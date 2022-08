Courney Clenney a été arrêté pour batterie domestique présumée à Las Vegas

En avril, Christian « Toby » Obumseli. a été poignardé à mort par sa petite amie Courtney Clenney dans un immeuble de luxe du quartier Edgewater de Miami. La semaine dernière, Clenney a finalement été inculpé du meurtre d’Obumseli– mais il s’avère qu’avant tout cela, Clenney a déjà été arrêté à Las Vegas pour avoir prétendument jeté un verre sur sa tête lors d’une dispute.

Selon Nouvelles du KSNV 3, en juillet de l’année dernière, Clenney a été incarcéré au centre de détention du comté de Clark, soupçonné de batterie domestique après une soirée avec Obumseli. Le couple se serait disputé au Cosmopolitan, où un agent de sécurité les aurait placés en garde à vue et aurait dit à la police qu’ils les détenaient pour “une éventuelle batterie domestique mutuelle”.

De KSNV :

Obumseli a déclaré à la police que le couple était venu à Las Vegas pour quelques jours. Il a dit qu’ils se sont disputés et a allégué que Courtney avait jeté un verre qui avait à peine raté sa tête.

Clenney a admis avoir jeté le verre et a déclaré qu’elle avait jeté des objets sur son petit ami dans le passé, indique le rapport. Elle a dit aux policiers qu’Obumseli ne l’avait pas frappée ni blessée de quelque manière que ce soit et qu’elle avait été arrêtée, soupçonnée de coups et blessures domestiques.

Les archives judiciaires indiquent que le bureau du procureur du comté de Clark a abandonné l’affaire contre elle en août.