Couronnement : des milliers de fêtes de rue célébrant King

LONDRES –

Le Coronation Big Lunch a encouragé les voisins et les communautés à se rassembler dans le cadre des festivités du week-end célébrant le couronnement du roi Charles III samedi.

L’événement annuel, organisé par Eden Project Communities, est décrit comme rassemblant « les voisins et les communautés pour partager l’amitié, la nourriture et le plaisir » depuis 2009.

Les membres de la famille royale devraient faire des apparitions dimanche, le duc et la duchesse d’Édimbourg assistant à un grand déjeuner à Cranleigh dans le Surrey ; La princesse Anne, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence se rendent à une fête de rue communautaire à Swindon, et les princesses Beatrice et Eugénie se rendent à une fête à Chalfont St. Giles, dans le Buckinghamshire.

Le palais de Buckingham a déclaré que le roi et la reine ne participeraient à aucune de ces célébrations. La Reine parraine The Big Lunch depuis 2013.

Une carte interactive montre où certains des déjeuners auront lieu, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi au Canada, aux États-Unis, au Bangladesh, à Hong Kong, en Hongrie et en Grèce.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak organisera l’un des déjeuners pour les invités, notamment des héros de la communauté, des Ukrainiens forcés de fuir leur foyer et leurs sponsors britanniques.

« Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, des milliers d’amis et de voisins se réunissent ce week-end pour monter le bruant, verser le thé et couper le gâteau lors de fêtes de rue et d’événements communautaires à travers le Royaume-Uni », a déclaré Sunak dans un communiqué.

Sunak et sa femme Akshata Murty accueilleront l’événement à Downing Street, qui sera orné de banderoles avec l’emblème du couronnement et le drapeau Union Jack.

Le menu proposera des plats de tout le Royaume-Uni, notamment : du saumon du Loch Duart de Sutherland en Écosse ; soda farl d’Irlande du Nord; du bœuf du Gloucestershire dans le sud-ouest de l’Angleterre et de la crème glacée de Chilly Cow basée à Ruthin, au Pays de Galles.

« Je suis fier d’accueillir des Ukrainiens forcés de fuir leurs maisons et d’incroyables héros communautaires à Downing Street pour notre propre déjeuner de couronnement afin de célébrer ce moment historique », a-t-il déclaré.

«En Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord – et dans nos territoires d’outre-mer et dans le Commonwealth au sens large – les gens célèbrent cette occasion capitale dans un esprit d’unité et d’espoir pour l’avenir.»

Puis dimanche soir, un concert spécial animé par Hugo Bonneville aura lieu à Windsor avec le château en toile de fond, mettant en vedette des artistes tels que Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli et Take That.

Le concert réunira le roi et la reine et d’autres membres de la famille royale, avec un public de 20 000 personnes, dont 10 000 gagnants d’un scrutin public.

Le concert devrait durer entre deux et trois heures, beau temps mauvais temps, et être vu dans plus de 100 pays à travers le monde. Des emplacements à travers le Royaume-Uni seront éclairés à l’aide de projections, de lasers, d’affichages de drones et d’illuminations, selon le site Web du couronnement.

Certains membres de la famille royale continueront d’assister à des événements communautaires lundi, qui a été déclaré jour férié au Royaume-Uni

« Qu’il s’agisse de votre tout premier Big Lunch ou qu’il s’agisse d’une partie annuelle de votre calendrier local, nous envoyons nos meilleurs vœux à chacun de vous, et à tous ceux qui seront avec vous, à ce que nous espérons être un véritable événement agréable pour tout le monde. Un message du Roi et… pic.twitter.com/wlPqQr7Nck – La famille royale (@RoyalFamily) 7 mai 2023

Lundi, les membres du public sont encouragés à participer à The Big Help Out, en hommage au service public du roi, et à s’impliquer en faisant du bénévolat dans des projets communautaires locaux, avec plus de 30 000 organisations participantes.

L’objectif de l’événement est de rassembler les communautés et de « créer un héritage de bénévolat durable à partir du week-end du couronnement ».

Selon le dernier sondage ICM cité par le porte-parole de Buckingham Palace, 6,5 millions de personnes ont déclaré qu’elles prévoyaient de participer à The Big Help Out.

Pendant ce temps, la police métropolitaine de Londres a déclaré que leur la police du week-end du couronnement, appelée Operation Golden Orb, se poursuitla décrivant auparavant comme « l’une des opérations de sécurité les plus importantes » que le pays avait planifiées.

Les autorités gardent l’abbaye de Westminster à Londres, avant le couronnement du roi Charles III. (Mary Nersessian / Nouvelles de CTV)

Le jour du couronnement, des dizaines d’arrestations ont été effectuées, ce qui a incité certains députés et manifestants à accuser les autorités d’étouffer la liberté d’expression.

Parmi les arrestations figurait le chef du groupe anti-monarchiste, Republic, qui a été arrêté samedi matin avant la manifestation prévue à Trafalgar Square.

Le commandant Karen Findlay a défendu la réponse de la police comme étant «proportionnée» étant donné qu’il s’agissait d’un événement «une fois par génération» qu’ils surveillaient.