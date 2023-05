Courir jusqu’à l’âge mûr peut préserver la mémoire : étude

Selon une nouvelle étude, faire de l’exercice en vieillissant peut aider à maintenir la mémoire et à lutter contre le déclin cognitif.

Dans l’étude, des chercheurs de la Florida Atlantic University et de l’Institut national polytechnique du Mexique ont examiné les effets à long terme de la course sur le cerveau des souris. Ils ont découvert que les rongeurs d’âge moyen ayant accès à une roue en marche réussissaient mieux à maintenir le câblage des neurones plus âgés liés à la mémoire.

« Notre étude donne un aperçu de la façon dont l’exercice chronique, commençant à l’âge adulte et se poursuivant tout au long de la cinquantaine, aide à maintenir la fonction de mémoire pendant le vieillissement, soulignant la pertinence d’inclure l’exercice dans notre vie quotidienne », co-auteur de l’étude et chercheuse à l’Institut national polytechnique Carmen Vivar a déclaré dans un communiqué de presse.

Les chercheurs se sont concentrés sur les neurones formés au début de l’âge adulte qui étaient connectés à l’hippocampe, une partie du cerveau associée à l’apprentissage et à la mémoire. L’hippocampe et les connexions avec les parties adjacentes du cerveau sont parmi les premières structures affectées par le déclin cognitif lié au vieillissement, qui peut être retardé ou prévenu en partie par l’exercice, selon l’étude.

« La course à long terme peut améliorer la capacité de séparation des modèles, notre capacité à faire la distinction entre des événements et des stimuli très similaires, un comportement étroitement lié à la neurogenèse adulte, qui est parmi les premiers à afficher des déficits indiquant un déclin de la mémoire lié à l’âge », a déclaré Vivar.

L’étude a également montré que la course à pied à long terme peut augmenter le nombre de neurones nés à l’âge adulte, qui sont des cellules importantes qui envoient des signaux dans notre cerveau et notre corps.

« L’exercice à long terme profite profondément au cerveau vieillissant et peut empêcher le déclin de la fonction de mémoire lié au vieillissement en augmentant la survie et en modifiant le réseau des neurones nés à l’âge adulte nés au début de l’âge adulte, et en facilitant ainsi leur participation aux processus cognitifs », co- Henriette van Praag, auteure et professeure agrégée de sciences biomédicales à la Florida Atlantic University, a expliqué dans le communiqué de presse.

L’étude a été publiée ce mois-ci dans la revue universitaire à comité de lecture eNeuro.