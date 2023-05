Courir un marathon menotté : un couple trouve une façon unique de célébrer son anniversaire

Megan et Rich MacDonald sont des coureurs chevronnés qui vont découvrir s’il est possible de courir plus de trois heures menottés tout en restant synchronisés et en s’attaquant à tout contretemps inattendu.

« Nous sommes mariés depuis 20 ans et élevons deux enfants et nous avons fait beaucoup d’épreuves de course à pied, d’épreuves d’endurance ensemble », a déclaré Rich lors d’une conversation sur le Ouvre les yeux de Calgary.

« Notre communication est plutôt bonne ou mieux vaut être bonne, je pense », a-t-il ajouté.

Selon le couple, il sera crucial de rester calme et de s’assurer qu’ils sont sur la même longueur d’onde. Par exemple, s’ils voient un cône au loin, ils voudront vérifier les uns avec les autres et rester sur la bonne voie au lieu de se retrouver dans des directions différentes.

Les MacDonalds, qui ont déjà battu cinq records du monde Guinness liés à la course dans le passé, espèrent établir un nouveau record ce week-end.

« Nous visons un record du monde Guinness pour le marathon le plus rapide de deux personnes, couple mixte », a déclaré Megan.

Le record du monde actuel dans la catégorie susmentionnée est de 3 heures, 43 minutes et 17 secondes, un exploit qui a été atteint en avril 2019.

« Je pense que cela parle vraiment de leur créativité »

« Nous avons une longue histoire de gens qui tentent de battre des records du monde Guinness », a déclaré Jon Bird, directeur exécutif par intérim de Run Calgary.

Il se souvient d’un incident mémorable, quand quelqu’un a tenté un record du monde pour le « semi-marathon le plus rapide dans une tenue de cow-boy ».

Bird a félicité les MacDonalds pour avoir poursuivi un objectif aussi ambitieux.

« Je pense que cela ne parle vraiment que de leur créativité », a-t-il déclaré en plaisantant en disant que quelque chose comme ça ne fonctionnerait pas dans son cas.

« Je sais certainement que ma femme ne me supporterait probablement pas de courir aussi longtemps », a déclaré Bird.

Calgary Eyeopener8:49Courir le marathon de Calgary menotté Nous découvrons pourquoi un couple local courra le marathon de Calgary menotté l’un à l’autre!

Alors que Megan et Rich se sont entraînés dur pour l’événement, ils n’ont pas passé trop de temps à courir avec les menottes.

« Nous n’avons pas pratiqué certaines des choses critiques, telles que les pauses toilettes et les postes de ravitaillement et des choses comme ça », a déclaré Rich avant d’ajouter qu’ils se concentreront probablement sur l’affinement de ces stratégies quelques jours avant l’événement.

L’idée de courir avec des menottes peut sembler être destinée à causer de l’inconfort, mais Megan pense le contraire.

« C’est en fait étonnamment confortable », a-t-elle déclaré. « Alors vous serrez les menottes et ça ne bouge pas trop. C’est juste beaucoup de coups d’épaule, de coude et évidemment le poids supplémentaire pendant que nous courons. »

Le couple de Calgary prévoit d’utiliser des hacks simples tout en courant avec des menottes pour éviter les frottements et l’inconfort. (Soumis par Megan MacDonald)

Les MacDonald soutiennent également une cause profondément personnelle : ils recueillent des fonds pour MitoCanada, une organisation qui aide les Canadiens vivant avec une maladie mitochondriale.

« Notre inspiration vient de personnes comme le fils de nos amis, Evan Penny, et d’autres personnes touchées par la maladie mitochondriale qui font face à des défis importants chaque jour », a déclaré le couple dans un déclaration .

« En collectant des fonds et en sensibilisant, nous espérons aider à soulager la douleur et la souffrance des patients et de leurs familles. »

Quel est le but ? Ils visent 100 $ pour chaque kilomètre qu’ils parviennent à courir.

« Megan et Rich ont toujours été là pour retrousser leurs manches ou lacer leurs chaussures pour soutenir notre cause », a déclaré Kate Murray, PDG et présidente de MitoCanada.

« Il n’y a jamais eu de pénurie de créativité pour égaler l’énergie et la passion qu’ils mettent à faire connaître MitoCanada. »

« Je pense que c’est juste une façon amusante d’apprécier la course à pied »

Les MacDonalds ont déjà un plan de match pour surmonter les défis pratiques. Par exemple, ils vont utiliser des bandeaux de tennis pour éviter les frottements des menottes. Ils travailleront également avec un cycliste d’élite qui essaiera de garder la piste aussi dégagée que possible.

En fin de compte, le couple pense que c’est un excellent moyen d’alimenter sa passion pour la course à pied.

« Je pense que c’est juste une façon amusante d’apprécier la course et de faire partie de la communauté des coureurs », a déclaré Rich. « Je peux le faire avec ma femme, ce qui est super. »