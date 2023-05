Couronnement du roi Charles : des moments que vous avez peut-être manqués

Le roi Charles III a été couronné samedi lors d’une cérémonie historique à l’abbaye de Westminster à Londres, enracinée dans 1 000 ans de tradition.

Le souverain est devenu le 40e monarque régnant à être couronné à l’abbaye devant plus de 2 200 invités à la congrégation et des millions d’autres spectateurs à travers le monde.

Alors que l’ordre de service pour la cérémonie de deux heures a été publié à l’avance, même ceux qui suivent de près n’ont peut-être pas remarqué ces cinq moments clés :

L’hommage de Catherine Middleton à Diana

Clin d’œil à sa belle-mère, Diana, la nouvelle princesse de Galles a rendu samedi un touchant hommage avec son choix d’accessoires.

Les pendants d’oreilles en diamants et perles que Catherine Middleton portait lors du couronnement de samedi appartenaient autrefois à Diana, qui a été photographiée les portant plusieurs fois.

La société de bijoux Collingwood a offert les boucles d’oreilles à Diana avant son mariage avec le prince Charles de l’époque.

LONDRES, ANGLETERRE – 6 MAI : Prince William, prince de Galles et Catherine, princesse de Galles Abbaye de Westminster lors du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Le couronnement de Charles III et de son épouse, Camilla, en tant que roi et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des autres royaumes du Commonwealth a lieu aujourd’hui à l’abbaye de Westminster. Charles a accédé au trône le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, Elizabeth II. (Photo de Mark Cuthbert/Presse britannique via Getty Images)

Catherine, la nouvelle princesse de Galles, a également rompu avec la tradition en portant un casque floral plutôt qu’un diadème dans le cadre de son look de couronnement raffiné. Son mari, le prince William, est le prochain sur le trône en tant que fils aîné du roi Charles.

-Marie Nersessian

Star power au sacre

Vous avez peut-être remarqué des visages familiers dans la foule à l’abbaye de Westminster. En fait, il y avait une constellation de stars, dont les acteurs Judi Dench, Maggie Smith et Emma Thompson.

Parmi les autres célébrités invitées à la cérémonie figuraient le chanteur australien Nick Cave et le compositeur primé Andrew Lloyd Webber, mieux connu pour ses comédies musicales de Broadway et du West End, qui a également écrit un hymne pour le couronnement.

La pop star Katy Perry et le chanteur Lionel Richie, qui doivent tous deux se produire au concert du couronnement à Windsor dimanche, ont également été repérés dans la congrégation de l’abbaye.

Perry, dans un moment de « célébrités, elles sont comme nous », était capturée ayant du mal à trouver sa place à l’Abbaye.

Elle a également attiré l’attention sur son ensemble lilas et son grand chapeau assorti, la galerie en ligne de cacahuètes spéculant que ceux qui étaient assis derrière elle avaient du mal à voir autour d’elle.

Et selon la modiste sous mandat royal à qui j’ai parlé plus tôt cette semaine, choisir un chapeau pour une occasion comme celle-ci, c’est aussi prendre en considération les gens qui vous entourent.

En parlant de blocage de vues…

-Marie Nersessian

La plume de la princesse Anne contre le visage du prince Harry

Tout le monde était à l’affût du prince Harry lors du couronnement d’aujourd’hui. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il pourrait ne pas être présent du tout, mais il l’a fait, flanqué de ses cousines les princesses Béatrice et Eugénie, aux côtés de leurs maris Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank, respectivement.

Il était assis au troisième rang mais plutôt malheureusement juste derrière la princesse Anne, la princesse royale et son chapeau plutôt impressionnant. Il était orné du panache des Blues and Royals, dont elle portait l’uniforme.

LONDRES, ANGLETERRE – 06 MAI : le prince Harry, duc de Sussex est assis derrière la princesse Anne, princesse royale au premier rang. Le couronnement de Charles III et de sa femme, Camilla, en tant que roi et reine a lieu aujourd’hui à l’abbaye de Westminster. Charles a accédé au trône le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, Elizabeth II. (Photo de Yui Mok – Piscine WPA/Getty Images)

Le panache était juste devant le visage du prince Harry et des observateurs attentifs sur les réseaux sociaux ont plaisanté en disant qu’il s’agissait d’une tentative délibérée de le bloquer des caméras, mais nous avons quand même réussi à voir ses expressions faciales tout au long du service et sa sortie précipitée alors qu’il retournait. en Californie après le service.

-Afua Hagan

Le chanteur d’opéra sud-africain qui a volé la vedette

La jolie Yende, la chanteuse d’opéra sud-africaine à l’incroyable robe jaune, était assez incroyable en chantant une toute nouvelle pièce lors du couronnement. Elle a interprété « Sacred Fire » de la compositrice britannique Sarah Class lors de la cérémonie et est la première Africaine à chanter un solo lors d’un couronnement.

Née en Afrique du Sud, elle a commencé l’opéra à l’âge de 16 ans et a décrit le chant à l’occasion comme un « rêve devenu réalité ». Yende a étudié à la South African School of Opera et s’est produite dans le monde entier.

LONDRES, ANGLETERRE – 06 MAI: La reine Camilla et le roi Charles III arrivent pour leur couronnement à l’abbaye de Westminster, en arrière-plan en jaune se trouve la chanteuse Pretty Yende, le 6 mai 2023 à Londres, en Angleterre. Le couronnement de Charles III et de son épouse, Camilla, en tant que roi et reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des autres royaumes du Commonwealth a lieu aujourd’hui à l’abbaye de Westminster. Charles a accédé au trône le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, Elizabeth II. (Photo par Andrew Matthews – Piscine WPA/Getty Images)

La première rencontre de Yende avec le roi Charles III a eu lieu lorsqu’elle a été invitée à se produire au château de Windsor par le Royal Philharmonic Orchestra l’année dernière.

Certains critiques l’avaient appelée à boycotter le couronnement pour protester contre le passé colonial de la Grande-Bretagne. Mais elle a déclaré: «Je vois chaque opportunité que j’ai comme une possibilité pour mon don de réconcilier, de guérir, d’aimer, de donner de la joie, de donner de l’espoir et de donner des rêves pour l’avenir. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais chaque génération… avec une petite action peut donner de l’espoir pour demain.

-Afua Hagan

Le coup de balcon iconique

Les spéculations se sont multipliées avant le couronnement pour savoir qui rejoindrait le roi et la reine pour la célèbre salutation au balcon, ce qui serait la première fois que la famille royale s’y réunirait sans la reine Elizabeth II.

Mais toutes les rumeurs ont été dissipées lorsque Charles et Camilla ont émergé, saluant la foule de sympathisants, entourés de membres de la famille royale.

Notamment absents étaient le plus jeune fils du roi Charles, le prince Harry, et son frère, le prince Andrew.

Les flanquant de chaque côté se trouvaient leurs pages d’événements, Camilla se tenant à côté d’elle, tandis que Charles se tenait à ses côtés, y compris son petit-fils Prince George. Certains commentateurs ont fait remarquer qu’ils s’attendaient à ce que le prince et la princesse de Galles flanquent plutôt le roi et la reine nouvellement couronnés, en tant qu’avenir de la monarchie.

Le roi Charles III et la reine Camilla saluent du balcon du palais de Buckingham après leur couronnement, à Londres, le samedi 6 mai 2023. (Chris Jackson/Getty via AP)

Au lieu de cela, ils étaient sur le côté, avec leurs deux autres enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le fils cadet du roi Charles, le prince Harry, n’était pas sur le balcon bien qu’il ait été présent à l’abbaye de Westminster plus tôt dans la journée, bien qu’au troisième rang derrière la famille royale en activité. Il est arrivé seul au couronnement, sa femme Meghan restant en Californie avec leurs deux enfants. Le samedi 6 mai marquait également le quatrième anniversaire de son aîné, Archie.

-Marie Nersessian