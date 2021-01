WASHINGTON – Un procès pour destitution de Donald Trump ne consiste pas à le retirer de la présidence – son mandat se termine mercredi, de toute façon.

Il s’agit de l’empêcher de briguer à nouveau la présidence en 2024.

Plusieurs sénateurs, y compris des républicains, ont noté que s’ils votaient pour condamner Trump d’avoir incité à l’attaque de la semaine dernière contre le Congrès, ils pourraient alors voter pour l’interdire de ses futures fonctions publiques, annulant ainsi une autre campagne présidentielle.

« Si le président est condamné, il y aura un vote pour lui interdire de se présenter à nouveau », a déclaré le sénateur Charles Schumer, DN.Y., qui sera bientôt le nouveau leader de la majorité au Sénat.

Le sénateur Mitch McConnell, R-Ky., Le plus haut républicain de la chambre, a clairement indiqué qu’il envisageait une condamnation, ouvrant la porte à une interdiction effective de Trump au sein du Parti républicain.

« Je n’ai pas pris de décision définitive sur la manière dont je voterai », a déclaré McConnell cette semaine. « et j’ai l’intention d’écouter les arguments juridiques lorsqu’ils seront présentés au Sénat. »

Certes, la conviction n’est pas garantie; Les procureurs de la Chambre auraient besoin d’au moins 17 sénateurs républicains pour se joindre à tous les démocrates pour le soutenir.

Mais de nombreux républicains en dehors du Congrès ont déclaré que ce serait une bonne idée de laisser Trump derrière, soulignant l’inquiétude du GOP face à une autre course présidentielle de Trump à la suite de l’insurrection de ses partisans la semaine dernière.

Une autre candidature de Trump diviserait davantage et saperait le Parti républicain, le rendant plus vulnérable dans les futures courses au Congrès et à la présidence, ont déclaré plusieurs républicains. Beaucoup blâment Trump pour les pertes de ce mois-ci par deux sénateurs républicains en Géorgie, des défaites qui ont coûté au parti le contrôle de la chambre.

Certains ont également déclaré que Trump avait incité à des émeutes visant à menacer les législateurs de renverser les résultats de sa défaite électorale face au président élu Joe Biden.

«Les sénateurs républicains doivent protéger la république, la sécurité publique et eux-mêmes – à la fois politiquement et leur vie réelle, qui ont été sérieusement menacées grâce au comportement de Trump», a déclaré la stratège républicaine Liz Mair.

Les partisans de Trump ont déclaré qu’ils ne craignaient pas l’excommunication et que les républicains qui la soutiennent ne feront que se blesser. Ils ont déclaré que Trump conservait un immense soutien républicain et emmènerait des millions d’électeurs avec lui s’il était exclu du parti.

« Il est le chef du Parti républicain – fin de l’histoire », a déclaré le conseiller politique de Trump, Jason Miller.

Interdire à Trump de se présenter à nouveau serait populaire auprès de la plupart des Américains, mais profondément impopulaire auprès de ceux qui se considèrent républicains, selon les sondages d’opinion publique post-insurrectionnels.

Une majorité (56%) d’Américains dans l’ensemble pense que le Sénat devrait démettre Trump de ses fonctions et le disqualifier de nouveau, selon un sondage Washington Post-ABC News publié vendredi.

Seuls 12% des républicains soutiennent une telle initiative, selon le sondage, et ce sont eux qui décident des primaires du parti.

Cependant, les chiffres d’approbation de Trump semblent chuter rapidement. Un sondage du Pew Research Center montre que le taux d’approbation de Trump est descendu à 29% – et à 60% parmi les républicains qui l’avaient autrefois favorisé de plus de 90%.

Trump n’a pas décidé de se présenter à nouveau et sa décision marquera le début d’un nouveau cycle d’élection présidentielle pour les républicains.

Pendant des semaines après le jour des élections du 3 novembre, Trump a signalé son intention de se présenter à nouveau en 2024, disant à une foule de partisans lors d’une fête de vacances à la Maison Blanche: «Je vous verrai dans quatre ans». Les alliés ont parlé d’une annonce et d’un rassemblement de campagne le 20 janvier ou près de la date de l’inauguration de Biden.

Cet entretien s’est terminé par l’insurrection du 6 janvier.

Même s’il annonce qu’il ne se présente pas à la présidence, Trump envisage toujours de s’impliquer dans les élections législatives de 2022 – ciblant les républicains qui lui ont déplu lors de la manifestation électorale.

Le président sortant a menacé de faire campagne contre le gouverneur Brian Kemp, R-Ga. et le sénateur John Thune, RS.D., deux républicains qui se sont opposés à Trump exigent que les votes électoraux de Biden soient annulés. Les alliés de Trump visent également les dix républicains de la Chambre qui ont voté en faveur de la destitution.

Trump ferait face à des obstacles à une autre course présidentielle au-delà de la destitution. Il pourrait faire face à des poursuites judiciaires pour l’insurrection et d’autres poursuites judiciaires. Les procureurs de New York enquêtent sur Trump sur ses transactions financières privées.

Brian Kalt, professeur de droit à l’Université de l’État du Michigan spécialisé dans l’histoire de la présidence, a déclaré que le Sénat avait le pouvoir de juger d’anciens fonctionnaires pour des infractions commises pendant leur mandat.

Le Sénat a également le droit d’approuver «la disqualification pour détenir et bénéficier de tout bureau d’honneur, de confiance ou de profit sous les États-Unis», a déclaré Kalt, citant la Constitution américaine.

S’il en venait à cela, a-t-il ajouté, Trump pourrait contester le verdict devant le tribunal: « Il y a un débat sur la question de savoir si la clause de disqualification couvre la présidence, ou au contraire ne couvre que les fonctions nommées. »

D’une manière importante, la disqualification serait le vote le plus facile.

La condamnation de Trump nécessite une majorité des deux tiers, 67 sénateurs sur 100; un vote pour l’interdire de ses futures fonctions ne requiert qu’une majorité simple, 51 sur 100.

Le Sénat sera bientôt divisé à 50-50 entre les partis, et quelques républicains ont suggéré de vouloir purger Trump du parti.

Lara Brown, directrice de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington, a déclaré que les membres du parti comme McConnell savent que « Trump et sa politique insurrectionnelle détruisent le Parti républicain et sont dangereux pour le pays ».

Elle a ajouté que «les conservateurs responsables savent que cette tumeur cancéreuse ne disparaîtra pas d’elle-même; elle doit être excisée, pour que le corps politique puisse guérir».

Alex Conant, un consultant politique républicain qui a travaillé pour la campagne présidentielle de Marco Rubio en 2016, a déclaré que les républicains ne seraient pas un parti majoritaire tant que Trump en serait une partie importante.

« Cet épisode entier est un désastre complet pour le Parti républicain », a déclaré Conant. «Les républicains n’ont pas de bonnes options; il y en a simplement moins de mauvaises.