’auteure-compositrice-interprète Florence K contribuera à un intermède musical. Ces deux artistes ont l’habitude de défendre l’ouverture sur la santé mentale à travers leur travail.

Le muraliste Dominic Laporte produira une œuvre d’art en direct tout au long de l’événement, qui comprendra également des discours d’Albert Dumont, poète officiel d’Ottawa et conseiller spirituel algonquin, et de Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale et championne du bénévolat qui a grandi à Montréal, mais est allé à l’école en Angleterre.

Au cours de la cérémonie, Postes Canada dévoilera le nouveau timbre définitif à l’effigie du roi Charles III pour marquer le couronnement, la Monnaie royale canadienne dévoilera un nouvel ensemble de pièces commémoratives et l’Autorité héraldique du Canada dévoilera des emblèmes mis à jour pour représenter le changement de règne.

Une interprétation de l’hymne royal par la Musique centrale de la Sérénade des cordes des Forces canadiennes aura également lieu pour « souligner le lien de longue date du roi avec les Forces armées canadiennes ».

Les célébrations se termineront par une salve de 21 canons du 30e Régiment d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale canadienne, sur la Colline du Parlement.

Des livres de félicitations seront disponibles pour les participants à signer lors de la cérémonie, avec des invités invités à assister à une réception intime par la suite.

L’événement dans la Cité parlementaire se déroule parallèlement aux activités gratuites qui se déroulent à Rideau Hall.

Au cours de la fin de semaine, la Tour de la Paix ainsi que d’autres édifices fédéraux de la région de la capitale du Canada seront illuminés en vert émeraude en l’honneur de l’occasion.

« LONG MAY HE REIGN » : LES CONTRIBUTIONS DU CANADA À LONDRES ET AU-DELÀ

La gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau et une délégation comprenant des leaders autochtones et des jeunes ont pris part au couronnement du roi Charles à Londres. La délégation canadienne comprenait également l’astronaute porte-drapeau canadien Jeremy Hansen.

Dans une déclaration félicitant Sa Majesté, Simon a noté que bien que tant de choses aient changé au cours des 70 années écoulées depuis le dernier couronnement, y compris la Couronne, « cela continue d’être un point d’ancrage pour notre démocratie robuste et stable et notre pays diversifié ».

« Alors que nous soulignons cette merveilleuse occasion, j’invite tous les Canadiens à se remémorer le pays que nous étions, à célébrer le pays que nous sommes devenus et à engager des conversations sur le pays que nous voulons être. Au nom de tous les Canadiens, j’aimerais féliciter Leurs Majestés en cette heureuse occasion. J’ai hâte de continuer à soutenir notre Souverain dans son important travail », a déclaré Simon. « Puisse-t-il régner longtemps. »

À la suite de la cérémonie de couronnement à Londres, Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau ont prévu d’assister à une réception organisée par le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, James Cleverly. Également sur l’itinéraire de Trudeau avant de rentrer chez lui, des rencontres avec le premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins et le premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak.

Cinq membres du Carrousel de la GRC ont participé à la procession de l’abbaye de Westminster au palais de Buckingham, et un contingent de 45 membres des Forces armées canadiennes, de la Marine royale canadienne, de l’Aviation royale canadienne, du Commandement des opérations spéciales du Canada et du Collège militaire royal ont pris part au couronnement parade militaire.

En plus des événements de samedi, Patrimoine canadien, par l’entremise du Fonds pour l’histoire du Canada, verse 275 000 $ à la Société géographique royale du Canada pour l’aider à élaborer du matériel d’apprentissage commémorant le couronnement du roi Charles III et mettant en lumière les domaines prioritaires pour le Canada : l’environnement et la réconciliation autochtone.

Et, Trudeau a annoncé que le Canada décernera 30 000 médailles de couronnement au cours des prochains mois aux Canadiens qui ont fait « des contributions importantes au pays, à une province, un territoire, une région ou une communauté, ou une réalisation à l’étranger qui fait honneur au Canada ».



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira de CTVNews.ca