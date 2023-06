Courir pour Aubrey: une mère en deuil de la Colombie-Britannique frappe le trottoir à Penticton pour un approvisionnement sûr

Le marathon de Jessica Michalofsky, maman de Nelson, à travers la Colombie-Britannique pour mettre fin aux décès évitables par des drogues toxiques arrivera à Penticton, où des coureurs locaux et des services de réduction des méfaits la rejoindront alors qu’elle descendra Lakeshore Drive jusqu’à Main Street, et se terminera à l’emblématique Peach de Penticton à 15 heures le dimanche, 4 juin.

Michalofsky parcourt plus de 900 kilomètres de Nelson à Victoria dans le cadre de « Aubrey’s Run Across BC to End Toxic Drug Death », en passant par l’Okanagan et en s’arrêtant dans les communautés pour des événements en cours de route. Elle court à la mémoire de son fils Aubrey, décédé des suites d’un empoisonnement aux drogues toxiques le 30 août 2022. Elle sensibilise au besoin urgent d’un approvisionnement sûr.

« Mon message est que la mort due aux drogues toxiques est évitable », a déclaré Michalofsky. « Ce marathon ne concerne pas seulement mon fils Aubrey, mais toutes les vies qui ont été perdues et toutes les familles qui ont été dévastées par un empoisonnement aux drogues toxiques. Il s’agit de préserver la vie et de croire que nous pouvons faire mieux.

Elle a dit que son fils unique Aubrey avait 25 ans quand il est mort. Il venait d’obtenir son diplôme du programme de droit et de justice du Selkirk College, où il avait reçu plusieurs prix.

« C’était un enfant moyen, vraiment. Il n’a pas eu une éducation exceptionnellement difficile ou privilégiée. Il était doux et intelligent. Il a commencé à consommer de la drogue à l’adolescence. Il a commencé à prendre de la méthadone au début de la vingtaine et a eu beaucoup de succès, malgré certains des effets secondaires négatifs du traitement à la méthadone », a-t-elle déclaré. « C’est durant cette période qu’il termine ses études. Cependant, lorsque COVID a fermé les écoles et perturbé les transports en commun vers le village de Winlaw où il vivait, il a perdu sa structure sociale et l’accès à son programme de méthadone, qui se trouvait à 50 km à Nelson.

L’hiver dernier, Michalofsky a couru plus de 900 km autour de l’édifice du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique à Victoria pour exprimer son chagrin et protester contre la lenteur du gouvernement à mettre fin aux décès dus à la drogue.

LIRE LA SUITE : « Les premiers utilisateurs meurent » : une mère de la Colombie-Britannique parcourt la province pour réclamer un approvisionnement sûr en médicaments

Michalofsky considère l’approvisionnement sûr comme une ressource clé dans un éventail d’options disponibles pour les personnes qui consomment des drogues.

« Ceux qui polarisent le problème et décrivent les mesures de réduction des dommages, comme un approvisionnement plus sûr, comme s’opposant à la reprise, passent à côté de l’essentiel », a déclaré Michalofsky. « Nous avons besoin des deux, afin de sauver des vies et d’aider les gens à s’épanouir. L’empoisonnement aux drogues toxiques n’affecte pas seulement les personnes vivant avec des dépendances. Quiconque consomme des drogues criminalisées est à risque.

Le voyage d’un mois de Michalofsky a commencé à Nelson et passe par Winlaw, Castlegar, Grand Forks, Osoyoos, Oliver, Penticton, Kelowna, Keremeos, Princeton, Hope, Coquitlam, le Downtown Eastside de Vancouver, Nanaimo et Duncan, avant de se terminer à Victoria le 25 juin.

Les dons pour soutenir Aubrey’s Run peuvent être effectués sur une page Gofundme mise en place par Moms Stop the Harm.

Les fonds amassés seront reversés à Moms Stop the Harm et contribueront aux dépenses liées à la course.

L’objectif d’amasser 5 000 $ a été presque atteint en quelques semaines.

CommunautéPenticton